MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit - Depositphotos.com Auteur Gorilla
MMV mise sur le rail pour l’acheminement de ses clients. Le spécialiste des vacances en montagne déploie cet hiver un module de réservation dédié au Travelski Night Express, le train de nuit lancé l’an dernier avec Travelski, indique un communiqué de presse.
Pour rappel, Travelski et MMV appartiennent toutes deux au même groupe : la Compagnie des Alpes (CDA).
Accessible depuis le site de l’enseigne, l’outil associe un billet de train et un transfert en navette, bus ou taxi jusqu’aux établissements. Il est aussi proposé dans l’espace client aux voyageurs qui ont déjà réservé leur hébergement, y compris via des plateformes tierces comme Booking.
Selon MMV, 67 % de l’empreinte carbone des vacances au ski est liée aux déplacements. Le groupe présente la gestion du « dernier kilomètre » entre les gares de vallée et les stations comme un obstacle à l’abandon de la voiture individuelle.
Pour rappel, Travelski et MMV appartiennent toutes deux au même groupe : la Compagnie des Alpes (CDA).
Accessible depuis le site de l’enseigne, l’outil associe un billet de train et un transfert en navette, bus ou taxi jusqu’aux établissements. Il est aussi proposé dans l’espace client aux voyageurs qui ont déjà réservé leur hébergement, y compris via des plateformes tierces comme Booking.
Selon MMV, 67 % de l’empreinte carbone des vacances au ski est liée aux déplacements. Le groupe présente la gestion du « dernier kilomètre » entre les gares de vallée et les stations comme un obstacle à l’abandon de la voiture individuelle.
Départs le vendredi soir de Paris et d’Europe du Nord
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Le train part le vendredi soir de Paris (gare d’Austerlitz), Amsterdam, Rotterdam, Anvers et Bruxelles. Il arrive le samedi matin en gare d’Albertville, Moûtiers, Aime ou Bourg-Saint-Maurice. Les transferts desservent La Plagne, Les Arcs, Tignes, Les Menuires, Val Thorens, Peisey-Vallandry, Sainte-Foy, Arêches-Beaufort et Les Saisies.
A bord des trains, quatre catégories sont proposées : places assises, couchettes Standard et Standard Plus (six places) et première classe (trois places).
Pour motiver les vacanciers à choisir le train, les clients qui optent pour le train bénéficient d’un chèque mobilité de 180 €, attribué sous forme de bon cadeau à valoir sur un séjour ultérieur.
A bord des trains, quatre catégories sont proposées : places assises, couchettes Standard et Standard Plus (six places) et première classe (trois places).
Pour motiver les vacanciers à choisir le train, les clients qui optent pour le train bénéficient d’un chèque mobilité de 180 €, attribué sous forme de bon cadeau à valoir sur un séjour ultérieur.