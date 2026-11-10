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Maroc : le Sofitel Essaouira Beach & Spa rouvre après rénovation


RISMA et Sofitel (Accor) ont annoncé l’ouverture officielle du Sofitel Essaouira Beach & Spa, au Maroc. Après rénovation, l’hôtel de 119 chambres et suites rouvre face à l’Atlantique. Le spa et le restaurant de plage seront transformés d’ici fin 2027.


Rédigé par le Mardi 10 Novembre 2026 à 11:33

Maroc : le Sofitel Essaouira Beach & Spa rouvre après rénovation - Photo Sofitel Accor
Maroc : le Sofitel Essaouira Beach & Spa rouvre après rénovation - Photo Sofitel Accor
Marriott Mauritius
Sofitel rouvre une adresse sur la côte atlantique marocaine.

RISMA, groupe hôtelier coté à la Bourse de Casablanca, et la marque de luxe d’Accor annoncent l’ouverture officielle du Sofitel Essaouira Beach & Spa. L’établissement rouvre après une rénovation.

Situé face à l’océan, à quelques minutes de la médina, l’hôtel compte 119 chambres et suites, dont près d’un tiers avec vue directe sur l’Atlantique. Toutes disposent d’un balcon donnant sur un jardin intérieur. La rénovation a fait appel au marbre, au granit, au bois et à l’artisanat local, avec des références à la culture gnaoua.

La restauration s’articule autour du restaurant Rivages, de L’Oasis en bord de piscine, de Côté Plage, consacré aux produits de la mer, et du bar Orson’s Club.

Le spa et le restaurant de plage feront l’objet d’une transformation complète d’ici fin 2027.

Une ligne Casablanca-Essaouira relancée

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Selon le communiqué, cette réouverture coïncide avec la relance par Royal Air Maroc, le 28 octobre 2026, de la ligne directe Casablanca - Essaouira.

Elle s’ajoute aux liaisons existantes depuis Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Bruxelles, Barcelone, Séville, Madrid, Düsseldorf et Londres.

L’hôtel emploie plus de 100 collaborateurs, dont 85 % originaires d’Essaouira et de sa région. RISMA, propriétaire de 23 hôtels dans 11 villes du Maroc et principal partenaire d’Accor dans le pays, vise 28 établissements à l’horizon 2030.

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Tags : maroc, sofitel
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