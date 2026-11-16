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Modernisation du contrôle aérien aux États-Unis : une urgence nationale

Les problèmes de vétusté du contrôle aérien ne datent pas de l’arrivée de Donald Trump au pouvoir


Après la panne géante du système de communication des centres de contrôle aériens sur tout le territoire des États-Unis vendredi dernier ayant entraîné l’immobilisation au sol de milliers d’avions pendant plusieurs heures, les responsables de l’administration américaine parlent d’une « urgence nationale » à moderniser le système. Une situation qui n’est pas nouvelle et qui perdure depuis plusieurs années. Après ce grave incident, les choses pourraient bouger.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 07:31

Plus de 20 000 vols retardés ou annulés - Depositphotos.com, Muratani
Plus de 20 000 vols retardés ou annulés - Depositphotos.com, Muratani
Climats du Monde
« Nous disposons d’un système de contrôle aérien extrêmement ancien. »

Cet aveu fait en public lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche par le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy après la panne géante de vendredi dernier décrit une situation qui n’est pas nouvelle.

Dans nos colonnes, l’année dernière et après une catastrophe majeure et de nombreux incidents sur les aéroports américains, nous évoquions déjà une sécurité aérienne « à bout de souffle » et l’urgence à moderniser le contrôle aérien.

Plus de 20 000 vols perturbés

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Que s’est-il passé vendredi dernier concernant la régulation des avions sur le territoire américain ? Sean Duffy, aux côtés du secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Markwayne Mullin, ont donné des explications.

À 15h36, les contrôleurs du pays ont constaté une instabilité affectant les radars, les systèmes de communication, les centres de contrôle et les TRACON (Terminal Radar Approach Control).

Aux États-Unis, les aéroports disposent d’une tour de contrôle. L’échelon suivant est le TRACON puis viennent les centres de contrôle en route.

Les TRACON et les centres ont commencé à recevoir des données radar incohérentes et à rencontrer des difficultés dans les communications avec les avions.

C’est à ce moment-là que la FAA a pris la responsabilité d’instaurer un « nationwide ground stop », c’est-à-dire l’arrêt au sol de tous les départs. Celui-ci a été levé le soir à 20h15 après que plus de 20 000 vols aient été retardés ou annulés selon l’agence de presse Reuters.

Pour l'instant, la thèse de la cyberattaque n’est pas retenue selon le secrétaire à la sécurité intérieure :
« Je tiens d’abord à ce que tout le monde comprenne bien qu’il n’existe aucun lien entre cet incident et Microsoft. Je sais que beaucoup de personnes font ce rapprochement.

À ce stade, rien n’indique qu’il s’agisse d’une cyberattaque. En règle générale, lorsqu’une cyberattaque se produit, certains acteurs revendiquent rapidement leur implication. Pour l’instant, aucun élément de ce type n’a été détecté. Nous n’avons observé aucun signal, aucune trace, aucun indice montrant qu’un tiers aurait pénétré le système.

Tout indique plutôt qu’il s’agit d’une défaillance d’origine technique ou mécanique. »

On est donc bien, à l’heure où nous écrivons, sur un énième incident, conséquence d’un système en partie obsolète et qui doit désormais très rapidement s’améliorer.

L’enquête s’oriente actuellement sur la défaillance d’un routeur, une sorte d’aiguillage numérique permettant d’orienter les informations radar et les plans de vol entre les différents centres de contrôle aérien.

Une responsabilité partagée entre Démocrates et Républicains

Sean Duffy durant la conférence de presse : « This is a emergency » Credit : youtube
Sean Duffy durant la conférence de presse : « This is a emergency » Credit : youtube
Alors à qui la faute ?

L’honnêteté est de dire que la responsabilité n’incombe pas seule à l’administration actuelle.

On se rappelle cependant que l’année dernière le DOGE (Department of Government Efficiency), dirigé pendant quelques mois par Elon Musk avaient chassé de la FAA plusieurs centaines d'employés, dont certains occupaient des fonctions techniques liées au maintien en condition opérationnelle d'équipements critiques de navigation aérienne.

