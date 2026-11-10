Maroc : le Sofitel Essaouira Beach & Spa rouvre après rénovation

Selon le communiqué, cette réouverture coïncide avec la relance par Royal Air Maroc, le 28 octobre 2026, de la ligne directe Casablanca - Essaouira.



Elle s’ajoute aux liaisons existantes depuis Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Bruxelles, Barcelone, Séville, Madrid, Düsseldorf et Londres.



L’hôtel emploie plus de 100 collaborateurs, dont 85 % originaires d’Essaouira et de sa région. RISMA, propriétaire de 23 hôtels dans 11 villes du Maroc et principal partenaire d’Accor dans le pays, vise 28 établissements à l’horizon 2030.