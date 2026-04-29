Aranui prolonge son challenge de ventes jusqu’au 15 juin 2026

Dans le cadre du lancement commercial de l’Aranoa,intègre deux nouvelles escales dans l’archipel de la Société :, programmées sur plusieurs itinéraires.Parallèlement, la compagnie prolonge son offrejusqu’au, avec unesur les croisières Aranoa 2027, hors départs spécifiques.Le navire Aranoa disposera d’une capacité derépartis dans 91 cabines, dont 62 avec balcon. Il proposera plusieurs équipements, dont restaurants, bars, spa et espaces de loisirs. Les itinéraires couvriront notamment les îles Australes et certaines îles de la Société.