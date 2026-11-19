FILA se décline dans l’hôtellerie.



La marque de sport a ouvert le 13 novembre 2026 au sein du Shanghai ANTA Center, dans le district de Qingpu le FILA House Shanghai.



L’hôtel a été créé par ANTA Group, qui pilote le développement de FILA en Chine. Il rejoint la collection JdV by Hyatt.



L’hôtel compte 108 chambres et suites. Les chambres king et twin mesurent 42 m², les FILA Fusion Studios 50 m². L’offre comprend aussi les suites FILA Athletics, FILA Golf, FILA Tennis et FILA Explore, ainsi que la Biella Presidential Suite de 196 m², avec terrasse privée.