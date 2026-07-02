Air Corsica : Rennes Bretagne relié directement à la Corse cet été

L’aéroport Rennes Bretagne inaugure ses nouvelles liaisons directes vers la Corse, Depositphotos.com photo by Tadzo
L'aéroport Rennes Bretagne vient de lancer officiellement ses toutes premières liaisons aériennes directes à destination de la Corse en partenariat avec la compagnie Air Corsica.
Jusqu'au 24 octobre 2026, le programme des vols prévoit de relier la Bretagne à l'Île de Beauté en moins de deux heures, avec des liaisons régulières vers les villes de Bastia et d'Ajaccio.
Pour assurer ces liaisons, Air Corsica propose désormais des rotations chaque jeudi et dimanche vers Bastia, ainsi que chaque samedi vers Ajaccio.
En choisissant un départ de proximité depuis la plateforme rennaise, les usagers bénéficient de formalités de départ simplifiées et de temps de parcours réduits. L'intégration de ce nouvel opérateur sur le tarmac « illustre notre volonté de proposer une offre variée et une complémentarité dans nos destinations », comme l'explique un communiqué par la voix de Yannick Bouiller, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne.
Jusqu'au 24 octobre 2026, le programme des vols prévoit de relier la Bretagne à l'Île de Beauté en moins de deux heures, avec des liaisons régulières vers les villes de Bastia et d'Ajaccio.
Pour assurer ces liaisons, Air Corsica propose désormais des rotations chaque jeudi et dimanche vers Bastia, ainsi que chaque samedi vers Ajaccio.
En choisissant un départ de proximité depuis la plateforme rennaise, les usagers bénéficient de formalités de départ simplifiées et de temps de parcours réduits. L'intégration de ce nouvel opérateur sur le tarmac « illustre notre volonté de proposer une offre variée et une complémentarité dans nos destinations », comme l'explique un communiqué par la voix de Yannick Bouiller, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne.
Un rapprochement culturel et touristique entre l'identité bretonne et l'identité corse
Autres articles
-
Moby renforce ses liaisons entre l’Italie et la Corse pour l’été 2026
-
La Corse poursuit sa tournée de workshops à Bordeaux
-
Hausse du kérosène : quand Volotea régule... les pros dégustent ! [ABO]
-
La Corse part à la conquête des professionnels du tourisme
-
Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !
Ces liaisons régulières permettent de connecter directement deux territoires caractérisés par un fort ancrage patrimonial et des traditions locales marquées.
Au-delà de l'aspect purement technique et de la gestion des flux de voyageurs, cette ouverture de ligne participe au développement du réseau national de la plateforme gérée conjointement par la CCI Ille-et-Vilaine et VINCI Airports, qui accueille à cette occasion sa huitième compagnie aérienne partenaire.
Au-delà de l'aspect purement technique et de la gestion des flux de voyageurs, cette ouverture de ligne participe au développement du réseau national de la plateforme gérée conjointement par la CCI Ille-et-Vilaine et VINCI Airports, qui accueille à cette occasion sa huitième compagnie aérienne partenaire.
Des animations immersives pour accompagner l'expérience des voyageurs en aérogare
Pour marquer le début des opérations, la direction de la plateforme poursuit sa démarche d'accueil thématique des passagers au sein de l'aérogare, calquée sur les précédentes opérations menées lors du lancement de la ligne vers le Maroc ou pendant l'événement « Rennes Aéro’fest ».
Le premier vol vers Ajaccio bénéficiera ainsi d'un dispositif d'accueil spécifique centré sur la culture insulaire.
Les équipes de l'aéroport organisent une dégustation de spécialités culinaires en collaboration avec l'établissement rennais Maison Paganelli et le groupement Sperienzha, qui œuvre pour la promotion des cultures régionales corse, bretonne et basque.
Un système de jeu-concours sous forme de quiz est également mis en place dans les salles d'embarquement afin de marquer cette première rotation commerciale.
Le premier vol vers Ajaccio bénéficiera ainsi d'un dispositif d'accueil spécifique centré sur la culture insulaire.
Les équipes de l'aéroport organisent une dégustation de spécialités culinaires en collaboration avec l'établissement rennais Maison Paganelli et le groupement Sperienzha, qui œuvre pour la promotion des cultures régionales corse, bretonne et basque.
Un système de jeu-concours sous forme de quiz est également mis en place dans les salles d'embarquement afin de marquer cette première rotation commerciale.