Serre-Chevalier fait partie du TOP 10 des stations européennes - Depositphoto.com sipos.matyas24@gmail.com
« Les perspectives pour la saison d’hiver sont bonnes. Nous aurons une belle saison. Il ne faut pas oublier que l’hiver 2025-2026 est une saison de référence », lance Yvan Chaix, directeur de l’Agence de développement des Hautes-Alpes, présent à l'occasion d'un workshop de lancement de la saison hiver à Marseille.
Sans donner de chiffres, il précise : « Les vacances d’hiver seront bonnes, janvier est dans une belle dynamique, ainsi que mars et la fin de saison. Cela fait plusieurs années que nous constatons un gros transfert de clientèle sur janvier. Seul point de vigilance, les vacances de fin d’année. »
En cause notamment, le calendrier des fêtes. Comme nous l’expliquait Cécile Revol, responsable du marché France du groupe Sunweb, spécialiste des séjours packagés au ski, les années où le samedi suit un jour férié (en l’occurrence Noël et le jour de l’an) fonctionnent moins bien.
Sans donner de chiffres, il précise : « Les vacances d’hiver seront bonnes, janvier est dans une belle dynamique, ainsi que mars et la fin de saison. Cela fait plusieurs années que nous constatons un gros transfert de clientèle sur janvier. Seul point de vigilance, les vacances de fin d’année. »
En cause notamment, le calendrier des fêtes. Comme nous l’expliquait Cécile Revol, responsable du marché France du groupe Sunweb, spécialiste des séjours packagés au ski, les années où le samedi suit un jour férié (en l’occurrence Noël et le jour de l’an) fonctionnent moins bien.
"Noël sera un peu en retrait"
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« Noël sera un peu en retrait. Il faut que les acteurs du tourisme restent agiles et n’hésitent pas à fractionner les séjours. Le contexte, c’est que les stations qui ont davantage de clientèle étrangère s’en sortent mieux, mais je reste extrêmement confiant », ajoute Yvan Chaix. Il le répète : le record de journées skieurs (premier passage enregistré par une personne sur les remontées mécaniques au cours d’une journée) a été battu l’an dernier, favorisé par un bel enneigement.
« Tout est mis en œuvre pour que ce soit réussi », ajoute-t-il. Une campagne de communication d’un budget d’un million d’euros a été lancée la semaine dernière dans la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), ainsi qu’en Belgique (Flandre) et au Royaume-Uni, par le comité régional du tourisme, sous la bannière des Alpes du Sud.
« C’est maintenant que ça se joue : 45 % des réservations se font maintenant », poursuit-il, alors que les ventes de dernière minute pèsent 20 % des prises de commandes et que les early booking montent en puissance, avec 35 % des séjours réservés avant le 31 août.
Les comportements de la clientèle évoluent également et, malgré un nombre de journées skieurs en hausse, le temps passé sur des skis de piste diminue.
« Tout est mis en œuvre pour que ce soit réussi », ajoute-t-il. Une campagne de communication d’un budget d’un million d’euros a été lancée la semaine dernière dans la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles), ainsi qu’en Belgique (Flandre) et au Royaume-Uni, par le comité régional du tourisme, sous la bannière des Alpes du Sud.
« C’est maintenant que ça se joue : 45 % des réservations se font maintenant », poursuit-il, alors que les ventes de dernière minute pèsent 20 % des prises de commandes et que les early booking montent en puissance, avec 35 % des séjours réservés avant le 31 août.
Les comportements de la clientèle évoluent également et, malgré un nombre de journées skieurs en hausse, le temps passé sur des skis de piste diminue.
Des activités hors ski, et moins de temps passé sur les skis
Un phénomène que le directeur de l’Agence de développement des Hautes-Alpes explique par différents facteurs : « aujourd’hui, le temps d’attente aux remontées mécaniques est moins long et permet de profiter davantage des pistes dans un temps plus réduit ; l’offre des stations s’est diversifiée et la tentation est grande de profiter des autres activités ; enfin, l’offre de forfaits s’est diversifiée, avec des offres à la demi-journée, de 3 heures ou de 4 heures. »
En effet, depuis plusieurs années déjà, les stations ont diversifié le panel des activités proposées : luge, chiens de traîneau, patinoire ou encore fat bike sont devenus légion.
