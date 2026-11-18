« Noël sera un peu en retrait. Il faut que les acteurs du tourisme restent agiles et n’hésitent pas à fractionner les séjours. Le contexte, c’est que les stations qui ont davantage de clientèle étrangère s’en sortent mieux, mais je reste extrêmement confiant », ajoute Yvan Chaix. Il le répète : le record de journées skieurs (premier passage enregistré par une personne sur les remontées mécaniques au cours d’une journée) a été battu l’an dernier, favorisé par un bel enneigement.



« Tout est mis en œuvre pour que ce soit réussi », ajoute-t-il. Une campagne de communication d’un budget d’un million d’euros a été lancée la semaine dernière dans la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), ainsi qu’en Belgique (Flandre) et au Royaume-Uni, par le comité régional du tourisme, sous la bannière des Alpes du Sud.



« C’est maintenant que ça se joue : 45 % des réservations se font maintenant », poursuit-il, alors que les ventes de dernière minute pèsent 20 % des prises de commandes et que les early booking montent en puissance, avec 35 % des séjours réservés avant le 31 août.



Les comportements de la clientèle évoluent également et, malgré un nombre de journées skieurs en hausse, le temps passé sur des skis de piste diminue.