Malaisie : le mythique Datai Langkawi aura bientôt des cousins en Asie du Sud-est [ABO]

Optimiste, Arnaud Girodon estime que "le marché du luxe continuera à exploser, en particulier grâce à la demande croissante de bien-être qui sera, elle aussi, une dimension de plus en plus essentielle".



Toutefois, selon lui, l'offre wellness devra évoluer, s'adapter pour devenir moins stricte.



"A l'avenir, l' immersion dans la nature, la recherche du bien-être se combinera davantage avec la possibilité de faire un peu la fête" , prophétise Arnaud Girodon.



"Désormais, on fait attention à ce que l'on mange, à ce que l'on fait mais on est aussi soucieux de bien vivre , précise le PDG du groupe Datai Hotels & Resorts. Le Datai Langkawi propose un wellness de connexion avec la nature. Dans les nouveaux hôtels, ce sera la même chose".



Faut-il s'attendre à ce que ces futurs cinq étoiles soient une réplique exacte du Datai Langkawi ? " Non , dit-il. Mais tout de même, il devrait y avoir des critères communs très précis ". En tous cas, " tous ces hôtels devront avoir une âme".



Et de préciser : "j'ai notamment en tête un b[projet d'hôtel dans la partie malaisienne de Bornéo, dans la Danum Valley" . Cette vallée abrite une ancienne forêt tropicale vierge mais aussi des espèces sauvages menacées telles que des orangs-outans, des léopards nébuleux, des éléphants pygmées de Bornéo, des singes nasiques, des gibbons, des ours malais, des cerfs-souris et plus de 270 espèces d’oiseaux, dont des calaos, des martins-pêcheurs et des moucherolles.



"D'ici quelques années , poursuit Arnaud Girodon, nous proposerons aux clients de profiter de cette belle nature, de participer à sa conservation et de s'y offrir à des activité de bien-être. Le tout sous le signe de l'authenticité".



La connexion avec la nature, le bien-être et l'authenticité, voilà les clés des succès de demain, si l'on en croit Arnaud Girodon.