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Four Seasons : un resort de 99 chambres et suites à Tanger

quatrième établissement de la marque au Maroc


Four Seasons et Royal Resort Cap Malabata, soutenu par GFH Bank, ont annoncé le projet d’un nouveau resort à Tanger. Le Four Seasons Resort Tanger comptera 99 chambres et suites, dont 27 villas. Ce sera la quatrième adresse de la marque au Maroc.


Rédigé par le Mardi 3 Novembre 2026 à 18:04

Médina de Tanger au Maroc. Four Seasons a lancé le projet du Four Seasons Resort Tanger - Depositphotos.com Auteur pierivb
Médina de Tanger au Maroc. Four Seasons a lancé le projet du Four Seasons Resort Tanger - Depositphotos.com Auteur pierivb
Attitude Hotels
Four Seasons poursuit son développement au Maroc.

Le groupe hôtelier et Royal Resort Cap Malabata, société de développement immobilier soutenue par GFH Bank, ont annoncé le projet du Four Seasons Resort Tanger, indique un communiqué de presse.

L’établissement sera situé à Cap Malabata, sur le littoral nord du Maroc, face au détroit de Gibraltar.

Il deviendra la quatrième adresse de la marque dans le pays, après le Four Seasons Hotel Casablanca, le Four Seasons Resort Marrakech et le Four Seasons Hotel Rabat at Kasr Al Bahr.

Four Seasons Resort Tanger : 99 chambres et suites, dont 27 villas

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Le resort comptera 99 chambres et suites, dont 27 villas indépendantes, et disposera d’une façade maritime de plus de 260 mètres. L’architecture a été confiée au cabinet Arjitec, l’aménagement intérieur à Goddard Littlefair.

Il comprendra quatre restaurants, des piscines et espaces de détente en front de mer, un spa, un centre de fitness et le programme pour enfants de la marque, « Kids For All Seasons ». Des espaces intérieurs et extérieurs modulables accueilleront réunions et événements privés, précise le communiqué.

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Tags : four seasons, maroc, tanger
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