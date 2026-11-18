Sur un an, le Cash EBITDA, principal indicateur du groupe, baisse de 39 % à 33,5 millions d’euros. L’EBITDA ajusté recule de 22 % à 38,3 millions d’euros et le résultat net de 80 % à 3,6 millions d’euros.



Le groupe donne deux raisons à ce repli. Les nouveaux membres coûtent cher à recruter et ces coûts pèsent dès la première année. Le passage à un abonnement annuel payé en mensualités décale aussi les encaissements.



eDreams ODIGEO dispose de 211,3 millions d’euros de liquidités. Il confirme ses objectifs annuels : 8,5 millions de membres Prime et 115 millions d’euros de Cash EBITDA. Cette année, il prévoit 600 000 adhésions nettes. À partir d’avril 2027, il en attend entre 1,5 et 2 millions par an, en étendant Prime à de nouveaux marchés hors d’Europe et au train.



Le groupe vise 13 millions de membres en mars 2030 et un Cash EBITDA supérieur à 270 millions d’euros.