Recrutement : Jet tours veut former 150 animateurs de clubs en 2027

Le cursus commence par deux mois en immersion dans un campus du Sud-Ouest de la France, où les apprentis vivent en communauté. Il se poursuit par un stage pratique de six à huit mois à l’étranger, dans le bassin méditerranéen et sur d’autres continents.



La formation mène à un titre professionnel de niveau 4 (baccalauréat), inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Selon Jet tours, le taux de réussite a atteint 89 % l’an dernier.



Le programme comprend un module consacré au tourisme durable. Depuis 2014, plus de 700 personnes ont été formées au métier d’animateur avec le groupe.



Le recrutement porte d’abord sur les savoir-être : sens du relationnel, disponibilité, dynamisme, capacité d’adaptation et créativité. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 14 décembre 2026.



À l’issue de la formation, Jet tours dit offrir des évolutions vers des postes de responsable club ou des postes au siège.



« Être au soleil n’est qu’un décor. Le métier commence bien avant et continue longtemps après. C’est être présent, anticiper, organiser, rassurer. On y est créateur de souvenirs, et cela demande de l’engagement », témoigne dans le communiqué Hermine, 31 ans, responsable club à Bali.