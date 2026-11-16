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Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027

candidatures jusqu’au 14 décembre 2026, formation de février à octobre 2027


Jet tours lance une campagne de recrutement de 150 animateurs. Ils seront formés en apprentissage avec Stade Formation de février à octobre 2027. Le parcours est financé et rémunéré. Il associe deux mois de campus dans le Sud-Ouest et six à huit mois de stage dans des clubs à l’étranger. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 décembre 2026.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 14:04

Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027 - Photo Jet tours
Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027 - Photo Jet tours
Climats du Monde
Jet tours recrute pour ses clubs de vacances.

Le tour-opérateur, qui fait partie du groupe NG Travel, lance une campagne de recrutement de 150 animateurs, selon un communiqué de presse.

Les candidats seront formés de février à octobre 2027 sous contrat d’apprentissage, en partenariat avec Stade Formation. La formation est entièrement prise en charge et rémunérée.

Cinq postes sont ouverts : animateur mini club, animateur fitness/coach sportif, animateur culture et découverte, animateur polyvalent et responsable club.

Deux mois de campus, puis six à huit mois en club

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Le cursus commence par deux mois en immersion dans un campus du Sud-Ouest de la France, où les apprentis vivent en communauté. Il se poursuit par un stage pratique de six à huit mois à l’étranger, dans le bassin méditerranéen et sur d’autres continents.

La formation mène à un titre professionnel de niveau 4 (baccalauréat), inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Selon Jet tours, le taux de réussite a atteint 89 % l’an dernier.

Le programme comprend un module consacré au tourisme durable. Depuis 2014, plus de 700 personnes ont été formées au métier d’animateur avec le groupe.

Le recrutement porte d’abord sur les savoir-être : sens du relationnel, disponibilité, dynamisme, capacité d’adaptation et créativité. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 décembre 2026.

À l’issue de la formation, Jet tours dit offrir des évolutions vers des postes de responsable club ou des postes au siège.

« Être au soleil n’est qu’un décor. Le métier commence bien avant et continue longtemps après. C’est être présent, anticiper, organiser, rassurer. On y est créateur de souvenirs, et cela demande de l’engagement », témoigne dans le communiqué Hermine, 31 ans, responsable club à Bali.

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Tags : jet tours
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