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Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027

liaisons vers la Sardaigne et la Corse au départ de Gênes, Livourne et Civitavecchia


Moby et Tirrenia ont ouvert les réservations 2027 vers la Sardaigne et la Corse. Moby opérera Gênes–Porto Torres dès le 1er janvier 2027 et Gênes–Olbia sera desservie du 13 mai au 31 octobre. Un bon de réduction de 20 % est accordé pour tout achat jusqu’au 30 novembre 2026.


Rédigé par le Mardi 27 Octobre 2026 à 15:19

Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027 - Depositphotos.com Auteur Marina113
Ferries vers la Sardaigne et la Corse : Moby et Tirrenia ouvrent la saison 2027 - Depositphotos.com Auteur Marina113
PONANT
Moby et Tirrenia lancent leur saison 2027.

Les réservations sont ouvertes pour les traversées entre l’Italie, la Sardaigne et la Corse, notamment sur mobylines.fr, indique un communiqué de presse.

À compter du 1er janvier 2027, Moby opérera la ligne Gênes–Porto Torres, de nuit dans les deux sens, 365 jours par an. Le Moby Tommy et le Moby Aki y seront affectés en hiver, le Moby Wonder et le Rubattino en été.

La ligne Livourne–Olbia reste assurée toute l’année, de jour et de nuit, par le Moby Fantasy et le Moby Legacy. Les deux navires disposent d’un pont consacré à la restauration et du Wi-Fi gratuit.

Tirrenia exploite Civitavecchia–Olbia de nuit toute l’année, avec des départs de jour en complément de juin à septembre. Le Florio et le Rubattino y naviguent en hiver, le Florio et le Moby Tommy en été.

La ligne Gênes–Olbia sera ouverte du 13 mai au 31 octobre 2027, en traversées de nuit assurées par le Moby Aki et le Moby Orli.

Autres articles
Vers la Corse, le Moby Wonder et le Moby Aki relieront Gênes à Bastia de jour du 15 mai au 27 septembre 2027. Le Moby Kiss assurera Livourne–Bastia de jour du 15 mai au 30 septembre 2027.

Pour tout billet Moby ou Tirrenia acheté jusqu’au 30 novembre 2026, pour un départ jusqu’au 27 septembre 2027, les compagnies accordent un bon de 20 % valable sur une traversée suivante, pour un départ jusqu’au 30 septembre 2027.

Sur Gênes–Porto Torres et Civitavecchia–Olbia, ce bon n’est utilisable que pour un second voyage effectué entre le 1er juin et le 30 septembre 2027.

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Tags : corse, moby, sardaigne
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