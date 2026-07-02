Air Corsica : Rennes Bretagne relié directement à la Corse cet été

Pour marquer le début des opérations, la direction de la plateforme poursuit sa démarche d'accueil thématique des passagers au sein de l'aérogare, calquée sur les précédentes opérations menées lors du lancement de la ligne vers le Maroc ou pendant l'événement « Rennes Aéro’fest ».



Le premier vol vers Ajaccio bénéficiera ainsi d'un dispositif d'accueil spécifique centré sur la culture insulaire.



Les équipes de l'aéroport organisent une dégustation de spécialités culinaires en collaboration avec l'établissement rennais Maison Paganelli et le groupement Sperienzha, qui œuvre pour la promotion des cultures régionales corse, bretonne et basque.



Un système de jeu-concours sous forme de quiz est également mis en place dans les salles d'embarquement afin de marquer cette première rotation commerciale.