Le Dévoluy, qui réunit les stations de SuperDévoluy et de la Joue du Loup, mise aussi sur des activités plus originales, comme le QuadBike (vélo à quatre roues) ou encore la spéléologie, qui peut aussi se pratiquer en hiver.
Le Dévoluy annonce également l’ouverture, fin 2026, de la nouvelle télécabine du Jas à SuperDévoluy, qui remplacera l’ancien télésiège datant de 1989.
Le Pays des Écrins, quant à lui, est réputé pour l’ice climbing : c’est l’un des plus grands sanctuaires mondiaux de la cascade de glace, avec plus de 200 itinéraires naturels.
En effet, depuis plusieurs années déjà, les stations ont diversifié le panel des activités proposées : luge, chiens de traîneau, patinoire ou encore fat bike sont devenus légion.
Le Dévoluy, qui réunit les stations de SuperDévoluy et de la Joue du Loup, mise aussi sur des activités plus originales, comme le QuadBike (vélo à quatre roues) ou encore la spéléologie, qui peut aussi se pratiquer en hiver.
Le Dévoluy annonce également l’ouverture, fin 2026, de la nouvelle télécabine du Jas à SuperDévoluy, qui remplacera l’ancien télésiège datant de 1989.
Le Pays des Écrins, quant à lui, est réputé pour l’ice climbing : c’est l’un des plus grands sanctuaires mondiaux de la cascade de glace, avec plus de 200 itinéraires naturels.
Les Alpes du Sud offrent une très large gamme de prix
Le bien-être complète également l’offre des stations, avec des espaces spa, des bains nordiques ou encore des équipements aquatiques.
À Orcières Merlette, l’une des pionnières dans le développement des palais des sports en montagne, le Palais des sports historique, construit en 1985, fait peau neuve pour devenir l’Orcières Arena 1850, qui ouvrira mi-décembre prochain.
Après rénovation, l’équipement réunira la piscine, la patinoire, un espace bien-être Spa 1850, un nouvel espace fitness et musculation et un pôle loisirs revisité. L’ensemble du front de neige a également été réaménagé.
Et malgré le contexte économique et les problématiques de pouvoir d’achat, Yvan Chaix l’affirme : « L’intérêt pour le ski reste fort », tout en précisant que les Alpes du Sud offrent une très large gamme, avec des grandes stations comme Serre-Chevalier qui est dans le TOP 10 des stations européennes, et des « stations extrêmement compétitives en termes de prix ».
C’est le cas, par exemple, dans les stations de Réallon et Crévoux, dans le Massif de Blanche Serre-Ponçon avec les stations de ski de Montclar et Chabanon, et les stations de montagne du Grand Puy et du Fanget, ou dans le Champsaur Valgaudemar, avec Serre-Eyraud, Ancelle ou encore Saint-Léger-les-Mélèzes, qui font partie des stations les moins chères d’Europe.
À Orcières Merlette, l’une des pionnières dans le développement des palais des sports en montagne, le Palais des sports historique, construit en 1985, fait peau neuve pour devenir l’Orcières Arena 1850, qui ouvrira mi-décembre prochain.
Après rénovation, l’équipement réunira la piscine, la patinoire, un espace bien-être Spa 1850, un nouvel espace fitness et musculation et un pôle loisirs revisité. L’ensemble du front de neige a également été réaménagé.
Et malgré le contexte économique et les problématiques de pouvoir d’achat, Yvan Chaix l’affirme : « L’intérêt pour le ski reste fort », tout en précisant que les Alpes du Sud offrent une très large gamme, avec des grandes stations comme Serre-Chevalier qui est dans le TOP 10 des stations européennes, et des « stations extrêmement compétitives en termes de prix ».
