Ryanair : cette nouvelle mesure qui va bouleverser votre arrivée à l'aéroport

Ryanair modifiera ses horaires de fermeture des comptoirs d’enregistrement dans tous les aéroports qu’elle dessert à compter du mardi 10 novembre.
Les passagers devront avoir effectué leur enregistrement et déposé leurs bagages au plus tard 60 minutes avant le départ de leur vol, contre 40 minutes jusqu’à présent.
Annoncée en avril, cette mesure vise, selon la compagnie, à donner davantage de temps aux passagers concernés pour passer les contrôles de sécurité et les contrôles d’identité, puis rejoindre leur porte d’embarquement, notamment lors des périodes de forte affluence.
Les passagers devront avoir effectué leur enregistrement et déposé leurs bagages au plus tard 60 minutes avant le départ de leur vol, contre 40 minutes jusqu’à présent.
Annoncée en avril, cette mesure vise, selon la compagnie, à donner davantage de temps aux passagers concernés pour passer les contrôles de sécurité et les contrôles d’identité, puis rejoindre leur porte d’embarquement, notamment lors des périodes de forte affluence.
Les passagers avec bagage en soute concernés
Le changement concerne les quelque 20 % de passagers de Ryanair qui utilisent les comptoirs pour enregistrer un bagage.
La compagnie les invite à prévoir suffisamment de temps à l’aéroport et à effectuer les formalités avant la nouvelle heure limite.
Les 80 % de passagers qui s’enregistrent en ligne et voyagent sans bagage à enregistrer ne sont pas concernés par cette modification. Ils pourront continuer à se rendre directement aux contrôles de sécurité après leur arrivée à l’aéroport, avec leur carte d’embarquement.
Selon Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, cette mesure doit notamment limiter les cas de passagers manquant leur vol en raison de l’attente aux contrôles de sécurité ou aux contrôles d’identité.
Les professionnels du tourisme devront donc tenir compte de cette nouvelle échéance dans les informations transmises aux clients voyageant avec un bagage en soute sur un vol Ryanair à partir du 10 novembre.
La compagnie les invite à prévoir suffisamment de temps à l’aéroport et à effectuer les formalités avant la nouvelle heure limite.
Les 80 % de passagers qui s’enregistrent en ligne et voyagent sans bagage à enregistrer ne sont pas concernés par cette modification. Ils pourront continuer à se rendre directement aux contrôles de sécurité après leur arrivée à l’aéroport, avec leur carte d’embarquement.
Selon Dara Brady, directeur marketing de Ryanair, cette mesure doit notamment limiter les cas de passagers manquant leur vol en raison de l’attente aux contrôles de sécurité ou aux contrôles d’identité.
Les professionnels du tourisme devront donc tenir compte de cette nouvelle échéance dans les informations transmises aux clients voyageant avec un bagage en soute sur un vol Ryanair à partir du 10 novembre.