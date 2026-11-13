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Hiver 2026-2027 : chez Sunweb, les réservations glissent vers janvier et mars

Interview de Cécile Revol, responsable du marché France du groupe Sunweb


À quelques jours de l’ouverture des stations, Cécile Revol, responsable France de Sunweb, détaille pour TourMaG les ventes du voyagiste pour l’hiver. Elles sont en hausse de 6% sur le marché français, portées par janvier et mars, alors que Noël et le Nouvel An reculent. Pour l’été 2027, Sunweb relance les vacances en voiture pour booster la destination France.


Rédigé par le Vendredi 13 Novembre 2026 à 07:32

Ski : Sunweb à + 6 % sur le marché français, les fêtes en recul - Depositphotos.com Auteur Gorilla
Ski : Sunweb à + 6 % sur le marché français, les fêtes en recul - Depositphotos.com Auteur Gorilla
Marriott Mauritius
TourMaG - En septembre, vos fonctions ont été élargies. Vous pilotez désormais la direction des achats pour l'ensemble du groupe dans les Alpes françaises et suisses, en plus de vos fonctions de Country Manager France et de directrice générale de SDP by Sunweb, la filiale dédiée à l'hôtellerie. Qu’est-ce que cela change pour vous ?

Cécile Revol : Cela me permet d'avoir une vision globale sur l'ensemble de la destination France.

Je suis responsable à la fois de l’ensemble des lits que nous gérons en propre, via notre filiale hôtelière qui exploite 25 établissements dans les Alpes, et de la supervision des achats de lits auprès de nos prestataires et des grands hébergeurs avec lesquels nous travaillons.

J’ai aussi une vision de l’activité outgoing, à travers la direction du tour-opérateur Sunweb.fr, aussi bien sur le ski que sur l’été.

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TourMaG - Justement, comment s'est passé l'été 2026, dans le contexte du conflit au Moyen-Orient qui est venu perturber le marché.

Cécile Revol : Nous n'atteignons pas les résultats que nous espérions pour l'été. En volume, c'est-à-dire en nombre de clients, nous sommes au même niveau que l'année dernière. Nous observons toutefois des tendances similaires à celles du ski, avec un fort développement de l'avant-saison et de l'arrière-saison.

Nous accusons notamment un retard de 20% sur le mois d'août. À l'inverse, les réservations progressent de 30% sur les vacances de Pâques, de 20% en mai et de 20% en juin. Nous enregistrons également une très belle arrière-saison sur les vacances de la Toussaint.

Ce retard de 20% sur août pèse donc sur les résultats de l'été. En volume, nous réalisons les mêmes performances que l'an dernier, mais ce n'est pas la même chose en chiffre d'affaires : la hausse des réservations en avant-saison et en arrière-saison ne permet pas de compenser le manque de volume d'affaires du mois d'août.

TourMaG - Sunweb c'est un multispécialiste, à la fois un spécialiste des séjours au ski et un spécialiste des séjours packagés sur le bassin méditerranéen. Est-ce que l'offre pourrait évoluer ?

Cécile Revol : L'été prochain, nous allons relancer ce que nous appelons les vacances en voiture, en commercialisant notamment la destination France sur le littoral auprès d'une clientèle européenne. Avec l'évolution des demandes des clients, nous identifions un véritable potentiel, notamment sur nos principaux bassins de clientèle que sont le Benelux et la Scandinavie.

Nous disposons d'une marque très connue sur ces marchés. Autant nous appuyer sur cette notoriété pour commercialiser la destination France. Ce sera l'une des nouveautés de l'été prochain.

Nous allons également mieux distribuer la montagne en été. Nos établissements, que nous exploitons déjà l'hiver, sont aussi ouverts pendant la saison estivale. Jusqu'à présent, nous ne faisions pas vraiment la promotion de cette offre.

À partir de l'été prochain, certaines stations de montagne en France, mais aussi en Autriche et en Suisse, bénéficieront d'une meilleure visibilité.

Ski : "Sur le seul marché français, nous surperformons légèrement avec une croissance de 6%"

Cécile Revol (Sunweb) : "Le mois le plus réservé, c'est le mois de janvier, devant février. Nous avons davantage de clients en janvier qu'en février. Et nous enregistrons une avance de 7% sur janvier par rapport à l'an dernier" - Photo CR
Cécile Revol (Sunweb) : "Le mois le plus réservé, c'est le mois de janvier, devant février. Nous avons davantage de clients en janvier qu'en février. Et nous enregistrons une avance de 7% sur janvier par rapport à l'an dernier" - Photo CR
TourMaG - Les premières stations de montagne vont donner le coup d'envoi de la saison de ski dans une dizaine de jours. Comment se présente l'hiver pour Sunweb ?

