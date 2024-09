La Malaisie conclut un partenariat stratégique avec Voyage Privé

La demande se tourne de plus en plus vers des, en accord avec les tendances du bien-être, de la nature et du sport. Les touristes recherchent des aventures authentiques, qu'elles soient culturelles ou en immersion dans la nature. La Malaisie répond à ces attentes grâce à desLaa permis à l'Office du Tourisme de Malaisie et à ses partenaires (Malaysia Airlines, Asian Trails, Malai Adventure, Bamboo Adventure, DTH Travel, Canary Tours Malaysia et Tiarasa Escapes) de, ainsi qu'en Europe. L'objectif est de promouvoir des, dépassant les vacances classiques, en mettant en avant les atouts uniques de la Malaisie : ses jungles préservées, ses plages de sable blanc, ses offres de bien-être et son riche patrimoine culturel.