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Aman lance ATMA, une nouvelle marque hôtelière axée sur le bien-être et la performance

ATMA, une nouvelle marque d'Aman avec Novak Djokovic


Le groupe hôtelier Aman annonce le lancement d'ATMA, sa troisième marque après Aman et Janu. Associée au champion de tennis Novak Djokovic, cette nouvelle enseigne entend développer un concept d'hospitalité autour du sport, de la longévité et du bien-être.


Rédigé par le Lundi 16 Novembre 2026 à 14:08

Le Groupe AMAN lance une nouvelle marque hôtelière internationale, dont ATMA Miami sera la première adresse. Photo : Aman
Le Groupe AMAN lance une nouvelle marque hôtelière internationale, dont ATMA Miami sera la première adresse. Photo : Aman
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Après Aman et Janu, le groupe hôtelier Aman élargit son portefeuille avec ATMA, une nouvelle marque positionnée sur le segment de l'ultra-luxe.

Lancée en novembre 2026, la marque entend développer une approche de l'hospitalité articulée autour de la performance physique, de la nutrition et de la récupération. Son nom, qui signifie « esprit » ou « véritable soi » en sanskrit, traduit cette orientation vers le bien-être et l'épanouissement personnel.

Pour développer cette approche, le groupe s'est associé au joueur de tennis Novak Djokovic, nommé partenaire mondial de la marque.

« Tout au long de ma carrière, j'ai appris que la véritable performance repose sur l'équilibre : l'entraînement, la récupération, la nutrition et le bien-être mental qui doivent fonctionner ensemble pour favoriser la longévité et maintenir l'excellence dans la durée », explique le joueur de tennis.

Une première adresse annoncée pour 2031

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La première implantation de la marque est prévue à Miami, dans le quartier financier de Brickell, en bord de mer.

Baptisé ATMA Miami, le projet associera un hôtel, des résidences de marque et un club privé.

Développée par OKO Group et Oak Row Equities, la tour doit atteindre 320 mètres de hauteur et intégrer une marina privative avec un accès à la baie de Biscayne. Le complexe prévoit notamment un spa et centre de bien-être de 11 150 m², avec des espaces dédiés à la récupération, à la médecine du bien-être et à l'entraînement.

Les installations sportives comprendront des courts de tennis intérieurs, des terrains de padel ainsi que des espaces de fitness et de préparation physique.

L'offre de restauration sera également structurée autour de la nutrition et de l'équilibre alimentaire.

Des résidences de marque

ATMA Miami comprendra également des résidences privées, allant des appartements d'une à cinq chambres aux penthouses de six chambres.

Les propriétaires disposeront d'équipements dédiés, dont une piscine privée, des espaces de fitness, des studios de yoga et des installations de spa thermal.

Le projet prévoit aussi la création d'ATMA Club, un club privé sur invitation consacré notamment aux sports de raquette. Ses membres bénéficieront d'un accès à la marina, au spa, aux espaces de restauration et à une programmation d'événements autour du bien-être et du divertissement.

Pour Vlad Doronin, PDG du groupe Aman, « ATMA prolonge cet héritage en proposant une nouvelle vision de l'hospitalité, qui associe bien-être, performance et longévité à un design novateur et à une programmation d'expériences exclusives ».

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Tags : aman, atman, miami
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