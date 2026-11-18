La consultation pour les voitures n’a pas abouti. Les coûts proposés dépassaient le budget prévu. Les délais de livraison étaient assortis « d’incertitudes importantes liées au développement complet de nouvelles voitures », a indiqué Philippe Tabarot. Selon BFM Business, l’espagnol CAF avait remis une offre, jugée non viable.



« Il s’agit d’une décision de responsabilité qui n’est pas prise de gaieté de cœur », a déclaré le ministre. Il s’est appuyé sur le rapport sur les retards de livraison des matériels roulants.



À la place, l’État a décidé une refonte complète des voitures Corail. La SNCF exploite les lignes de trains d’équilibre du territoire (TET) de nuit. Elle est chargée de mener ce programme dans le cadre de la convention d’exploitation en cours, qui court jusqu’à fin 2031.



« Il ne s’agira pas d’une simple modernisation (...) mais d’une véritable remise à neuf », a précisé le ministre. L’intérieur des voitures sera entièrement repensé. Le ministre annonce un niveau de confort comparable à celui de voitures neuves.



Une convention de financement sera mise en place dès cette année pour lancer les études et les travaux préparatoires. Son montant n’a pas été précisé. Selon BFM Business, le précédent rafraîchissement de ces voitures, entre 2018 et 2021, avait coûté entre 600 000 euros et 1 million d’euros par voiture. Les premiers convois modernisés sont attendus à partir de 2030.