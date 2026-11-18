Ryanair dévoile une partie de son programme pour l’été 2027.
La compagnie irlandaise a annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes au départ de Toulouse : l’une vers Shannon, sur la côte ouest de l’Irlande, l’autre vers Bournemouth, sur la côte sud de l’Angleterre.
La ligne Toulouse-Shannon ouvrira le 25 mars 2027, avec deux vols aller-retour par semaine, le lundi et le jeudi. La ligne vers Bournemouth débutera le 4 juin 2027, elle aussi avec deux rotations hebdomadaires, le lundi et le vendredi.
Les billets sont déjà en vente sur le site internet et l’application de Ryanair.
Ryanair fait cette annonce avant de publier son programme complet pour l’été 2027, prévu « dans les prochains mois », selon le communiqué.
La compagnie irlandaise a annoncé l’ouverture de deux nouvelles lignes au départ de Toulouse : l’une vers Shannon, sur la côte ouest de l’Irlande, l’autre vers Bournemouth, sur la côte sud de l’Angleterre.
La ligne Toulouse-Shannon ouvrira le 25 mars 2027, avec deux vols aller-retour par semaine, le lundi et le jeudi. La ligne vers Bournemouth débutera le 4 juin 2027, elle aussi avec deux rotations hebdomadaires, le lundi et le vendredi.
Les billets sont déjà en vente sur le site internet et l’application de Ryanair.
Ryanair fait cette annonce avant de publier son programme complet pour l’été 2027, prévu « dans les prochains mois », selon le communiqué.