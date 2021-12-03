Miléade recrute 600 saisonniers pour l’hiver 2026-2027

Les contrats proposés sont des CDD à temps plein, sur la base de 35 heures par semaine, avec deux jours de repos.



Miléade indique également proposer aux saisonniers des postes nourris et logés, ainsi qu’un accès aux équipements de ses établissements, notamment les piscines, les espaces spa et les terrains de sport.



L’entreprise met aussi en avant les possibilités d’évolution interne. Selon les chiffres communiqués par le groupe, 50 % des managers sont issus de la promotion interne.