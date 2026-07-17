Définir, qualifier et promouvoir les spécificités des leaderships français et européen dans leurs dimensions politique, économique, entrepreneuriale et sociétale

Prospective et Innovation

contribuer à la construction et à la diffusion d’une pédagogie du leadership adaptée aux enjeux du XXIᵉ siècle

Dans un monde d’incertitude et d’inquiétude, le leadership est plus nécessaire que jamais et cela dans tous les domaines de l’économie

Ma surprise a probablement été à la hauteur de la vôtre quand il y a quelques semaines, était présentée à Paris dans le cadre de l’ESCP Business school, une sorte de think tank consacré à «. »Née d’une réflexion menée avec l’ex premier ministre Jean Pierre Raffarin et sa fondation «», cette nouvelle structure devrait aussi «» !Car, premier point : Henri Giscard d’Estaing n’en démord pas : «». Mais n’est pas leader qui veut.