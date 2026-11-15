Héritage Voyages - Richard Soubielle, les leçons d'un bâtisseur du tour-operating français

Au début des années 80, suite au décès tragique du directeur de la production de FRAM, Philippe Polderman le rappelle. À 34 ans, Richard Soubielle prend les rênes de la production de ce qui va devenir le leader incontesté du tour-operating français, aux côtés de Georges Colson.

Sous son impulsion, FRAM va pousser le modèle de l'intégration verticale à son paroxysme, répondant à une philosophie stricte : "ne pas subir".



● Le concept "Vacances à la Française" : Ce positionnement (symbolisé par le mythique palmier bleu-blanc-rouge) garantit un encadrement complet, sécurisant et francophone. Un succès populaire massif, parodié jusqu'aux Guignols de l'info.



● L'hôtellerie en propre : Pour maîtriser la chaîne de valeur et la qualité, l'entreprise crée la marque "Framissima", sublimant l'animation et la restauration.



● La révolution des départs de province : Pour contourner le monopole parisien, FRAM affrète des avions (Caravelle, puis DC-8 de l'UTA) pour opérer des rotations directes depuis les villes de province, ouvrant le voyage à toute la France. Le groupe ira jusqu'à posséder ses propres Boeing 737.



● La maîtrise de la distribution : Création du réseau "Ambassades", regroupant jusqu'à 150 agences indépendantes fidélisées, qui défendront la marque même dans les moments les plus sombres, comme lors du crash tragique de Charm el-Cheikh.



À son apogée, FRAM fait voyager plus de 600 000 clients par an et dégage 60 millions de francs de résultat d'exploitation.