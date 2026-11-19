TAP Air Portugal : un vol direct Porto-Washington à partir du 30 mars 2027 - Depositphotos.com Auteur santirf
TAP Air Portugal étoffe son réseau au départ de Porto.
La compagnie reliera la ville du nord du Portugal à Washington D.C. en vol direct à partir du 30 mars 2027.
La ligne sera exploitée toute l’année, avec trois vols par semaine, en Airbus A321 Long Range de 171 sièges, dont 16 en classe Business.
En saison estivale IATA, les départs de Porto auront lieu les mardis et jeudis à 19 h 20, pour une arrivée à Washington-Dulles à 22 h 55, et le samedi à 17 h 10, pour une arrivée à 20 h 45. Au retour, les vols quitteront Washington les mercredis et vendredis à 0 h 25, pour une arrivée à Porto à 12 h 50, et le samedi à 22 h 15, pour une arrivée le lendemain à 10 h 40. Le vol dure 8 h 35 à l’aller et 7 h 25 au retour.
La compagnie reliera la ville du nord du Portugal à Washington D.C. en vol direct à partir du 30 mars 2027.
La ligne sera exploitée toute l’année, avec trois vols par semaine, en Airbus A321 Long Range de 171 sièges, dont 16 en classe Business.
En saison estivale IATA, les départs de Porto auront lieu les mardis et jeudis à 19 h 20, pour une arrivée à Washington-Dulles à 22 h 55, et le samedi à 17 h 10, pour une arrivée à 20 h 45. Au retour, les vols quitteront Washington les mercredis et vendredis à 0 h 25, pour une arrivée à Porto à 12 h 50, et le samedi à 22 h 15, pour une arrivée le lendemain à 10 h 40. Le vol dure 8 h 35 à l’aller et 7 h 25 au retour.
Washington déjà desservie depuis Lisbonne
Autres articles
-
TAP Air Portugal et LATAM : conquérantes, concurrentes, et complémentaires !
-
TAP Air Portugal : Lufthansa et Lisbonne officialisent l’accord à 1,025 milliard d’euros
-
Reykjavík, Sal, São Luís, Caracas : de nouvelles liaisons internationales pour TAP Air Portugal
-
Vente partielle TAP Air Portugal : Lufthansa remporte la mise face à Air France - KLM
-
TAP Air Portugal : des revenus en hausse, une rentabilité en baisse
À partir du 31 octobre 2027, en saison hivernale IATA, les départs de Porto auront lieu les mardis, jeudis et dimanches à 18 h 35, pour une arrivée à Washington entre 22 h 40 et 23 h 40. Les retours partiront les lundis, mercredis et vendredis entre 0 h 10 et 1 h 10, pour une arrivée à Porto à 12 h 30.
Au départ de Porto, TAP dessert déjà New York, Boston, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, Praia et Sal.
Washington, également desservie depuis Lisbonne, deviendra sa huitième destination intercontinentale depuis Porto.
La compagnie propose au total plus de 80 vols hebdomadaires vers 11 destinations en Amérique du Nord.
Au départ de Porto, TAP dessert déjà New York, Boston, Rio de Janeiro, São Paulo, Luanda, Praia et Sal.
Washington, également desservie depuis Lisbonne, deviendra sa huitième destination intercontinentale depuis Porto.
La compagnie propose au total plus de 80 vols hebdomadaires vers 11 destinations en Amérique du Nord.