Il n’y a pour l’heure aucun lien de causalité avec la panne du 13 novembre, mais on peut tout de même s’interroger sur l’opportunité de telles coupes alors que l’état de vétusté du système du contrôle aérien US était connu.

Après la catastrophe de Washington en janvier 2025, alors que déjà le fonctionnement du contrôle aérien était sur la sellette, le Président Trump avait, selon lui, la solution : « J’ai changé les standards de l’administration Obama qui étaient médiocres et ils sont maintenant extraordinaires. Nous avons désormais les aptitudes les plus hautes, les personnels les plus compétents. On va restaurer la confiance auprès du public. »

Pas sûr que ce qui s’est passé vendredi dernier soit de nature à restaurer cette confiance.

Mais ces problèmes de vétusté du contrôle aérien ne datent pas de l’arrivée de Donald Trump au pouvoir.
C’est l’affaire de plusieurs décennies où ce sont succédé des administrations républicaines et démocrates.

En 2025, cependant, les responsables de l’administration américaine avaient fini par confirmer le diagnostic d’un système vétuste à moderniser immédiatement.

On constate aujourd’hui que les améliorations concrètes apportées sont largement insuffisantes, et ce malgré une majorité politique jusqu’ici favorable.

Sean Duffy affirmait samedi dans une conférence de presse que depuis 2025, il réclamait à cor et à cri des budgets pour cette urgence de modernisation qui, selon lui, n’est pas assez prise en considération par le congrès chargé de voter les crédits nécessaires.

Une première enveloppe de 12,5 milliards a tout de même été attribuée.

« Nous l’avons très bien utilisée, mais ce n’est pas suffisant » a-t-il déclaré en suggérant aux médias de poser les bonnes questions : « Demandez à tous les membres du congrès s’ils soutiennent la création d'un système de contrôle du trafic aérien. Voulez-vous que nous le construisions pour l’Amérique ? » et d’ajouter : « Je pense que tous les membres du Congrès devraient dire oui, et tous les Américains, je vous le garantis, diront à ces membres, oui, donnez-leur l’argent, laissez-les finir ce travail… »

Quoi qu’il en soit, et malgré un évident consensus sur l’urgence, signer un chèque de plusieurs milliards de dollars ne se fera pas en un jour.

Le système politique et les institutions comme dans d’autres pays ne permettent pas forcément un déblocage rapide des crédits. Ils doivent être proposés, votés à la Chambre des représentants, examinés et votés au Sénat avant d’être attribués et transformés en contrats.

Une demande de crédits revue à la hausse en 24h00

De combien au juste et selon le secrétaire américain aux Transports, le contrôle aérien a besoin pour se moderniser ?

La journée du 13 novembre à ce sujet est intéressante. Le matin même et quelques heures avant la panne, l'administration Trump réclamait au Congrès 30,1 milliards de dollars pour moderniser les infrastructures.
Le soir même et après la panne, la demande s’était alourdie de 20 milliards à 50 milliards.

Le spectacle de ces milliers d’avions stoppés net sur tous les taxiways des aéroports américains, de Los Angeles à New York auraient-ils convaincu les responsables politiques d’une situation encore plus grave qu’ils ne pensaient ?

« This is an emergency, this is an emergency », a martelé deux fois de suite Sean Duffy lors de sa conférence de presse à la Maison-Blanche.

Également, la page du site du « Department of Homeland Security », le Département de la sécurité intérieure reprend les propos du secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis, Markwayne Mullin : « Il s'agit d'un enjeu de sécurité nationale. Le Président a déclaré une urgence nationale à ce sujet et il appartient désormais au Congrès d'agir et d'en financer la modernisation. Il est vital que nous mettions en place ce nouveau système. »

Même si, à ce jour, cette urgence n'a toutefois pas fait l'objet d'une déclaration officielle de "National Emergency" au sens du droit fédéral américain, ce qui s’est passé vendredi dernier devrait faciliter l’obtention dans les meilleurs délais des milliards de dollars nécessaires à la modernisation urgente du contrôle aérien aux États-Unis.


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Tags : controle aérien, etats unis, usa
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