À partir du 31 octobre 2027, en saison hivernale IATA, les départs de Porto auront lieu les mardis, jeudis et dimanches à 18 h 35, pour une arrivée à Washington entre 22 h 40 et 23 h 40. Les retours partiront les lundis, mercredis et vendredis entre 0 h 10 et 1 h 10, pour une arrivée à Porto à 12 h 30.



Au départ de Porto, TAP dessert déjà New York, Boston, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, Praia et Sal.



Washington, également desservie depuis Lisbonne, deviendra sa huitième destination intercontinentale depuis Porto.



La compagnie propose au total plus de 80 vols hebdomadaires vers 11 destinations en Amérique du Nord.