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"Job crafting" : la nouvelle arme des entreprises pour fidéliser leurs talents ? [ABO]

La chronique de Julia Rousseau, consultante en accompagnement RH


Face aux difficultés de recrutement et de fidélisation, avez-vous déjà envisagé le recours au "job crafting" ? Dans cette chronique, Julia Rousseau, fondatrice d’Éthique RH, nous parle de cette nouvelle approche RH visant à permettre aux collaborateurs de faire évoluer leur poste sans changer d'entreprise.


Rédigé par le Vendredi 26 Juin 2026 à 07:38

Plutôt que d'attendre qu'un talent se démotive ou parte de son entreprise, pourquoi ne pas lui permettre de redessiner une partie de ses missions ? - Depositphotos.com, ArturVerkhovetskiy
Plutôt que d'attendre qu'un talent se démotive ou parte de son entreprise, pourquoi ne pas lui permettre de redessiner une partie de ses missions ? - Depositphotos.com, ArturVerkhovetskiy
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Et si finalement le vrai sujet RH en entreprise n'était pas de changer de poste mais de le réinventer ?

On parle beaucoup de mobilité interne, de QVT, d'engagement collaborateur ou encore de fidélisation, mais on peut aller encore plus loin avec le job crafting.

Et oui, encore un terme anglosaxon dans le jargon RH !

Qu'est-ce que c'est au juste ? C'est simplement la capacité d'un collaborateur à façonner son poste pour le rendre plus aligné avec ses valeurs, ses motivations, ses ambitions, ses compétences et le sens qu'il veut donner à son travail.

Autrement dit, il ne s'agit pas forcément de changer de métier ou d'entreprise. Il s'agit juste parfois de travailler autrement, plus intelligemment, avec plus de sens, un peu comme un transfert de compétences ou alors de la polyvalence.

Aujourd'hui, c'est un point qui est déterminant pour tout collaborateur. Donner du sens à ce que l’on fait permet aussi de fidéliser les collaborateurs.


Le job crafting sous différents angles

Le job crafting prend forme sous 3 angles :

- le job crafting des tâches : le collaborateur ajuste certaines missions de son poste, par exemple, un collaborateur créatif peut contribuer à la communication sur la marque employeur ;

- le job crafting relationnel : le collaborateur modifie la manière dont il interagit avec les autres, par exemple il peut devenir référent pour accompagner les nouveaux arrivants et réaliser ainsi un onboarding de qualité ;

- et le job crafting cognitif : le collaborateur change la manière dont il perçoit son travail, par exemple une assistante RH peut voir son rôle non pas seulement comme administratif mais comme un rôle clé dans la qualité de l'expérience collaborateur.

Retrouvez toutes les chroniques de Julia Rousseau en cliquant ici.

Les collaborateurs en quête de sens

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Certaines entreprises ont déjà adapté ce mode de fonctionnement comme Michelin par exemple.

Ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'elle nous rappelle une chose essentielle : un collaborateur ne veut pas seulement occuper un poste, il veut aussi y trouver DU SENS, se reconnaître et se sentir bien dans sa vie professionnelle et personnelle.

La problématique et le cas à relever : plutôt que d'attendre qu'un talent se démotive ou parte de son entreprise, le plus simple serait au final de lui permettre de redessiner une partie de ses missions.

Le sujet RH de demain ne sera pas seulement comment retenir les talents, mais plutôt comment leur permettre d'exprimer davantage ce qu'ils sont déjà capables d'apporter.

Cela nous permettrait ainsi de les fidéliser, de les faire grandir et de générer aussi du sens collectif.

Julia Rousseau - Photo : JR
Julia Rousseau - Photo : JR
Julia Rousseau, fondatrice d’Éthique RH, cumule une expérience solide en cabinet de conseil et en service RH de groupe, avec une approche résolument terrain et de proximité.

Depuis 10 ans, elle accompagne de belles références de l’hôtellerie-restauration sur des enjeux de recrutement, de chasse de tête et d’accompagnement RH.

Intervenante à FERRANDI Paris et à Paris Nanterre, elle transmet aux futurs professionnels une vision concrète, humaine et exigeante des ressources humaines.

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Tags : emploi, julia rousseau
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