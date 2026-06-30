Air China et Singapore Airlines renforcent leur coopération commerciale

Le projet de coentreprise commerciale prévoit une extension des accords de partage de codes et une coordination des horaires de vols - DepositPhotos.com, Boarding2Now
Air China et Singapore Airlines ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à approfondir leur coopération commerciale.
Les deux compagnies souhaitent développer leur partenariat sur les liaisons entre Singapour et la Chine continentale, ainsi que sur de nouvelles destinations au sein de leurs réseaux respectifs.
Le projet prévoit notamment une extension des accords de partage de codes, une coordination des horaires de vols, l'étude d'offres tarifaires communes ainsi que des accords de marketing conjoint et de partage des recettes.
Ces différentes mesures restent soumises à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Les deux compagnies souhaitent développer leur partenariat sur les liaisons entre Singapour et la Chine continentale, ainsi que sur de nouvelles destinations au sein de leurs réseaux respectifs.
Le projet prévoit notamment une extension des accords de partage de codes, une coordination des horaires de vols, l'étude d'offres tarifaires communes ainsi que des accords de marketing conjoint et de partage des recettes.
Ces différentes mesures restent soumises à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Une coopération élargie aux programmes de fidélité
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Les deux membres de Star Alliance souhaitent également rapprocher leurs programmes de fidélité, PhoenixMiles pour Air China et KrisFlyer pour Singapore Airlines.
Les membres pourraient ainsi bénéficier de nouvelles possibilités pour cumuler et utiliser leurs miles sur les réseaux des deux compagnies.
Air China et Singapore Airlines prévoient également de partager leurs bonnes pratiques dans plusieurs domaines opérationnels, notamment l'assistance au sol, la restauration et le service à bord.
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