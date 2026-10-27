Taxe 17 % aux Maldives : le gouvernement dépose un projet de loi pour l’abroger

C’est la bonne décision, et nous saluons le gouvernement des Maldives pour son écoute. Nos membres n’ont jamais contesté le droit des Maldives à taxer le tourisme sur leur territoire. Ce qu’ils ne pouvaient pas accepter, c’est un modèle qui demandait à des entreprises du monde entier de s’enregistrer, de déclarer et de reverser une taxe étrangère, tout en restant soumises à leurs propres lois bancaires, fiscales, de protection des consommateurs et des données

», explique Otto de Vries, directeur exécutif de la WTAAA.Issu du huitième amendement à la loi sur la taxe sur les produits et services touristiques (TGST), le dispositif obligeait les opérateurs sans établissement aux Maldives à s’enregistrer auprès de l’administration fiscale, la Maldives Inland Revenue Authority (MIRA). Aucun seuil n’était prévu : une agence réalisant une seule réservation était concernée au même titre qu’une plateforme mondiale, et un même dossier pouvait entraîner plusieurs enregistrements dans la chaîne de distribution, détaille la WTAAA.