Egypte : Jet tours fait construire son propre dahabieh sur le Nil

Jet tours indique avoir enregistré une hausse de 60 % des réservations pour l’Égypte sur le dernier mois, par rapport à la même période de l’année précédente. Selon les chiffres communiqués par le tour-opérateur, 65 % des réservations concernent des duos et 25 % des familles.



La période de décembre à février concentre 50 % des départs, tandis que 15 % des voyageurs prévoient de partir pendant les fêtes de fin d’année. Un tiers des clients choisissent une croisière sur le Nil.



Paris représente 40 % des départs, devant Lyon (15 %) et Nantes (10 %).



Pour accompagner le lancement, Jet tours a proposé une réduction de 150 euros sur les voyages vers l’Égypte, dès 1 500 euros d’achat, y compris sur les produits partenaires. L’offre est valable pour les réservations effectuées jusqu'au 23 octobre 2026.