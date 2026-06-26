"Job crafting" : la nouvelle arme des entreprises pour fidéliser leurs talents ? [ABO]

La chronique de Julia Rousseau, consultante en accompagnement RH

Face aux difficultés de recrutement et de fidélisation, avez-vous déjà envisagé le recours au "job crafting" ? Dans cette chronique, Julia Rousseau, fondatrice d’Éthique RH, nous parle de cette nouvelle approche RH visant à permettre aux collaborateurs de faire évoluer leur poste sans changer d'entreprise.

Rédigé par Julia Rousseau le Vendredi 26 Juin 2026 à 07:38

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