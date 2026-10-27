MMV : 180 € offerts aux clients qui rejoignent les Alpes en train de nuit

Le train part le vendredi soir de Paris (gare d’Austerlitz), Amsterdam, Rotterdam, Anvers et Bruxelles. Il arrive le samedi matin en gare d’Albertville, Moûtiers, Aime ou Bourg-Saint-Maurice. Les transferts desservent La Plagne, Les Arcs, Tignes, Les Menuires, Val Thorens, Peisey-Vallandry, Sainte-Foy, Arêches-Beaufort et Les Saisies.



A bord des trains, quatre catégories sont proposées : places assises, couchettes Standard et Standard Plus (six places) et première classe (trois places).



Pour motiver les vacanciers à choisir le train, les clients qui optent pour le train bénéficient d’un chèque mobilité de 180 €, attribué sous forme de bon cadeau à valoir sur un séjour ultérieur.