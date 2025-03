Malaisie : un voyage de luxe pour contribuer au sauvetage des tigres en voie d'extinction

En Malaisie, le tigre (Panthera tigris jacksoni) est un symbole du patrimoine national, présent sur les armoiries du pays. Malheureusement, cet animal, victime du braconnage, du commerce illégal d'espèces sauvages et de la réduction des surfaces forestières,Il en resterait seulement quelque 150 spécimens dans les jungles de la péninsule qui en abritaient encore quelque 3 000 dans les années 1950.Récemment, leur nombre a si brutalement chuté qu'une partie des défenseurs de l’environnement a fait deDans ce contexte délicat, sa protection doit mobiliser toutes les bonnes volontés. C'est ce qui a poussé l'hôtel cinq étoiles Datai Langkawi, l’Eastern & Oriental Express, un train Belmond-Southeast Asia et Raffles Singapore à s'entendre, en collaboration avec l'association Save Wild Tigers , pour proposer à quelques clients un voyage unique dédié à la sensibilisation et à la préservation des tigres sauvages.par une réception et une nuit au Raffles,(à partir de 8 500 dollars par personne). Les invités voyageront à travers la Malaisie avec, au programme, des excursions dans le parc national de Taman Negara - l'une des plus anciennes forêts tropicales de la planète -, la découverte de Penang,Lors de cette étape finale, sont prévus un cocktail sur la plage au bord de la mer d’Andaman et un dîner de gala, animée par Maria Sascha Khan, ballerine de renommée internationale et ambassadrice de Save Wild Tigers.Les clients pourront participer, notamment un bain de forêt matinal encadré par des naturalistes résidents du Datai Langkawi, afin de profiter des sons et des parfums de la forêt tropicale avant de plonger dans une piscine naturelle en pleine jungle, sur l'île principale de l'archipel de Langkawi.