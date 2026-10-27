Marseille : Israël présente ses nouveautés touristiques aux professionnels

Le tourisme israélien a présenté ses nouveautés et ses perspectives de développement pour 2026-2027 - DepositPhotos.com, Flowvander Images
Le 13 octobre 2026, l'ONIT (Office National Israélien de Tourisme) a organisé un cocktail dînatoire au Mama Shelter à Marseille pour présenter ses nouveautés et les atouts de la destination.
Entre gastronomie, patrimoine et perspectives commerciales, la présentation a décliné les cinq grands axes de l’offre touristique israélienne : Bible et spiritualité, histoire et culture, lifestyle, balnéaire et sport.
Le rendez-vous marseillais a notamment permis de détailler le programme aérien de l’hiver 2026-2027.
Plus de 70 vols directs par semaine vers Tel-Aviv sont annoncés au départ de Paris, Marseille, Lyon et Nice. Depuis Marseille, EL AL et Transavia assurent des liaisons vers la métropole israélienne.
Entre gastronomie, patrimoine et perspectives commerciales, la présentation a décliné les cinq grands axes de l’offre touristique israélienne : Bible et spiritualité, histoire et culture, lifestyle, balnéaire et sport.
Le rendez-vous marseillais a notamment permis de détailler le programme aérien de l’hiver 2026-2027.
Plus de 70 vols directs par semaine vers Tel-Aviv sont annoncés au départ de Paris, Marseille, Lyon et Nice. Depuis Marseille, EL AL et Transavia assurent des liaisons vers la métropole israélienne.
De nouveaux itinéraires et projets pour diversifier l’offre
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Parmi les nouveautés présentées figure The Way to Jerusalem, également appelé « Chemin du Silence ».
Inspiré des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, cet itinéraire de 111 kilomètres relie le port de Jaffa à la porte de Jaffa, à Jérusalem, en six étapes à travers la région viticole de Mateh Yehuda. Un projet d’intégration à la programmation du réseau CEDIV dès 2027 est à l’étude.
Autre mise en avant patrimoniale : l’ouverture dans son intégralité de la route des Pèlerins de Jérusalem, ancienne voie reliant le bassin de Siloé au mont du Temple.
Le tourisme viticole du Néguev, reconnu en mai 2026 par une indication géographique protégée, complète ces nouvelles pistes de découverte.
Enfin, la présentation a détaillé plusieurs projets hôteliers, dont 19 annoncés en Israël en 2026, ainsi qu’un programme public d’investissement touristique pour la période 2026-2030.
Côté fréquentation, 41 500 touristes français ont visité Israël en juillet et août 2026, soit une progression de 0,7% sur un an, selon les chiffres communiqués lors de la présentation.
A lire aussi : Air France : Israël impose ses règles aux personnels navigants
Inspiré des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, cet itinéraire de 111 kilomètres relie le port de Jaffa à la porte de Jaffa, à Jérusalem, en six étapes à travers la région viticole de Mateh Yehuda. Un projet d’intégration à la programmation du réseau CEDIV dès 2027 est à l’étude.
Autre mise en avant patrimoniale : l’ouverture dans son intégralité de la route des Pèlerins de Jérusalem, ancienne voie reliant le bassin de Siloé au mont du Temple.
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Enfin, la présentation a détaillé plusieurs projets hôteliers, dont 19 annoncés en Israël en 2026, ainsi qu’un programme public d’investissement touristique pour la période 2026-2030.
Côté fréquentation, 41 500 touristes français ont visité Israël en juillet et août 2026, soit une progression de 0,7% sur un an, selon les chiffres communiqués lors de la présentation.
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