Moyen-Orient : le tourisme amorce une reprise, mais reste sous tension

Après un arrêt complet de l’activité en mars, Dubaï « reprend très timidement » et quelques demandes émergent sur Oman, mais restent « très marginales » . Chez Aya Voyages, la reprise est perceptible depuis la fin août.



Même constat chez Magic Travels. Samer Jabri observe un rebond récent sur les destinations du Golfe. À Dubaï, les stopovers recommencent et s’allongent. « Avant, les voyageurs s’arrêtaient une ou deux nuits. Là, on voit qu’ils restent un peu plus longtemps. Je le vois aussi dans le volume des budgets, qui devient plus important. »



À Oman, Magic Travels a choisi de rouvrir son Magic Camp à Wahiba, un produit « écochic » mêlant désert, authenticité et confort. « Nous sommes vraiment très heureux d’avoir rouvert, parce que nous avons constaté un véritable intérêt pour le campement » , souligne Samer Jabri. Les premières réservations proviennent notamment du Royaume-Uni, des États-Unis et d’Asie.



La Jordanie recommence également à apparaître dans les carnets de commandes. Chez TUI France, Victoria Proffit, directrice de la communication globale de TUI France, estime que « la Jordanie repart après une période complètement à l’arrêt » . Le voyagiste propose actuellement cinq à six circuits sur la destination.



« C’est une destination culturellement très riche. Tout le monde a envie de voir Pétra une fois dans sa vie » , estime-t-elle.