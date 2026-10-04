USA : "le seul grand pays au monde à perdre des touristes"

le seul grand pays au monde à perdre des touristes, c’est hallucinant

Notre industrie subit de plein fouet les conséquences de la baisse de 25 % du nombre de visiteurs canadiens. Plus vite les différends commerciaux seront réglés, plus vite nous pourrons relancer notre économie touristique.



Nous devons capitaliser sur ce qui fonctionne : étendre le concept du FIFA Pass à davantage d’événements, accélérer le traitement des visas et moderniser l’accueil des voyageurs, tout en éliminant les obstacles tels que les longs délais d’attente pour l’obtention d’un visa, les frais de visa élevés, le contrôle accru des réseaux sociaux et la réduction des investissements dans la marque ‘USA’.



Ces politiques envoient un mauvais signal