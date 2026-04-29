Aranui prolonge son challenge de ventes jusqu’au 15 juin 2026

Aranui Cruises annonce la prolongation de son challenge de ventes dédié au navire Aranoa jusqu’au 15 juin 2026.
La compagnie indique que ce challenge, initialement prévu jusqu’au printemps, est prolongé de deux mois afin de soutenir la commercialisation de l’Aranoa avant sa mise en service.
La période de ventes éligible s’étend du 16 janvier au 15 juin 2026, avec une déclaration des ventes attendue au plus tard le 30 juin.
Le dispositif s’adresse aux agents de voyages B2C certifiés Tahiti & ses îles. Le gagnant sera déterminé en fonction du chiffre d’affaires généré sur les réservations de croisières Aranoa en 2027. La dotation comprend une croisière pour deux personnes en cabine standard vers les îles Australes, hors taxes.
La compagnie indique que ce challenge, initialement prévu jusqu’au printemps, est prolongé de deux mois afin de soutenir la commercialisation de l’Aranoa avant sa mise en service.
La période de ventes éligible s’étend du 16 janvier au 15 juin 2026, avec une déclaration des ventes attendue au plus tard le 30 juin.
Le dispositif s’adresse aux agents de voyages B2C certifiés Tahiti & ses îles. Le gagnant sera déterminé en fonction du chiffre d’affaires généré sur les réservations de croisières Aranoa en 2027. La dotation comprend une croisière pour deux personnes en cabine standard vers les îles Australes, hors taxes.
De nouvelles escales et une offre promotionnelle pour accompagner le lancement
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Dans le cadre du lancement commercial de l’Aranoa, Aranui Cruises intègre deux nouvelles escales dans l’archipel de la Société : Maupiti et Huahine, programmées sur plusieurs itinéraires.
Parallèlement, la compagnie prolonge son offre "Pre-Summer Discount" jusqu’au 15 juin 2026, avec une réduction de 15 % sur les croisières Aranoa 2027, hors départs spécifiques.
Le navire Aranoa disposera d’une capacité de 198 passagers répartis dans 91 cabines, dont 62 avec balcon. Il proposera plusieurs équipements, dont restaurants, bars, spa et espaces de loisirs. Les itinéraires couvriront notamment les îles Australes et certaines îles de la Société.
A lire aussi : Aranui Cruises ouvre les réservations 2027 pour son nouveau navire Aranoa
Parallèlement, la compagnie prolonge son offre "Pre-Summer Discount" jusqu’au 15 juin 2026, avec une réduction de 15 % sur les croisières Aranoa 2027, hors départs spécifiques.
Le navire Aranoa disposera d’une capacité de 198 passagers répartis dans 91 cabines, dont 62 avec balcon. Il proposera plusieurs équipements, dont restaurants, bars, spa et espaces de loisirs. Les itinéraires couvriront notamment les îles Australes et certaines îles de la Société.
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