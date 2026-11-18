Pas de nouveaux trains de nuits, les corail seront remis à neuf annonce Philippe Tabarot - Depositphotos.com Leonid_Andronov
Les trains de nuit auront de nouvelles locomotives, mais pas de voitures neuves.
Philippe Tabarot, ministre des Transports, a présenté le 18 novembre 2026 les décisions de l’État sur le renouvellement du matériel roulant de ces lignes, lors d’une audition devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat
Début 2025, la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) avait publié un appel à candidatures pour 180 voitures et 27 locomotives livrables en 2030, rappelle BFM Business. L’État ne prévoyait pas d’acheter ce matériel mais de le louer à long terme auprès de loueurs spécialisés.
Le marché des locomotives a été attribué à Alpha Trains, pour un montant de plus de 400 millions d’euros. Selon BFM Business, ce loueur était le seul encore en lice. Il fournira 27 locomotives bimode, électriques et diesel, dont la mise en service est prévue à partir de 2030. Selon le ministre, les difficultés de fonctionnement actuelles des trains de nuit sont « liées principalement aux locomotives ».
Philippe Tabarot, ministre des Transports, a présenté le 18 novembre 2026 les décisions de l’État sur le renouvellement du matériel roulant de ces lignes, lors d’une audition devant la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat
Début 2025, la Direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités (DGITM) avait publié un appel à candidatures pour 180 voitures et 27 locomotives livrables en 2030, rappelle BFM Business. L’État ne prévoyait pas d’acheter ce matériel mais de le louer à long terme auprès de loueurs spécialisés.
Le marché des locomotives a été attribué à Alpha Trains, pour un montant de plus de 400 millions d’euros. Selon BFM Business, ce loueur était le seul encore en lice. Il fournira 27 locomotives bimode, électriques et diesel, dont la mise en service est prévue à partir de 2030. Selon le ministre, les difficultés de fonctionnement actuelles des trains de nuit sont « liées principalement aux locomotives ».
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La consultation pour les voitures n’a pas abouti. Les coûts proposés dépassaient le budget prévu. Les délais de livraison étaient assortis « d’incertitudes importantes liées au développement complet de nouvelles voitures », a indiqué Philippe Tabarot. Selon BFM Business, l’espagnol CAF avait remis une offre, jugée non viable.
« Il s’agit d’une décision de responsabilité qui n’est pas prise de gaieté de cœur », a déclaré le ministre. Il s’est appuyé sur le rapport sur les retards de livraison des matériels roulants.
À la place, l’État a décidé une refonte complète des voitures Corail. La SNCF exploite les lignes de trains d’équilibre du territoire (TET) de nuit. Elle est chargée de mener ce programme dans le cadre de la convention d’exploitation en cours, qui court jusqu’à fin 2031.
« Il ne s’agira pas d’une simple modernisation (...) mais d’une véritable remise à neuf », a précisé le ministre. L’intérieur des voitures sera entièrement repensé. Le ministre annonce un niveau de confort comparable à celui de voitures neuves.
Une convention de financement sera mise en place dès cette année pour lancer les études et les travaux préparatoires. Son montant n’a pas été précisé. Selon BFM Business, le précédent rafraîchissement de ces voitures, entre 2018 et 2021, avait coûté entre 600 000 euros et 1 million d’euros par voiture. Les premiers convois modernisés sont attendus à partir de 2030.
« Il s’agit d’une décision de responsabilité qui n’est pas prise de gaieté de cœur », a déclaré le ministre. Il s’est appuyé sur le rapport sur les retards de livraison des matériels roulants.
À la place, l’État a décidé une refonte complète des voitures Corail. La SNCF exploite les lignes de trains d’équilibre du territoire (TET) de nuit. Elle est chargée de mener ce programme dans le cadre de la convention d’exploitation en cours, qui court jusqu’à fin 2031.
« Il ne s’agira pas d’une simple modernisation (...) mais d’une véritable remise à neuf », a précisé le ministre. L’intérieur des voitures sera entièrement repensé. Le ministre annonce un niveau de confort comparable à celui de voitures neuves.
Une convention de financement sera mise en place dès cette année pour lancer les études et les travaux préparatoires. Son montant n’a pas été précisé. Selon BFM Business, le précédent rafraîchissement de ces voitures, entre 2018 et 2021, avait coûté entre 600 000 euros et 1 million d’euros par voiture. Les premiers convois modernisés sont attendus à partir de 2030.