C’est le cas, par exemple, dans les stations de Réallon et Crévoux, dans le Massif de Blanche Serre-Ponçon avec les stations de ski de Montclar et Chabanon, et les stations de montagne du Grand Puy et du Fanget, ou dans le Champsaur Valgaudemar, avec Serre-Eyraud, Ancelle ou encore Saint-Léger-les-Mélèzes, qui font partie des stations les moins chères d’Europe.
Le ski de fond bénéficie de la médiatisation des épreuves de Biathlon - Depositphotos.com Auteur Gorilla
Plusieurs week-ends en janvier et en mars permettent aux enfants de moins de 12 ans de bénéficier gratuitement de forfaits de remontées mécaniques.
Ces stations mettent également en avant l’expérience de la montagne en hiver hors ski. « 60 % à 70 % de nos visiteurs sont des non-skieurs », précise Justine Lebrun, responsable marketing de l’office de tourisme du Massif de Blanche Serre-Ponçon. Pour compléter l’offre, le territoire organisera son premier trail hivernal, la Trans’Blanche (deux parcours : 25 km et 1 100 m D+, ou 16 km et 450 m D+) fin janvier 2027.
Gaëtan Theveniaud, responsable presse de l’office de tourisme du Champsaur Valgaudemar, met également en avant les producteurs locaux et les artisans : « Nous misons aussi sur le côté humain, le terroir et les savoir-faire. »
Au-delà du ski de piste, le ski de fond, porté par la médiatisation des épreuves de biathlon, tente aussi de se faire une place. Le forfait journée, qui oscille entre 10 et 15 euros selon les domaines, offre une alternative plus abordable pour ceux qui voudraient tenter l’expérience de la glisse. (Forfait Pass national de 214 € à l'année proposé par Nordic qui fédère plus de 160 domaines nordiques dans l'ensemble des massifs français)
Avec 21 domaines, dont ceux de Névache, de Ceillac et d’Arvieux dans le Queyras ou encore de Serre Chevalier, cette pratique permet une approche plus posée et plus calme de la glisse, sans toutefois oublier l’aspect sportif.
Et pour les plus aguerris, le biathlon est aussi à portée de spatules. A l'image de Ceillac qui s'est doté d'un nouvel espace nordique favorisant la pratique du ski et du biathlon toute l’année.
Ces stations mettent également en avant l’expérience de la montagne en hiver hors ski. « 60 % à 70 % de nos visiteurs sont des non-skieurs », précise Justine Lebrun, responsable marketing de l’office de tourisme du Massif de Blanche Serre-Ponçon. Pour compléter l’offre, le territoire organisera son premier trail hivernal, la Trans’Blanche (deux parcours : 25 km et 1 100 m D+, ou 16 km et 450 m D+) fin janvier 2027.
Gaëtan Theveniaud, responsable presse de l’office de tourisme du Champsaur Valgaudemar, met également en avant les producteurs locaux et les artisans : « Nous misons aussi sur le côté humain, le terroir et les savoir-faire. »
Au-delà du ski de piste, le ski de fond, porté par la médiatisation des épreuves de biathlon, tente aussi de se faire une place. Le forfait journée, qui oscille entre 10 et 15 euros selon les domaines, offre une alternative plus abordable pour ceux qui voudraient tenter l’expérience de la glisse. (Forfait Pass national de 214 € à l'année proposé par Nordic qui fédère plus de 160 domaines nordiques dans l'ensemble des massifs français)
Avec 21 domaines, dont ceux de Névache, de Ceillac et d’Arvieux dans le Queyras ou encore de Serre Chevalier, cette pratique permet une approche plus posée et plus calme de la glisse, sans toutefois oublier l’aspect sportif.
Et pour les plus aguerris, le biathlon est aussi à portée de spatules. A l'image de Ceillac qui s'est doté d'un nouvel espace nordique favorisant la pratique du ski et du biathlon toute l’année.
Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
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