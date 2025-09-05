TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Aranui Cruises ouvre les réservations 2027 pour son nouveau navire Aranoa

Le futur cargo-mixte desservira principalement les Australes


La compagnie polynésienne Aranui Cruises a officiellement lancé les ventes pour la saison 2027. Son nouveau navire, l’Aranoa, proposera des itinéraires inédits vers les Australes, Pitcairn et les Tuamotu, tout en poursuivant la tradition unique mêlant fret et croisière.


Rédigé par le Lundi 8 Septembre 2025

L’Aranoa embarquera ses premiers passagers le 6 mars 2027 au départ de Papeete. @Aranui
L'Aranoa embarquera ses premiers passagers le 6 mars 2027 au départ de Papeete. @Aranui
Fondée il y a plus de quarante ans, Aranui Cruises s’est imposée comme une institution en Polynésie française, proposant une expérience singulière mêlant transport de fret et découverte culturelle.

Après l’Aranui 5, la compagnie franchit une nouvelle étape avec l’Aranoa, son second cargo-mixte, dont les premières croisières auront lieu en mars 2027.

Aranui : des itinéraires inédits dans les Australes

L’Aranoa embarquera ses premiers passagers le 6 mars 2027 au départ de Papeete.

Sa rotation principale de 13 jours et 12 nuits le conduira à Rimatara%C3%A9sie_fran%C3%A7aise), Rurutu, Tubuai, Raivavae, Raiatea et Bora Bora, avec certaines croisières incluant une escale à Rapa, à l’extrême sud de l’archipel des Australes.

Outre les Australes, le navire proposera deux croisières exceptionnelles vers Pitcairn (21 juillet et 8 septembre 2027), avec des escales à Anaa, Amanu, Mangareva et Hikueru.

Une croisière plus courte de 5 jours dans les Tuamotu est également prévue en mai 2027, pour un condensé d’exploration polynésienne.

Rendez-vous aux Marquises pour le Festival des Arts

En décembre 2027, l’Aranoa rejoindra l’Aranui 5 aux Marquises pour participer au Festival des Arts, organisé à Hiva Oa. Cet événement biennal, haut lieu de la culture marquisienne, verra pour la première fois deux navires de la compagnie réunis afin de répondre à la forte demande.

La compagnie a également repensé l’itinéraire de son navire amiral. Dès 2027, l’Aranui 5 proposera une rotation de 13 jours et 12 nuits, avec l’ajout d’une escale à Hiva Oa pour la visite du site archéologique de Puamau.

La compagnie propose une offre early booking valable jusqu’au 31 décembre 2025 avec 10% de réduction applicable sur l’Aranui 5 et 15 % sur l’Aranoa.

Lu 220 fois

