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Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs

17 clubs situés dans les stations de montagne françaises


Belambra Clubs lance sa campagne de recrutement pour l’hiver 2026-2027. Près de 300 postes sont à pourvoir au sein de ses 17 clubs situés dans les stations de montagne françaises.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 09:49

Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs - Depositphotos.com Auteur Gudella
Saison hiver 2026-2027 : 300 postes à pourvoir chez Belambra Clubs - Depositphotos.com Auteur Gudella
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Belambra Clubs recrute pour la saison hiver 2026-2027.

Près de 300 postes sont à pourvoir dans différents métiers : cuisine, maintenance, hébergement, animation. Toutes les offres sont disponibles sur le site carrière de Belambra Clubs : https://recrute.belambra.fr

Les candidats pourront notamment rencontrer les équipes Belambra le 10 novembre prochain à Albertville, à l’occasion de l’événement Job Montagne – Saison Hiver en Savoie, organisé par France Travail.

Ce forum sera l’occasion de découvrir les valeurs de l’entreprise, ses parcours et ses opportunités, et d’échanger directement avec les équipes RH et opérationnelles du groupe.

Les postes sont ouverts aux débutants comme aux profils plus expérimentés.


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Tags : belambra
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