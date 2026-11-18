eDreams ODIGEO : le chiffre d’affaires progresse de 5 %, le résultat net recule de 80 % - Depositphotos.com Auteur Wirestock
eDreams ODIGEO publie ses résultats trimestriels.
Selon son communiqué, la maison mère d’eDreams, Opodo et GO Voyages a réalisé un chiffre d’affaires de 179,3 millions d’euros entre juillet et septembre 2026. C’est 5 % de plus que l’an dernier à la même période et 8 % de plus qu’au premier trimestre.
Le programme d’abonnement Prime représente 77 % du chiffre d’affaires sur douze mois glissants. Il a gagné 134 000 membres nets sur le trimestre et compte désormais 8,2 millions d’abonnés, soit 6 % de plus qu’un an plus tôt. Ses revenus progressent de 10 %.
Selon son communiqué, la maison mère d’eDreams, Opodo et GO Voyages a réalisé un chiffre d’affaires de 179,3 millions d’euros entre juillet et septembre 2026. C’est 5 % de plus que l’an dernier à la même période et 8 % de plus qu’au premier trimestre.
Le programme d’abonnement Prime représente 77 % du chiffre d’affaires sur douze mois glissants. Il a gagné 134 000 membres nets sur le trimestre et compte désormais 8,2 millions d’abonnés, soit 6 % de plus qu’un an plus tôt. Ses revenus progressent de 10 %.
eDreams ODIGEO : la rentabilité recule sur un an
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eDreams ODIGEO pulvérise ses records
Sur un an, le Cash EBITDA, principal indicateur du groupe, baisse de 39 % à 33,5 millions d’euros. L’EBITDA ajusté recule de 22 % à 38,3 millions d’euros et le résultat net de 80 % à 3,6 millions d’euros.
Le groupe donne deux raisons à ce repli. Les nouveaux membres coûtent cher à recruter et ces coûts pèsent dès la première année. Le passage à un abonnement annuel payé en mensualités décale aussi les encaissements.
eDreams ODIGEO dispose de 211,3 millions d’euros de liquidités. Il confirme ses objectifs annuels : 8,5 millions de membres Prime et 115 millions d’euros de Cash EBITDA. Cette année, il prévoit 600 000 adhésions nettes. À partir d’avril 2027, il en attend entre 1,5 et 2 millions par an, en étendant Prime à de nouveaux marchés hors d’Europe et au train.
Le groupe vise 13 millions de membres en mars 2030 et un Cash EBITDA supérieur à 270 millions d’euros.
Le groupe donne deux raisons à ce repli. Les nouveaux membres coûtent cher à recruter et ces coûts pèsent dès la première année. Le passage à un abonnement annuel payé en mensualités décale aussi les encaissements.
eDreams ODIGEO dispose de 211,3 millions d’euros de liquidités. Il confirme ses objectifs annuels : 8,5 millions de membres Prime et 115 millions d’euros de Cash EBITDA. Cette année, il prévoit 600 000 adhésions nettes. À partir d’avril 2027, il en attend entre 1,5 et 2 millions par an, en étendant Prime à de nouveaux marchés hors d’Europe et au train.
Le groupe vise 13 millions de membres en mars 2030 et un Cash EBITDA supérieur à 270 millions d’euros.