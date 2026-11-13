Hiver 2026-2027 : chez Sunweb, les réservations glissent vers janvier et mars

TourMaG - Justement, comment s'est passé l'été 2026, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient qui est venu perturber le marché.



Cécile Revol : Nous n'atteignons pas les résultats que nous espérions pour l'été. En volume, c'est-à-dire en nombre de clients, nous sommes au même niveau que l'année dernière. Nous observons toutefois des tendances similaires à celles du ski, avec un fort développement de l'avant-saison et de l'arrière-saison.



Nous accusons notamment un retard de 20% sur le mois d'août. À l'inverse, les réservations progressent de 30% sur les vacances de Pâques, de 20% en mai et de 20% en juin. Nous enregistrons également une très belle arrière-saison sur les vacances de la Toussaint.



Ce retard de 20% sur août pèse donc sur les résultats de l'été. En volume, nous réalisons les mêmes performances que l'an dernier, mais ce n'est pas la même chose en chiffre d'affaires : la hausse des réservations en avant-saison et en arrière-saison ne permet pas de compenser le manque de volume d'affaires du mois d'août.



TourMaG - Sunweb c'est un multispécialiste, à la fois un spécialiste des séjours au ski et un spécialiste des séjours packagés sur le bassin méditerranéen. Est-ce que l'offre pourrait évoluer ?



Cécile Revol : L'été prochain, nous allons relancer ce que nous appelons les vacances en voiture, en commercialisant notamment la destination France sur le littoral auprès d'une clientèle européenne. Avec l'évolution des demandes des clients, nous identifions un véritable potentiel, notamment sur nos principaux bassins de clientèle que sont le Benelux et la Scandinavie.



Nous disposons d'une marque très connue sur ces marchés. Autant nous appuyer sur cette notoriété pour commercialiser la destination France. Ce sera l'une des nouveautés de l'été prochain.



Nous allons également mieux distribuer la montagne en été. Nos établissements, que nous exploitons déjà l'hiver, sont aussi ouverts pendant la saison estivale. Jusqu'à présent, nous ne faisions pas vraiment la promotion de cette offre.



À partir de l'été prochain, certaines stations de montagne en France, mais aussi en Autriche et en Suisse, bénéficieront d'une meilleure visibilité.