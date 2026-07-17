… La dernière fois que j’ai rencontré Henri Giscard d’Estaing, c’était à Serre-Chevalier à l’occasion de l’inauguration d’un nouveau Club Med de montagne totalement rénové, répondant aux nouveaux critères de la marque. On était en juillet 2025, le Club annonçait son tournant vers la montagne l’été et l’hiver.
Et, par la même occasion, il fêtait son partenariat avec les élus et opérateurs de la région Provence Côte d’Azur en vue des prochains JO d’hiver de 2030. Une opportunité rare pour ce dirigeant au sujet duquel le 7 juillet 2025, j’écrivais : « Henri Giscard d’Estaing tient bon la barre. Et cela d’autant plus, que les bons résultats du groupe sont au rendez-vous et font de lui un responsable inattaquable ».
Mais, l’histoire de ce fragile secteur qu’est le tourisme en a décidé autrement. Quelques jours à peine après ce rendez-vous, celui qui avait sauvé le Trident était brutalement remercié par ses actionnaires asiatiques, à la stupéfaction de tous, en interne et externe. Une nouvelle page se tournait pour l’entreprise. Tandis que son ex-président devait voguer vers un autre avenir. Lequel ?
Et, par la même occasion, il fêtait son partenariat avec les élus et opérateurs de la région Provence Côte d’Azur en vue des prochains JO d’hiver de 2030. Une opportunité rare pour ce dirigeant au sujet duquel le 7 juillet 2025, j’écrivais : « Henri Giscard d’Estaing tient bon la barre. Et cela d’autant plus, que les bons résultats du groupe sont au rendez-vous et font de lui un responsable inattaquable ».
Mais, l’histoire de ce fragile secteur qu’est le tourisme en a décidé autrement. Quelques jours à peine après ce rendez-vous, celui qui avait sauvé le Trident était brutalement remercié par ses actionnaires asiatiques, à la stupéfaction de tous, en interne et externe. Une nouvelle page se tournait pour l’entreprise. Tandis que son ex-président devait voguer vers un autre avenir. Lequel ?
Le leadership : une école, une culture, une ambition
Ma surprise a probablement été à la hauteur de la vôtre quand il y a quelques semaines, était présentée à Paris dans le cadre de l’ESCP Business school, une sorte de think tank consacré à « Définir, qualifier et promouvoir les spécificités des leaderships français et européen dans leurs dimensions politique, économique, entrepreneuriale et sociétale. »
Née d’une réflexion menée avec l’ex premier ministre Jean Pierre Raffarin et sa fondation « Prospective et Innovation », cette nouvelle structure devrait aussi « contribuer à la construction et à la diffusion d’une pédagogie du leadership adaptée aux enjeux du XXIᵉ siècle » !
Car, premier point : Henri Giscard d’Estaing n’en démord pas : « Dans un monde d’incertitude et d’inquiétude, le leadership est plus nécessaire que jamais et cela dans tous les domaines de l’économie ». Mais n’est pas leader qui veut.
Née d’une réflexion menée avec l’ex premier ministre Jean Pierre Raffarin et sa fondation « Prospective et Innovation », cette nouvelle structure devrait aussi « contribuer à la construction et à la diffusion d’une pédagogie du leadership adaptée aux enjeux du XXIᵉ siècle » !
Car, premier point : Henri Giscard d’Estaing n’en démord pas : « Dans un monde d’incertitude et d’inquiétude, le leadership est plus nécessaire que jamais et cela dans tous les domaines de l’économie ». Mais n’est pas leader qui veut.
« Le leadership s’apprend et se cultive. Il ne suffit pas d’avoir une forte personnalité. Je le vois comme la résultante de méthodes et de caractéristiques personnelles et professionnelles… »
Loin de réserver à la seule industrie touristique ses réflexions et conseils, l’ex-dirigeant n’en évoque pas moins sa propre histoire pour faire remonter la pente d’une enseigne qui ne nécessitait sans doute pas une révolution mais au moins un grand tournant.
La montée en gamme : « nous y étions condamnés »
L’autre point majeur de cet essai, concerne donc ce que l’on a appelé « La montée en gamme ». Souvent avec mépris. Alors que de toute évidence, les villages moyenne gamme du Club Med étaient déficitaires pendant que les plus luxueux gagnaient de l’argent, il fallait en tirer les leçons embarquer ses troupes vers un ailleurs qui n’était pas évident pour tous.
N’en déplaise aux nostalgiques des villages de cases, des crazy signs, des G.O et G.M voisinant autour de la même table. En ce début des années 2000 miné par de nouvelles menaces dont les menaces terroristes, le fond de l’air avait changé et nécessitait une vision et un projet. Non seulement de rupture mais de rupture mené par un leader capable d’assumer ses choix.
« Le haut de gamme, nous y étions condamnés » insiste le dirigeant en rappelant (sans la moindre acrimonie) que son prédécesseur Philippe Bourguignon qui avait fait le choix du volume et du quantitatif avait échoué.
N’en déplaise aux nostalgiques des villages de cases, des crazy signs, des G.O et G.M voisinant autour de la même table. En ce début des années 2000 miné par de nouvelles menaces dont les menaces terroristes, le fond de l’air avait changé et nécessitait une vision et un projet. Non seulement de rupture mais de rupture mené par un leader capable d’assumer ses choix.
« Le haut de gamme, nous y étions condamnés » insiste le dirigeant en rappelant (sans la moindre acrimonie) que son prédécesseur Philippe Bourguignon qui avait fait le choix du volume et du quantitatif avait échoué.
