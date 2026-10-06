TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Les voyageurs français délaissent-ils la haute saison ?

Sunweb observe un déplacement progressif des départs en dehors de la haute saison


Selon le bilan de l’été 2026 publié par Sunweb, les Français tendent à étaler davantage leurs vacances sur l’année, avec une hausse des départs au printemps et des réservations en hausse pour octobre.


Rédigé par le Jeudi 8 Octobre 2026 à 12:31

Les Français privilégient toujours les séjours en famille et les formules tout compris pour leurs vacances d’été - Photo : Sunweb
Les Français privilégient toujours les séjours en famille et les formules tout compris pour leurs vacances d’été - Photo : Sunweb
Aer Lingus
Le calendrier des vacances évolue-t-il chez les Français ?

C’est l’un des principaux enseignements du bilan de l’été 2026 dressé par Sunweb.

Si juillet et août concentrent toujours une large part des départs, les périodes situées avant et après la haute saison progressent davantage.

Une évolution qui s’accompagne également de réservations plus tardives.

Août en tête, mais juillet résiste davantage

Autres articles
Le cœur de l’été ne suit pas la même dynamique selon le mois.

Si, comparé à 2025, juillet résiste avec une légère hausse de 1,5% des voyageurs, août - qui reste pourtant le principal mois de départ avec 35% des voyageurs - recule de 22%.

Une évolution qui touche les grandes destinations soleil, notamment la Grèce (-25%) et la Tunisie (-33%) en août.

À l’inverse, l’Espagne limite davantage le recul (-8%), portée notamment par Lanzarote (+9%). En juillet, la destination espagnole affiche même une progression de 21%, tandis que la Tunisie recule légèrement (-5%).

Ces écarts montrent surtout une demande plus contrastée au cœur de la haute saison, avec certaines destinations qui continuent de tirer leur épingle du jeu malgré le recul global d’août.

Avril, mai et juin progressent davantage

Au-delà du seul mois d'août, les chiffres montrent surtout une progression des départs en dehors de la très haute saison.

Les voyageurs partis en avril ont augmenté de 30%, tandis que mai et juin affichent chacun une hausse de 20%.

Cette tendance pourrait se poursuivre après l’été. À date, les réservations pour octobre progressent de 45% par rapport à l’année précédente.

La hausse est particulièrement marquée sur les trois principales destinations soleil de Sunweb : +132% pour la Tunisie, +53% pour la Grèce et +37% pour l’Espagne.

Et cette clientèle d’octobre ne se limite pas aux couples ou aux voyageurs sans contraintes scolaires, les familles représentent actuellement 62% des réservations.

Le last minute progresse de 40%...

Cette évolution du calendrier s’accompagne d'un autre changement. Les Français ont davantage attendu avant de réserver.

Les réservations effectuées en juin et juillet pour des départs estivaux ont progressé de 40% par rapport à 2025. Elles représentent ainsi 25% des voyageurs partis en juillet chez Sunweb.

Le phénomène intervient après un mois de mars particulièrement calme pour les réservations estivales. Selon le voyagiste, le contexte géopolitique et la guerre au Moyen-Orient ont fortement pesé sur les prises de réservation.

... mais les habitudes de séjour restent stables

Si les Français tendent à étaler davantage leurs vacances sur l’année, leurs habitudes de séjour restent relativement stables.

Le all inclusive demeure largement majoritaire, avec 77% des séjours en juillet et 76% en août.

La durée des séjours, elle, évolue davantage. Les formats de 8 jours gagnent du terrain, passant de 37% à 45% des départs en juillet et de 44% à 47% en août. À l’inverse, les séjours de 15 jours reculent fortement en juillet, de 13% à 7,5%.

Côté hébergement, juillet fait apparaître des arbitrages différents selon les catégories, avec une hausse de 60% des réservations en 3 étoiles et de 18% en 5 étoiles, tandis que les 4 étoiles reculent de 15%.

Les apparthotels progressent également de 27%, alors que les hôtels diminuent de 9%. En août, la baisse des départs touche cette fois toutes les catégories, de -10% pour les 3 étoiles à -30% pour les 4 étoiles et -15% pour les 5 étoiles.

Lu 187 fois

Tags : all inclusive, été, sunweb
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 6 Octobre 2026 - 13:40 Exotismes met le cap sur les Canaries pour diversifier son offre

Mardi 6 Octobre 2026 - 07:21 Technologie, IA, clubs : Kepler Travel change de dimension

Civitatis
Dernière heure

Avec Ticket Refund+, Flightright s’attaque au remboursement des frais de réacheminement

Les voyageurs français délaissent-ils la haute saison ?

Azamara programme huit croisières dédiées au golf

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Lux Collective accélère son expansion dans le monde [ABO]

Brand News

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !

La République dominicaine avec Air Europa : de Saint-Domingue à Punta Cana - bien plus que les Caraïbes !
Plages de sable blanc, eaux turquoise, cocotiers et douceur tropicale… La République dominicaine...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Mantes-la-Jolie (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE LE VACON - Directeur commercial Tour-opérateur H/F - CDI - (France entière)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

LES SALONS DU TOURISME : Un temps fort pour booster votre activité !

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences

Civitatis Pro : huit ans à l'écoute des professionnels du tourisme pour transformer la façon de vendre des expériences
Distribution

Distribution

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience

Bpifrance lance un club d’entrepreneurs baptisé La French Expérience
Partez en France

Partez en France

A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique

A Paris, les expositions de l'automne devraient soutenir la fréquentation touristique
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Tourisme international : une croissance qui ralentit au 1er semestre 2026

Tourisme international : une croissance qui ralentit au 1er semestre 2026
Production

Production

Les voyageurs français délaissent-ils la haute saison ?

Les voyageurs français délaissent-ils la haute saison ?
AirMaG

AirMaG

Avec Ticket Refund+, Flightright s’attaque au remboursement des frais de réacheminement

Avec Ticket Refund+, Flightright s’attaque au remboursement des frais de réacheminement
Transport

Transport

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"

Michel Messager publie un nouveau livre : "Plaidoyer pour la recherche spatiale"
La Travel Tech

La Travel Tech

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA

eDreams ODIGEO s’associe à Amazon Alexa pour la recherche de voyages par IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations

LVMH Hotel : Vincent Billiard nommé directeur des opérations
HotelMaG

Hébergement

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert

RIU rénove le Riu Touareg et renforce son offre familiale au Cap-Vert
Futuroscopie

Futuroscopie

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]

L’homo-festivus est-il un pèlerin en puissance ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables

Voyages de groupes : ATR lance un outil pour évaluer les offres responsables
CruiseMaG

CruiseMaG

Azamara programme huit croisières dédiées au golf

Azamara programme huit croisières dédiées au golf
TravelJobs

Emploi & Formation

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !

ESCAET : recruter un alternant en octobre, c’est encore possible !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires

FCM Travel lance un outil d'analyse des coûts des voyages d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias
/****************** *** OCTOBRE ROSE ** ******************/