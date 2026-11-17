« En Europe, seule une page web sur 32 ne présente aucune erreur d'accessibilité », souligne le baromètre 2026 de la Contentsquare Foundation et de Fruggr. Photo : Deposit-AllaSerebrina
Aujourd'hui, une grande partie de la préparation d'un voyage passe par internet.
Recherche d'une destination, comparaison des prix, réservation d'un transport, d’un hébergement…Mais ces services ne sont pas toujours accessibles à tous.
Pour une personne malvoyante, aveugle, sourde ou rencontrant des difficultés motrices, certaines fonctionnalités peuvent rendre une réservation ou une simple recherche d'informations particulièrement compliquée.
C'est précisément l'un des enjeux de l'Acte européen sur l'accessibilité.pdf, entré en vigueur le 28 juin 2025. Ce texte impose de nouvelles obligations à plusieurs secteurs, notamment le commerce en ligne, les banques, les médias et les transports.
Un an après son application, les progrès restent toutefois limités. Selon le Baromètre de l'accessibilité numérique 2026, publié par la Contentsquare Foundation en partenariat avec Fruggr, 97 % des pages internet étudiées présentent encore au moins une erreur d'accessibilité.
L'étude porte sur près de 500 des sites les plus visités en Europe, répartis dans sept pays et cinq secteurs d'activité.
Recherche d'une destination, comparaison des prix, réservation d'un transport, d’un hébergement…Mais ces services ne sont pas toujours accessibles à tous.
Pour une personne malvoyante, aveugle, sourde ou rencontrant des difficultés motrices, certaines fonctionnalités peuvent rendre une réservation ou une simple recherche d'informations particulièrement compliquée.
C'est précisément l'un des enjeux de l'Acte européen sur l'accessibilité.pdf, entré en vigueur le 28 juin 2025. Ce texte impose de nouvelles obligations à plusieurs secteurs, notamment le commerce en ligne, les banques, les médias et les transports.
Un an après son application, les progrès restent toutefois limités. Selon le Baromètre de l'accessibilité numérique 2026, publié par la Contentsquare Foundation en partenariat avec Fruggr, 97 % des pages internet étudiées présentent encore au moins une erreur d'accessibilité.
L'étude porte sur près de 500 des sites les plus visités en Europe, répartis dans sept pays et cinq secteurs d'activité.
La France avant-dernière
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Avec une note moyenne de 7,44/10, la France se classe sixième sur sept au classement, sous la moyenne européenne de 7,81/10.
Le Royaume-Uni (8,24) et la Suède (8,23) arrivent en tête, tandis que l'Italie ferme la marche avec 7,31/10.
Dans le détail, les résultats français sont particulièrement faibles dans deux secteurs :
- le commerce en ligne, avec une note de 7,01/10 contre 7,41 en moyenne européenne
- les médias, avec 6,70/10 contre 7,23.
Aucun secteur français ne figure dans les trois premiers de son classement européen.
Le Royaume-Uni (8,24) et la Suède (8,23) arrivent en tête, tandis que l'Italie ferme la marche avec 7,31/10.
Dans le détail, les résultats français sont particulièrement faibles dans deux secteurs :
- le commerce en ligne, avec une note de 7,01/10 contre 7,41 en moyenne européenne
- les médias, avec 6,70/10 contre 7,23.
Aucun secteur français ne figure dans les trois premiers de son classement européen.
Des difficultés qui compliquent les démarches en ligne
Derrière ces résultats se cachent des problèmes parfois très concrets pour les internautes.
L'étude relève notamment des difficultés liées à la présentation des textes , avec 83% des pages analysées qui présentent des problèmes d'espacement, ce qui peut compliquer la lecture. La navigation au clavier pose également problème sur 67% des pages, avec un repère visuel souvent insuffisant pour savoir où l'on se trouve sur le site.
Au total, cinq types d'erreurs concentrent 82% des problèmes identifiés. Selon les auteurs du baromètre, beaucoup pourraient être corrigés simplement.
L'étude relève notamment des difficultés liées à la présentation des textes , avec 83% des pages analysées qui présentent des problèmes d'espacement, ce qui peut compliquer la lecture. La navigation au clavier pose également problème sur 67% des pages, avec un repère visuel souvent insuffisant pour savoir où l'on se trouve sur le site.
Au total, cinq types d'erreurs concentrent 82% des problèmes identifiés. Selon les auteurs du baromètre, beaucoup pourraient être corrigés simplement.
Des obligations qui peuvent désormais entraîner des sanctions
Depuis l'entrée en vigueur de la réglementation européenne, les entreprises des secteurs concernés doivent également répondre à des obligations légales.
En France, les premières actions en justice ont déjà été engagées. Au printemps 2026, les associations ApiDV et Droit Pluriel ont engagé les premières actions en justice contre des enseignes de la grande distribution.
Dans l'une des affaires, une enseigne a été contrainte, sous astreinte financière, de mettre son site internet et son application en conformité dans un délai de six mois.
En France, les premières actions en justice ont déjà été engagées. Au printemps 2026, les associations ApiDV et Droit Pluriel ont engagé les premières actions en justice contre des enseignes de la grande distribution.
Dans l'une des affaires, une enseigne a été contrainte, sous astreinte financière, de mettre son site internet et son application en conformité dans un délai de six mois.
Des sites à tester avec les personnes concernées
Pour améliorer la situation, la Contentsquare Foundation recommande notamment de corriger les erreurs dès la conception des sites, de commencer par les pages les plus consultées et de former les professionnels du numérique à ces enjeux.
Elle insiste également sur la nécessité de faire tester les sites par des personnes en situation de handicap.
Elle insiste également sur la nécessité de faire tester les sites par des personnes en situation de handicap.