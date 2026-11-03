Four Seasons : un resort de 99 chambres et suites à Tanger

Le resort comptera 99 chambres et suites, dont 27 villas indépendantes, et disposera d’une façade maritime de plus de 260 mètres. L’architecture a été confiée au cabinet Arjitec, l’aménagement intérieur à Goddard Littlefair.



Il comprendra quatre restaurants, des piscines et espaces de détente en front de mer, un spa, un centre de fitness et le programme pour enfants de la marque, « Kids For All Season s ». Des espaces intérieurs et extérieurs modulables accueilleront réunions et événements privés, précise le communiqué.