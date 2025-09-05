Aranui Cruises ouvre les réservations 2027 pour son nouveau navire Aranoa

En décembre 2027, l’Aranoa rejoindra l’Aranui 5 aux Marquises pour participer au Festival des Arts, organisé à Hiva Oa. Cet événement biennal, haut lieu de la culture marquisienne, verra pour la première fois deux navires de la compagnie réunis afin de répondre à la forte demande.



La compagnie a également repensé l’itinéraire de son navire amiral. Dès 2027, l’Aranui 5 proposera une rotation de 13 jours et 12 nuits, avec l’ajout d’une escale à Hiva Oa pour la visite du site archéologique de Puamau.



La compagnie propose une offre early booking valable jusqu’au 31 décembre 2025 avec 10% de réduction applicable sur l’Aranui 5 et 15 % sur l’Aranoa.