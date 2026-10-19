Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

Depuis janvier 2026, Samar Slim dirige le pôle Hospitality & Travel pour la France et l’Europe au sein du cabinet Morgan Philips Executive Search. @morgan philipps
L’hôtellerie, Samar Slim l’a d’abord choisie par passion. Avant de se consacrer au recrutement de dirigeants, elle a construit une première partie de carrière dans l’univers du service et du voyage, avec plusieurs expériences à l’international. Elle a notamment participé à la préouverture et à l’ouverture du Sofitel Abu Dhabi Corniche, aux Émirats arabes unis, avant de passer deux ans en Inde.
« Pour moi, le monde du service et de l’hôtellerie représentait le Graal », confie Samar Slim. Cette attirance guide ses études, à l’École hôtelière de Glion, en Suisse, puis à l’ESSEC, où elle complète son parcours avec le master IMHI, spécialisé dans le management hôtelier.
En 2016, elle opère un virage professionnel en rejoignant le secteur du recrutement. « Je voulais associer mes compétences dans le service à des sujets qui m’intéressaient : les talents, les évolutions de carrière et le réseau, tout en conservant un lien avec le secteur de l’hôtellerie et du voyage », explique-t-elle.
Pendant huit ans, elle élargit son champ d’action à de nombreux secteurs, sans se limiter au tourisme. Une expérience qui lui permet d’acquérir une vision plus large du marché du travail avant de revenir à ses premiers univers de prédilection.
« Depuis trois ou quatre ans, j’essaie d’allier le meilleur des deux mondes de mon parcours : mon expérience dans l’hôtellerie et le travel, associée à mon parcours dans le recrutement », résume-t-elle.
En janvier, elle rejoint Morgan Philips Executive Search. Au sein de ce cabinet international, elle représente le pôle Hospitality & Travel pour la France et l’Europe. Son activité porte principalement sur les profils de direction, mais aussi sur des experts difficiles à trouver.
« Pour moi, le monde du service et de l’hôtellerie représentait le Graal », confie Samar Slim. Cette attirance guide ses études, à l’École hôtelière de Glion, en Suisse, puis à l’ESSEC, où elle complète son parcours avec le master IMHI, spécialisé dans le management hôtelier.
En 2016, elle opère un virage professionnel en rejoignant le secteur du recrutement. « Je voulais associer mes compétences dans le service à des sujets qui m’intéressaient : les talents, les évolutions de carrière et le réseau, tout en conservant un lien avec le secteur de l’hôtellerie et du voyage », explique-t-elle.
Pendant huit ans, elle élargit son champ d’action à de nombreux secteurs, sans se limiter au tourisme. Une expérience qui lui permet d’acquérir une vision plus large du marché du travail avant de revenir à ses premiers univers de prédilection.
« Depuis trois ou quatre ans, j’essaie d’allier le meilleur des deux mondes de mon parcours : mon expérience dans l’hôtellerie et le travel, associée à mon parcours dans le recrutement », résume-t-elle.
En janvier, elle rejoint Morgan Philips Executive Search. Au sein de ce cabinet international, elle représente le pôle Hospitality & Travel pour la France et l’Europe. Son activité porte principalement sur les profils de direction, mais aussi sur des experts difficiles à trouver.
Des fonctions de direction difficiles à pourvoir
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Sur le marché du tourisme, Samar Slim constate notamment des besoins autour des forces commerciales et des responsables d’agences de voyages. Dans l’hôtellerie, les directeurs d’établissement figurent également parmi les profils recherchés. Les besoins s’étendent à la restauration, notamment dans les petits groupes soumis à des niveaux d’exigence élevés.
Pour elle, ces difficultés s’expliquent en partie par les bouleversements intervenus après la crise sanitaire. Certains métiers nécessitent un engagement important, impliquent des horaires contraignants et offrent peu de possibilités de télétravail.
« Ce sont des secteurs qui ont connu énormément de turbulences après le Covid », observe-t-elle. À cela s’ajoute la difficulté de trouver des candidats prêts à s’engager dans ces fonctions. Les entreprises tentent de compenser ces contraintes en améliorant les rémunérations ou en proposant des avantages. Mais, selon la consultante, ces mesures ne suffisent pas toujours à attirer suffisamment de candidats.
Face à ces tensions, Samar Slim défend une approche fondée sur l’anticipation. « Ce que je propose à mes clients, c’est de rester constamment en contact avec un vivier de talents que l’on peut mobiliser en fonction des besoins », explique-t-elle.
L’objectif est de conserver une connaissance actualisée du marché : quels profils sont disponibles, lesquels pourraient évoluer, à quelles conditions et à quel moment. Cette démarche suppose un travail continu de prise de contact et de suivi des candidats, même en l’absence de recrutement immédiat.
« Le secret, c’est de développer un vivier de talents suffisamment large et de pouvoir l’activer au bon moment », résume-t-elle.
Pour elle, ces difficultés s’expliquent en partie par les bouleversements intervenus après la crise sanitaire. Certains métiers nécessitent un engagement important, impliquent des horaires contraignants et offrent peu de possibilités de télétravail.
« Ce sont des secteurs qui ont connu énormément de turbulences après le Covid », observe-t-elle. À cela s’ajoute la difficulté de trouver des candidats prêts à s’engager dans ces fonctions. Les entreprises tentent de compenser ces contraintes en améliorant les rémunérations ou en proposant des avantages. Mais, selon la consultante, ces mesures ne suffisent pas toujours à attirer suffisamment de candidats.
