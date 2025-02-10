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ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

Des étudiants en Bachelor et MBA spécialisés dans le tourisme recherchent encore leur entreprise pour l'année. L’ESCAET accompagne les entreprises de la définition de leur besoin à la mise en relation avec les profils.


Développement commercial, production, événementiel : la rentrée fait émerger de nouveaux besoins. Recruter un alternant reste possible, l'ESCAET vous accompagne.


Rédigé par le Lundi 5 Octobre 2026 à 06:15

Journée des Recruteurs du Travel : l'ESCAET accompagne entreprises et étudiants dans la recherche d'une alternance dans le tourisme © ESCAET
Journée des Recruteurs du Travel : l'ESCAET accompagne entreprises et étudiants dans la recherche d'une alternance dans le tourisme © ESCAET
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Développement commercial à accélérer, communication à relancer, événement à organiser, nouvelle offre à construire… La rentrée fait parfois émerger des besoins qui n'avaient pas été anticipés quelques mois plus tôt. Et contrairement à une idée reçue, il est encore temps de recruter un alternant : les étudiants de l'ESCAET, en Bachelor et MBA Tourisme, sont nombreux à chercher encore l'entreprise qui les accompagnera dans leur montée en compétences. Un sujet d'autant plus important que le secteur s'interroge sur la préparation de sa relève.

« Tout se joue avant l’été » : vraiment ?

Chaque année, les campagnes d’alternance démarrent dès le printemps et une grande partie des recrutements se concrétise avant l’été. Pourtant, à la rentrée, toutes les rencontres n’ont pas encore eu lieu.

Un besoin peut avoir émergé plus tard que prévu. Un recrutement peut ne pas avoir abouti. Une promesse d’embauche peut tomber au dernier moment. Et certains étudiants motivés et admis plus tardivement, commencent leurs cours sans avoir encore trouvé l’entreprise où évoluer. L’automne reste ainsi une période active, où candidats et recruteurs peuvent encore se rencontrer.

Trop tard ? Non : trois mois pour signer et une aide jusqu’au 31 décembre 2026

Sous certaines conditions, un apprenti peut commencer sa formation dans un CFA comme l'ESCAET sans employeur, pendant trois mois au maximum, avant la signature d'un contrat d'apprentissage. Pour une entrée en formation début octobre, la fenêtre court donc jusqu'au début du mois de janvier. Une entreprise qui ouvre un poste en octobre ou en novembre est encore dans les temps, et arrive au moment où les candidats cherchent le plus activement.

Côté financement, le décret du 6 mars 2026 a reconduit l'aide exceptionnelle à l'embauche d'apprentis pour les contrats qui débutent avant le 1er janvier 2027. Pour un diplôme de niveau bac+3 à bac+5, elle atteint 2 000 euros la première année dans les entreprises de moins de 250 salariés (750 euros au-delà, sous conditions). Un contrat qui démarre en décembre en bénéficie ; le même contrat qui démarre en janvier, non.

Accueillir un alternant, c’est former un futur professionnel

L’apprentissage ne doit pas être envisagé comme le remplacement d’un poste salarié par un étudiant immédiatement autonome. La logique est différente : intégrer un jeune professionnel encore en formation, lui transmettre un métier et lui permettre de monter progressivement en compétences.

Cela demande un véritable accompagnement en entreprise, des missions adaptées à son niveau et des responsabilités qui évoluent au fil de son apprentissage.

C'est aussi ce qui fait l'intérêt de l'apprentissage pour l'entreprise : pendant plusieurs mois, elle transmet ses méthodes, ses outils, sa culture et sa connaissance du secteur à un étudiant qui, en parallèle, continue d'acquérir de nouvelles compétences à l'école. L'apprenti gagne progressivement en autonomie, et l'entreprise participe concrètement à la formation des futurs professionnels du tourisme.

Des profils formés aux réalités du tourisme

À l’ESCAET, les étudiants en alternance suivent 6 jours de formation par mois, de novembre à avril, et consacrent le reste de leur temps à leur entreprise. De mai à septembre, leur présence en entreprise est quasiment à temps plein. Sur l’ensemble de l’année, ils passent environ 75% de leur temps en entreprise.

Côté formation, la pédagogie s’appuie notamment sur des projets concrets, des cas d’entreprises et une connaissance approfondie de l’écosystème touristique, pour permettre aux étudiants de mettre rapidement en pratique leurs acquis.

Deux niveaux d'apprentis peuvent être recrutés :
Les étudiants en Bachelor spécialisé Travel (niveau 6) se préparent à des missions opérationnelles dans le tourisme et l'événementiel : communication, marketing, commercial, production ou gestion de projet.
Les étudiants en MBA spécialisé International Travel Management (niveau 7) développent des compétences davantage orientées vers la stratégie, le pilotage et le management : développement d'offres, marketing, CRM, revenue management, gestion de projet ou encore événementiel.

Autre atout : grâce à la SAMII, sa salle comodale, l'ESCAET permet à ses alternants de suivre les cours en direct à distance. Seules la rentrée, les examens et les soutenances ont lieu en présentiel à Aix-en-Provence. L'entreprise d'accueil peut donc être située partout en France.

L’ESCAET accompagne aussi les recruteurs

L'équipe Relations Entreprises & Apprenants de l'ESCAET échange avec les recruteurs sur leur besoin, les missions envisagées et le profil recherché, dans la continuité des dispositifs de recrutement que l'école propose aux entreprises.

L’offre est ensuite diffusée auprès des étudiants concernés et les entreprises peuvent consulter la CVthèque ESCAET, pour repérer directement les profils qui peuvent venir en renfort chez vous. L'équipe peut également leur présenter les candidats qui correspondent à leur recherche.

Production, distribution, business travel, événementiel, hospitality, destinations, travel tech : les étudiants de l'ESCAET se destinent aux différents univers du tourisme et des voyages. En cette rentrée, un panel d’étudiants aux profils et projets variés est encore à la recherche d’une entreprise d’accueil pour son alternance.

Cet accompagnement se prolonge tout au long de l'année.

👉 Pour déposer une offre, rendez-vous sur le formulaire en cliquant ici.

Vous avez un besoin en recrutement ?

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Votre recherche n’a pas abouti avant l’été ? Un nouveau besoin vient d’apparaître ? Vous souhaitez simplement échanger sur les missions que vous pourriez confier à un apprenant ?

Contactez le service Relations Entreprises & Apprenants de l'ESCAET.
Email : relation-pro@escaet.fr

Téléphone : 04 42 96 64 97

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