Une méthode longue et complexe
Mais une fois les analyses, décisions et choix faits, la tâche se révéla non seulement complexe mais aussi très longue. Plus que prévu.
Il fallait donc garder les pieds sur terre tout en « réparant » des équipes parfois déphasées par la nouveauté de la stratégie et celle d’un président pour le moins original qui savait où il allait et qui savait qu’il convenait surtout de conserver les valeurs de base qui ont fait le succès du Trident.
En fait, il fallait faire adopter par les équipes une stratégie gagnante mais risquée et l’offrir aux clients parfois tout aussi déphasés.
Il fallait donc garder les pieds sur terre tout en « réparant » des équipes parfois déphasées par la nouveauté de la stratégie et celle d’un président pour le moins original qui savait où il allait et qui savait qu’il convenait surtout de conserver les valeurs de base qui ont fait le succès du Trident.
En fait, il fallait faire adopter par les équipes une stratégie gagnante mais risquée et l’offrir aux clients parfois tout aussi déphasés.
« La montée en gamme doit partir d’une démarche rationnelle, sensible et sensée, résultant d’une équation économique et humaine. L’affaire est complexe, elle consiste à passer d’un paradigme à un autre pour le client qui doit comprendre pourquoi il paie plus cher ses vacances » !
On passe à une stratégie de valeur
La messe était-elle dite ? Pas totalement. Le choix du haut de gamme devait surtout s’appuyer sur le socle historique du Club et sur les valeurs qui ont fait sa réputation et son succès pendant plusieurs décennies.
Lesquelles ? « La liberté, l’esprit pionnier, la gentillesse, la multi culturalité » scande Henri Giscard d’Estaing en évoquant aussi l’amitié, la curiosité, la raison d’être…
Lesquelles ? « La liberté, l’esprit pionnier, la gentillesse, la multi culturalité » scande Henri Giscard d’Estaing en évoquant aussi l’amitié, la curiosité, la raison d’être…
« La liberté devenait le luxe, le marqueur du haut de gamme que nous voulions mettre en place ».
Enfin, pour être plus général, notons que pour Henri Giscard d’Estaing, la montée en gamme doit se faire au niveau des entreprises certes, mais aussi au niveau des territoires.
Donnant comme exemple l’Autriche et l’île Maurice, il considère que « la France et l’Europe n’ont sans doute pas d’autre choix que de monter en gamme.
Je crois que nous y gagnerions à proposer une offre plus qualitative centrée sur notre extraordinaire patrimoine », insiste t-il.
Donnant comme exemple l’Autriche et l’île Maurice, il considère que « la France et l’Europe n’ont sans doute pas d’autre choix que de monter en gamme.
Je crois que nous y gagnerions à proposer une offre plus qualitative centrée sur notre extraordinaire patrimoine », insiste t-il.
Trois facteurs déterminent la montée en gamme
Le modèle économique (structure des coûts)
L’évolution du marché ( prêt à payer plus pour une offre qualitative)
Les ressorts imaginaires de la marque
Le modèle économique (structure des coûts)
L’évolution du marché ( prêt à payer plus pour une offre qualitative)
Les ressorts imaginaires de la marque
… In fine, après avoir déroulé dans son ouvrage « Clés pour une montée en gamme » 12 chapitres correspondant aux 12 étapes des 20 ans passés à la tête du Club Med, HGE confesse sa volonté de transmettre et de faire exister un leadership à la française et à l’européenne issu d’une pensée structurée capable de rivaliser avec les industriels américains et asiatiques qui ont façonné un modèle qui domine toujours bien qu’il batte de l’aile
Soucieux d’être utile à ses confrères et à tous les jeunes séduits par le secteur touristique, cette nouvelle école de pensée déroulera aussi des ateliers débats au cours desquels toutes sortes de dirigeants feront part de leur parcours et les partageront avec leur public.
Enfin, j’insisterai sur le fait que le discours de l’ex-dirigeant est pédagogique, cordial, mais dépourvu de la moindre tonalité revancharde. S’expliquant sur un départ pour le moins brutal et une séparation pour le moins inélégante de la part de ses actionnaires, il remercie ceux qui l’ont aidé et suggère que :
« En oeuvrant pour faire du Club Med une réussite internationale, il « nous » a échappé ». Un « nous » collectif qui en dit long sur la sincérité de celui qui a sauvé une institution. Et pas n’importe laquelle.
Lire : dans « Clés pour une montée en gamme ». Éditions Télémaque. 15 euros.
Dans la collection « Les nouveaux leaderships » qui donne la parole aux leaders de tous horizons, dirigée par Henri Giscard d’Estaing.
Soucieux d’être utile à ses confrères et à tous les jeunes séduits par le secteur touristique, cette nouvelle école de pensée déroulera aussi des ateliers débats au cours desquels toutes sortes de dirigeants feront part de leur parcours et les partageront avec leur public.
Enfin, j’insisterai sur le fait que le discours de l’ex-dirigeant est pédagogique, cordial, mais dépourvu de la moindre tonalité revancharde. S’expliquant sur un départ pour le moins brutal et une séparation pour le moins inélégante de la part de ses actionnaires, il remercie ceux qui l’ont aidé et suggère que :
« En oeuvrant pour faire du Club Med une réussite internationale, il « nous » a échappé ». Un « nous » collectif qui en dit long sur la sincérité de celui qui a sauvé une institution. Et pas n’importe laquelle.
Lire : dans « Clés pour une montée en gamme ». Éditions Télémaque. 15 euros.
Dans la collection « Les nouveaux leaderships » qui donne la parole aux leaders de tous horizons, dirigée par Henri Giscard d’Estaing.
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
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