Miléade recrute 600 saisonniers pour l’hiver 2026-2027

À l’approche de la saison hivernale 2026-2027, Miléade lance une campagne de recrutement portant sur plus de 600 postes saisonniers.
Les emplois sont répartis dans ses 18 établissements ouverts durant l’hiver, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Jura et dans le Sud-Est.
Le groupe recherche des profils variés, du premier emploi aux fonctions d’encadrement, dans des domaines allant de l’animation à la maintenance, en passant par l’hébergement, la réception et la restauration.
Les emplois sont répartis dans ses 18 établissements ouverts durant l’hiver, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Jura et dans le Sud-Est.
Le groupe recherche des profils variés, du premier emploi aux fonctions d’encadrement, dans des domaines allant de l’animation à la maintenance, en passant par l’hébergement, la réception et la restauration.
Des postes avec hébergement et repas inclus
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Les contrats proposés sont des CDD à temps plein, sur la base de 35 heures par semaine, avec deux jours de repos.
Miléade indique également proposer aux saisonniers des postes nourris et logés, ainsi qu’un accès aux équipements de ses établissements, notamment les piscines, les espaces spa et les terrains de sport.
L’entreprise met aussi en avant les possibilités d’évolution interne. Selon les chiffres communiqués par le groupe, 50 % des managers sont issus de la promotion interne.
Miléade indique également proposer aux saisonniers des postes nourris et logés, ainsi qu’un accès aux équipements de ses établissements, notamment les piscines, les espaces spa et les terrains de sport.
L’entreprise met aussi en avant les possibilités d’évolution interne. Selon les chiffres communiqués par le groupe, 50 % des managers sont issus de la promotion interne.
Primes pour les salariés
Miléade indique avoir mis en place plusieurs mécanismes de rémunération complémentaire liés à la performance de l’entreprise.
Parmi eux figurent :
- la participation légale, accessible dès trois mois de contrat
- un complément de rémunération, pour les salariés justifiant de 24 mois d’ancienneté
- une prime de partage de la valeur, notamment destinée aux saisonniers encore en poste en fin d’année.
Le groupe compte 37 Villages Clubs et Hôtels en France et emploie jusqu’à 1 800 collaborateurs en pleine saison, soit 1 000 équivalents temps plein.
Les candidatures pour la saison hivernale sont ouvertes sur le site de recrutement de l’entreprise : recrutement.mileade.com.
Parmi eux figurent :
- la participation légale, accessible dès trois mois de contrat
- un complément de rémunération, pour les salariés justifiant de 24 mois d’ancienneté
- une prime de partage de la valeur, notamment destinée aux saisonniers encore en poste en fin d’année.
Le groupe compte 37 Villages Clubs et Hôtels en France et emploie jusqu’à 1 800 collaborateurs en pleine saison, soit 1 000 équivalents temps plein.
Les candidatures pour la saison hivernale sont ouvertes sur le site de recrutement de l’entreprise : recrutement.mileade.com.