Cécile Revol : Je rappelle que nous sommes un distributeur de packages comprenant l'hébergement, un forfait de remontées mécaniques et une location de matériel de ski avec Skiset, notre partenaire exclusif.

Au niveau du groupe Sunweb, les prises de commande en nombre de clients affichent une hausse 5% par rapport à l'an dernier, à date. Sur le seul marché français, nous surperformons légèrement avec une croissance de 6%. Compte tenu du contexte général, nous sommes plutôt satisfaits.

Nous continuons à observer des tendances de réservation plutôt solides. Même si, sur le marché français, nous perdons un peu de l’avance que nous avions acquise, et qui avait dépassé les 10 %.

TourMaG - Depuis plusieurs années, les périodes hors vacances et les ailes de saison sont montées en puissance. Est-ce toujours le cas ?

Cécile Revol : Ces tendances se confirment. Sur le marché français toujours, le mois le plus réservé, c'est le mois de janvier, devant février. Nous avons davantage de clients en janvier qu'en février. Et nous enregistrons une avance de 7% sur janvier par rapport à l'an dernier.

La très grosse surprise de l'hiver, c'est le mois de mars, pour lequel nous enregistrons une avance de 25%. Mon analyse, c’est que janvier est désormais très bien rempli.

Depuis quelques années, on observe un réajustement tarifaire et, finalement, mars est devenu le nouveau janvier. Il reste des stocks disponibles et les prix sont toujours bas, car mars a longtemps été le mois le plus difficile à remplir, depuis que janvier a pris autant d’importance.

Noël et Nouvel An sont quand même en souffrance

TourMaG - Comment se présentent les ventes pour les fêtes de fin d'année ?

Cécile Revol : Noël et Nouvel An sont quand même en souffrance. Certaines dates sont traditionnellement moins porteuses. On sait notamment que le samedi qui suit un jour férié fonctionne moins bien. Sur la semaine du réveillon, celle du 26 décembre, nous sommes à -5%, ce qui est une baisse importante.

Cela s'explique aussi par un effet prix : en février, nous sommes stables par rapport à l’an dernier. C’est le seul mois qui ne progresse pas, avec également un retard sur la semaine du réveillon. On constate donc un report des séjours sur janvier et, plus particulièrement, sur le mois de mars cette année.

TourMaG - Est-ce que les établissements d'entrée de gamme sont davantage plébiscités ?

Cécile Revol : Nous observons des tendances intéressantes dans la typologie des produits réservés. Traditionnellement, notre meilleure vente reste le 4 étoiles. Mais les catégories qui progressent le plus sont l’entrée de gamme, avec les 3 étoiles, et le très haut de gamme, avec les 5 étoiles, qui affiche une très forte progression. Nous retrouvons donc un phénomène de polarisation, avec une dynamique particulièrement forte sur ces deux segments.

TourMaG - Quid de la durée de séjour ?

Cécile Revol : Nous ne constatons pas nécessairement un raccourcissement des séjours, mais plutôt une demande de flexibilité de plus en plus forte de la part des clients. Ils souhaitent pouvoir arriver un autre jour que le samedi, par exemple, ou multiplier les courts séjours en basse saison.

Aujourd'hui, un séjour sur trois se déroule en dehors du traditionnel format samedi-samedi.

Tomorrowland 2027 : les billets vendus en 24h

TourMaG - Vous êtes partenaire sur la partie hospitalité de Tomorrowland, le festival de musique électro à l'Alpe d'Huez. Ce sera également le cas en 2027 ?

Cécile Revol : Oui, nous continuons à gérer le festival Tomorrowland, qui se tiendra à nouveau à l'Alpe d'Huez au mois de mars. C'est notre événement majeur de l'année. Toutes les places ont été vendues en 24 heures.

Nous commercialisons les billets et organisons le festival en partenariat avec Tomorrowland. Le festival prend en charge la partie événementielle et musicale, notamment la programmation des DJ, tandis que Sunweb gère toute la logistique et l'hospitalité.

L'événement accueille 20 000 personnes et s'organise en collaboration avec la station de l'Alpe d'Huez, mais aussi les villages environnants, notamment Auris‑en‑Oisans et Vaujany, afin de pouvoir héberger l'ensemble des festivaliers.

Il s'agit de la cinquième édition organisée en partenariat avec la station et le festival. C'est aussi une formidable occasion de faire découvrir la destination France, la station et le ski, à une clientèle différente de celle que nous touchons habituellement par nos canaux de distribution traditionnels.

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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Tags : cecile revol, sunweb
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