Les voyageurs français délaissent-ils la haute saison ?

Les Français privilégient toujours les séjours en famille et les formules tout compris pour leurs vacances d’été - Photo : Sunweb
Le calendrier des vacances évolue-t-il chez les Français ?
C’est l’un des principaux enseignements du bilan de l’été 2026 dressé par Sunweb.
Si juillet et août concentrent toujours une large part des départs, les périodes situées avant et après la haute saison progressent davantage.
Une évolution qui s’accompagne également de réservations plus tardives.
C’est l’un des principaux enseignements du bilan de l’été 2026 dressé par Sunweb.
Si juillet et août concentrent toujours une large part des départs, les périodes situées avant et après la haute saison progressent davantage.
Une évolution qui s’accompagne également de réservations plus tardives.
Août en tête, mais juillet résiste davantage
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Le cœur de l’été ne suit pas la même dynamique selon le mois.
Si, comparé à 2025, juillet résiste avec une légère hausse de 1,5% des voyageurs, août - qui reste pourtant le principal mois de départ avec 35% des voyageurs - recule de 22%.
Une évolution qui touche les grandes destinations soleil, notamment la Grèce (-25%) et la Tunisie (-33%) en août.
À l’inverse, l’Espagne limite davantage le recul (-8%), portée notamment par Lanzarote (+9%). En juillet, la destination espagnole affiche même une progression de 21%, tandis que la Tunisie recule légèrement (-5%).
Ces écarts montrent surtout une demande plus contrastée au cœur de la haute saison, avec certaines destinations qui continuent de tirer leur épingle du jeu malgré le recul global d’août.
Si, comparé à 2025, juillet résiste avec une légère hausse de 1,5% des voyageurs, août - qui reste pourtant le principal mois de départ avec 35% des voyageurs - recule de 22%.
Une évolution qui touche les grandes destinations soleil, notamment la Grèce (-25%) et la Tunisie (-33%) en août.
À l’inverse, l’Espagne limite davantage le recul (-8%), portée notamment par Lanzarote (+9%). En juillet, la destination espagnole affiche même une progression de 21%, tandis que la Tunisie recule légèrement (-5%).
Ces écarts montrent surtout une demande plus contrastée au cœur de la haute saison, avec certaines destinations qui continuent de tirer leur épingle du jeu malgré le recul global d’août.
Avril, mai et juin progressent davantage
Au-delà du seul mois d'août, les chiffres montrent surtout une progression des départs en dehors de la très haute saison.
Les voyageurs partis en avril ont augmenté de 30%, tandis que mai et juin affichent chacun une hausse de 20%.
Cette tendance pourrait se poursuivre après l’été. À date, les réservations pour octobre progressent de 45% par rapport à l’année précédente.
La hausse est particulièrement marquée sur les trois principales destinations soleil de Sunweb : +132% pour la Tunisie, +53% pour la Grèce et +37% pour l’Espagne.
Et cette clientèle d’octobre ne se limite pas aux couples ou aux voyageurs sans contraintes scolaires, les familles représentent actuellement 62% des réservations.
Les voyageurs partis en avril ont augmenté de 30%, tandis que mai et juin affichent chacun une hausse de 20%.
Cette tendance pourrait se poursuivre après l’été. À date, les réservations pour octobre progressent de 45% par rapport à l’année précédente.
La hausse est particulièrement marquée sur les trois principales destinations soleil de Sunweb : +132% pour la Tunisie, +53% pour la Grèce et +37% pour l’Espagne.
Et cette clientèle d’octobre ne se limite pas aux couples ou aux voyageurs sans contraintes scolaires, les familles représentent actuellement 62% des réservations.
Le last minute progresse de 40%...
Cette évolution du calendrier s’accompagne d'un autre changement. Les Français ont davantage attendu avant de réserver.
Les réservations effectuées en juin et juillet pour des départs estivaux ont progressé de 40% par rapport à 2025. Elles représentent ainsi 25% des voyageurs partis en juillet chez Sunweb.
Le phénomène intervient après un mois de mars particulièrement calme pour les réservations estivales. Selon le voyagiste, le contexte géopolitique et la guerre au Moyen-Orient ont fortement pesé sur les prises de réservation.
Les réservations effectuées en juin et juillet pour des départs estivaux ont progressé de 40% par rapport à 2025. Elles représentent ainsi 25% des voyageurs partis en juillet chez Sunweb.
Le phénomène intervient après un mois de mars particulièrement calme pour les réservations estivales. Selon le voyagiste, le contexte géopolitique et la guerre au Moyen-Orient ont fortement pesé sur les prises de réservation.
... mais les habitudes de séjour restent stables
Si les Français tendent à étaler davantage leurs vacances sur l’année, leurs habitudes de séjour restent relativement stables.
Le all inclusive demeure largement majoritaire, avec 77% des séjours en juillet et 76% en août.
La durée des séjours, elle, évolue davantage. Les formats de 8 jours gagnent du terrain, passant de 37% à 45% des départs en juillet et de 44% à 47% en août. À l’inverse, les séjours de 15 jours reculent fortement en juillet, de 13% à 7,5%.
Côté hébergement, juillet fait apparaître des arbitrages différents selon les catégories, avec une hausse de 60% des réservations en 3 étoiles et de 18% en 5 étoiles, tandis que les 4 étoiles reculent de 15%.
Les apparthotels progressent également de 27%, alors que les hôtels diminuent de 9%. En août, la baisse des départs touche cette fois toutes les catégories, de -10% pour les 3 étoiles à -30% pour les 4 étoiles et -15% pour les 5 étoiles.
Le all inclusive demeure largement majoritaire, avec 77% des séjours en juillet et 76% en août.
La durée des séjours, elle, évolue davantage. Les formats de 8 jours gagnent du terrain, passant de 37% à 45% des départs en juillet et de 44% à 47% en août. À l’inverse, les séjours de 15 jours reculent fortement en juillet, de 13% à 7,5%.
Côté hébergement, juillet fait apparaître des arbitrages différents selon les catégories, avec une hausse de 60% des réservations en 3 étoiles et de 18% en 5 étoiles, tandis que les 4 étoiles reculent de 15%.
Les apparthotels progressent également de 27%, alors que les hôtels diminuent de 9%. En août, la baisse des départs touche cette fois toutes les catégories, de -10% pour les 3 étoiles à -30% pour les 4 étoiles et -15% pour les 5 étoiles.