Avec une note moyenne de 7,44/10, la France se classe sixième sur sept au classement, sous la moyenne européenne de 7,81/10.



Le Royaume-Uni (8,24) et la Suède (8,23) arrivent en tête, tandis que l'Italie ferme la marche avec 7,31/10.



Dans le détail, les résultats français sont particulièrement faibles dans deux secteurs :

- le commerce en ligne, avec une note de 7,01/10 contre 7,41 en moyenne européenne

- les médias, avec 6,70/10 contre 7,23.



Aucun secteur français ne figure dans les trois premiers de son classement européen.