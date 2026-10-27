Marseille : Israël présente ses nouveautés touristiques aux professionnels

« Chemin du Silence »

Parmi les nouveautés présentées figure, également appeléInspiré des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, cet itinéraire de, à Jérusalem, ens à travers la région viticole de. Un projet d’intégration à la programmation du réseau CEDIV dès 2027 est à l’étude.Autre mise en avant patrimoniale :, ancienne voie reliant le bassin de Siloé au mont du Temple.Le, reconnu en mai 2026 par une indication géographique protégée, complète ces nouvelles pistes de découverte.Enfin, la présentation a détaillé, dont 19 annoncés en Israël en 2026, ainsi qu’un programme public d’investissement touristique pour la période 2026-2030.Côté fréquentation,français ont visité Israël en juillet et août 2026, soit une progression de 0,7% sur un an, selon les chiffres communiqués lors de la présentation.