ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

L’apprentissage ne doit pas être envisagé comme le remplacement d’un poste salarié par un étudiant immédiatement autonome. La logique est différente : intégrer un jeune professionnel encore en formation, lui transmettre un métier et lui permettre de monter progressivement en compétences.



Cela demande un véritable accompagnement en entreprise, des missions adaptées à son niveau et des responsabilités qui évoluent au fil de son apprentissage.



C'est aussi ce qui fait l'intérêt de l'apprentissage pour l'entreprise : pendant plusieurs mois, elle transmet ses méthodes, ses outils, sa culture et sa connaissance du secteur à un étudiant qui, en parallèle, continue d'acquérir de nouvelles compétences à l'école. L'apprenti gagne progressivement en autonomie, et l'entreprise participe concrètement à la formation des futurs professionnels du tourisme.