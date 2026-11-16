Modernisation du contrôle aérien aux États-Unis : une urgence nationale

Alors à qui la faute ?



L’honnêteté est de dire que la responsabilité n’incombe pas seule à l’administration actuelle.



On se rappelle cependant que l’année dernière le DOGE (Department of Government Efficiency), dirigé pendant quelques mois par Elon Musk avaient chassé de la FAA plusieurs centaines d'employés, dont certains occupaient des fonctions techniques liées au maintien en condition opérationnelle d'équipements critiques de navigation aérienne.



Il n’y a pour l’heure aucun lien de causalité avec la panne du 13 novembre, mais on peut tout de même s’interroger sur l’opportunité de telles coupes alors que l’état de vétusté du système du contrôle aérien US était connu.



Après la catastrophe de Washington en janvier 2025, alors que déjà le fonctionnement du contrôle aérien était sur la sellette, le Président Trump avait, selon lui, la solution : « J’ai changé les standards de l’administration Obama qui étaient médiocres et ils sont maintenant extraordinaires. Nous avons désormais les aptitudes les plus hautes, les personnels les plus compétents. On va restaurer la confiance auprès du public. »



Pas sûr que ce qui s’est passé vendredi dernier soit de nature à restaurer cette confiance.



Mais ces problèmes de vétusté du contrôle aérien ne datent pas de l’arrivée de Donald Trump au pouvoir.

C’est l’affaire de plusieurs décennies où ce sont succédé des administrations républicaines et démocrates.



En 2025, cependant, les responsables de l’administration américaine avaient fini par confirmer le diagnostic d’un système vétuste à moderniser immédiatement.



On constate aujourd’hui que les améliorations concrètes apportées sont largement insuffisantes, et ce malgré une majorité politique jusqu’ici favorable.



Sean Duffy affirmait samedi dans une conférence de presse que depuis 2025, il réclamait à cor et à cri des budgets pour cette urgence de modernisation qui, selon lui, n’est pas assez prise en considération par le congrès chargé de voter les crédits nécessaires.



Une première enveloppe de 12,5 milliards a tout de même été attribuée.



« Nous l’avons très bien utilisée, mais ce n’est pas suffisant » a-t-il déclaré en suggérant aux médias de poser les bonnes questions : « Demandez à tous les membres du congrès s’ils soutiennent la création d'un système de contrôle du trafic aérien. Voulez-vous que nous le construisions pour l’Amérique ? » et d’ajouter : « Je pense que tous les membres du Congrès devraient dire oui, et tous les Américains, je vous le garantis, diront à ces membres, oui, donnez-leur l’argent, laissez-les finir ce travail… »



Quoi qu’il en soit, et malgré un évident consensus sur l’urgence, signer un chèque de plusieurs milliards de dollars ne se fera pas en un jour.



Le système politique et les institutions comme dans d’autres pays ne permettent pas forcément un déblocage rapide des crédits. Ils doivent être proposés, votés à la Chambre des représentants, examinés et votés au Sénat avant d’être attribués et transformés en contrats.