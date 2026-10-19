Samar Slim, de l’hôtellerie au recrutement dans le tourisme

« Pour moi, le monde du service et de l’hôtellerie représentait le Graal »

« Je voulais associer mes compétences dans le service à des sujets qui m’intéressaient : les talents, les évolutions de carrière et le réseau, tout en conservant un lien avec le secteur de l’hôtellerie et du voyage »

« Depuis trois ou quatre ans, j’essaie d’allier le meilleur des deux mondes de mon parcours : mon expérience dans l’hôtellerie et le travel, associée à mon parcours dans le recrutement »