Egypte : Jet tours fait construire son propre dahabieh sur le Nil - Depositphotos.com unaihuizi@gmail.com
Jet tours lance « Au fil de l’eau – élégance sur le Nil », une nouvelle croisière 5 étoiles luxe en Égypte.
Le tour-opérateur a fait construire son propre dahabieh, le Lady Assiya, inauguré en septembre 2026. Doté de 12 cabines, ce voilier traditionnel mise sur une expérience intimiste, dans l’esprit du « slow travel ».
La croisière est proposée en formule tout inclus, avec un guide égyptologue francophone.
Le circuit comprend dix visites et escales, dont les temples de Karnak, de Louxor, d’Edfou, de Kom Ombo et de Philae, ainsi que la Vallée des Rois, les Colosses de Memnon et le temple de Médinet Habou. Le programme prévoit également une visite d’une fabrique de papyrus et une escale sur l’île d’Al Ramady.
Le tour-opérateur a fait construire son propre dahabieh, le Lady Assiya, inauguré en septembre 2026. Doté de 12 cabines, ce voilier traditionnel mise sur une expérience intimiste, dans l’esprit du « slow travel ».
La croisière est proposée en formule tout inclus, avec un guide égyptologue francophone.
Le circuit comprend dix visites et escales, dont les temples de Karnak, de Louxor, d’Edfou, de Kom Ombo et de Philae, ainsi que la Vallée des Rois, les Colosses de Memnon et le temple de Médinet Habou. Le programme prévoit également une visite d’une fabrique de papyrus et une escale sur l’île d’Al Ramady.
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Jet tours indique avoir enregistré une hausse de 60 % des réservations pour l’Égypte sur le dernier mois, par rapport à la même période de l’année précédente. Selon les chiffres communiqués par le tour-opérateur, 65 % des réservations concernent des duos et 25 % des familles.
La période de décembre à février concentre 50 % des départs, tandis que 15 % des voyageurs prévoient de partir pendant les fêtes de fin d’année. Un tiers des clients choisissent une croisière sur le Nil.
Paris représente 40 % des départs, devant Lyon (15 %) et Nantes (10 %).
Pour accompagner le lancement, Jet tours a proposé une réduction de 150 euros sur les voyages vers l’Égypte, dès 1 500 euros d’achat, y compris sur les produits partenaires. L’offre est valable pour les réservations effectuées jusqu'au 23 octobre 2026.
La période de décembre à février concentre 50 % des départs, tandis que 15 % des voyageurs prévoient de partir pendant les fêtes de fin d’année. Un tiers des clients choisissent une croisière sur le Nil.
Paris représente 40 % des départs, devant Lyon (15 %) et Nantes (10 %).
Pour accompagner le lancement, Jet tours a proposé une réduction de 150 euros sur les voyages vers l’Égypte, dès 1 500 euros d’achat, y compris sur les produits partenaires. L’offre est valable pour les réservations effectuées jusqu'au 23 octobre 2026.