Face à ces tensions, Samar Slim défend une approche fondée sur l’anticipation. « Ce que je propose à mes clients, c’est de rester constamment en contact avec un vivier de talents que l’on peut mobiliser en fonction des besoins », explique-t-elle.
L’objectif est de conserver une connaissance actualisée du marché : quels profils sont disponibles, lesquels pourraient évoluer, à quelles conditions et à quel moment. Cette démarche suppose un travail continu de prise de contact et de suivi des candidats, même en l’absence de recrutement immédiat.
« Le secret, c’est de développer un vivier de talents suffisamment large et de pouvoir l’activer au bon moment », résume-t-elle.
Ouvrir le recrutement à d’autres secteurs
Pour élargir les recrutements, Samar Slim conseille aux entreprises de ne pas se limiter aux candidats issus du tourisme ou de l’hôtellerie. « On va chercher des compétences transférables, notamment dans des secteurs où les métiers du service présentent des similitudes », explique-t-elle. Ces profils peuvent toutefois avoir besoin d’une formation complémentaire pour s’adapter à leur nouveau poste.
Autre difficulté : les processus de recrutement, parfois trop longs. « Par peur de mal recruter, les entreprises mettent en place des processus qui peuvent décourager les candidats », constate-t-elle.
Pour éviter ces blocages, elle conseille aux entreprises de revoir leurs critères lorsque la recherche n’aboutit pas. « Si, sur un poste, on a déjà rencontré 300 personnes sans trouver le bon profil, il faut peut-être accepter des compromis », estime-t-elle.
Le rôle d’un cabinet de recrutement ne se limite donc pas à trouver un candidat. Il consiste aussi à aider les entreprises à simplifier leurs démarches et à prendre les bonnes décisions. « Notre valeur ajoutée ne consiste pas seulement à trouver les perles rares, mais aussi à accompagner et à conseiller les entreprises sur leurs processus de recrutement, qui peuvent être longs et décourageants pour les candidats. »
Autre difficulté : les processus de recrutement, parfois trop longs. « Par peur de mal recruter, les entreprises mettent en place des processus qui peuvent décourager les candidats », constate-t-elle.
Pour éviter ces blocages, elle conseille aux entreprises de revoir leurs critères lorsque la recherche n’aboutit pas. « Si, sur un poste, on a déjà rencontré 300 personnes sans trouver le bon profil, il faut peut-être accepter des compromis », estime-t-elle.
Le rôle d’un cabinet de recrutement ne se limite donc pas à trouver un candidat. Il consiste aussi à aider les entreprises à simplifier leurs démarches et à prendre les bonnes décisions. « Notre valeur ajoutée ne consiste pas seulement à trouver les perles rares, mais aussi à accompagner et à conseiller les entreprises sur leurs processus de recrutement, qui peuvent être longs et décourageants pour les candidats. »
Le recrutement, un métier de plus en plus tourné vers le conseil
Au-delà de la chasse de têtes, Samar Slim observe une évolution du marché du travail vers davantage de flexibilité. Le recours aux freelances, aux consultants et aux managers de transition constitue, selon elle, une réponse aux besoins ponctuels des entreprises.
« Énormément de personnes se tournent vers le consulting, le freelancing, l’intérim ou le management de transition », observe-t-elle. Pour les travailleurs, ces formats peuvent être plus précaires, mais ils représentent une solution temporaire. Pour les entreprises, ils offrent davantage de souplesse, notamment lorsqu’il faut assurer la continuité de l’activité en attendant le recrutement d’un dirigeant. « Les entreprises ont besoin de plus de flexibilité », poursuit-elle.
Cette évolution transforme aussi le rôle des cabinets spécialisés. Pour Samar Slim, leur avenir passe par un accompagnement plus global des entreprises sur leurs problématiques de talents : recrutement, évaluation des compétences, coaching, formation ou préparation des successions.
« Je vois ma profession évoluer vers le conseil, affirme-t-elle. Il faut être très ingénieux et créatif dans les propositions. » C’est cette approche qu’elle souhaite développer dans ses nouvelles fonctions : accompagner les dirigeants dans leurs réflexions sur les talents, les évolutions de carrière et les besoins futurs de leurs organisations.
« Énormément de personnes se tournent vers le consulting, le freelancing, l’intérim ou le management de transition », observe-t-elle. Pour les travailleurs, ces formats peuvent être plus précaires, mais ils représentent une solution temporaire. Pour les entreprises, ils offrent davantage de souplesse, notamment lorsqu’il faut assurer la continuité de l’activité en attendant le recrutement d’un dirigeant. « Les entreprises ont besoin de plus de flexibilité », poursuit-elle.
Cette évolution transforme aussi le rôle des cabinets spécialisés. Pour Samar Slim, leur avenir passe par un accompagnement plus global des entreprises sur leurs problématiques de talents : recrutement, évaluation des compétences, coaching, formation ou préparation des successions.
« Je vois ma profession évoluer vers le conseil, affirme-t-elle. Il faut être très ingénieux et créatif dans les propositions. » C’est cette approche qu’elle souhaite développer dans ses nouvelles fonctions : accompagner les dirigeants dans leurs réflexions sur les talents, les évolutions de carrière et les besoins futurs de leurs organisations.
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
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