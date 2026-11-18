Il a dédié sa vie professionnelle au tourisme et débutera sa retraite de la même manière.
Jean Pinard a été élu président de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), succédant à Michelle Demessine, l'ancienne secrétaire d'État au Tourisme du gouvernement de Lionel Jospin.
Un rôle honorifique qui doit permettre à l'association de faire entendre sa voix et surtout celle de ses membres dans cette période chahutée, notamment pour les entreprises du tourisme social, grandement délaissées par les pouvoirs publics depuis des années.
"Les adhérents de l'UNAT ont une mission d'intérêt général au service de l'économie touristique. Et heureusement qu'ils sont là, car on ne pourrait pas faire sans eux.
J'arrive ici avec beaucoup d'humilité et dans le but de défendre les intérêts de tous ses membres.
J'ai envie de consacrer un peu de temps au secteur du tourisme et à cette forme de tourisme en particulier, parce que ce sont mes convictions, c'est ma culture et c'est une vision qu'il faut défendre", nous a déclaré Jean Pinard à la sortie de l'assemblée générale.
Jean Pinard a été élu président de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT), succédant à Michelle Demessine, l'ancienne secrétaire d'État au Tourisme du gouvernement de Lionel Jospin.
Un rôle honorifique qui doit permettre à l'association de faire entendre sa voix et surtout celle de ses membres dans cette période chahutée, notamment pour les entreprises du tourisme social, grandement délaissées par les pouvoirs publics depuis des années.
"Les adhérents de l'UNAT ont une mission d'intérêt général au service de l'économie touristique. Et heureusement qu'ils sont là, car on ne pourrait pas faire sans eux.
J'arrive ici avec beaucoup d'humilité et dans le but de défendre les intérêts de tous ses membres.
J'ai envie de consacrer un peu de temps au secteur du tourisme et à cette forme de tourisme en particulier, parce que ce sont mes convictions, c'est ma culture et c'est une vision qu'il faut défendre", nous a déclaré Jean Pinard à la sortie de l'assemblée générale.
Jean Pinard : "je suis un technicien, je ne suis pas un élu politique"
Pour être élu président, l'ancien du CRT d'Occitanie a bénéficié d'un mandat social auprès de Vacances Pour Tous. Une élection qui acte aussi la fin de sa société de conseil, qui fermera dans les prochaines semaines.
"Je baigne dans ce monde associatif depuis tout jeune.
J'ai démarré dans le tourisme en exploitant le domaine de Bombannes, qui était un haut lieu du tourisme social. C'était une association qui gérait ça, puis j'ai aussi été président de mon club de kayak.
Après, je suis un technicien, je ne suis pas un élu politique. Un technicien que l'on peut considérer comme engagé.
Je pense qu'il y a un autre récit à écrire sur le tourisme français que celui qu'on nous sert tous les ans sur la première destination mondiale et sur la valeur censée prendre le pas sur le volume", nous précise-t-il.
Car si la France peut s'enorgueillir d'être un leader du tourisme mondial, elle donne l'impression de délaisser de plus en plus son marché intérieur.
Ainsi, la croissance n'est envisagée qu'à travers l'expansion des clientèles internationales, dont les paniers moyens sont supposés plus élevés. Pour le nouveau président de l'UNAT, il convient de reconsidérer le taux de départ des Français, qui stagne depuis près de 40 ans.
"Actuellement, vous avez d'un côté toute une réflexion stratégique sur l'économie du tourisme, principalement axée sur les clientèles étrangères, mais il nous faut une réflexion plus large sur les plans sociétal et social, sur le temps des vacances et le temps libre en général.
À chaque bilan de la saison d'été, il y a un chiffre que nous devrions connaître : est-ce qu'il y a plus ou moins de Français qui sont partis en vacances ? Ce chiffre, personne ne le calcule.
L'INSEE a sorti un bilan de l'été qui va du 1er mai au 31 août 2026, dans lequel 85 % des nuitées gagnées viennent du tourisme d'affaires. Sauf que ce ne sont pas des vacances, mais des déplacements professionnels", déplore Jean Pinard.
"Je baigne dans ce monde associatif depuis tout jeune.
J'ai démarré dans le tourisme en exploitant le domaine de Bombannes, qui était un haut lieu du tourisme social. C'était une association qui gérait ça, puis j'ai aussi été président de mon club de kayak.
Après, je suis un technicien, je ne suis pas un élu politique. Un technicien que l'on peut considérer comme engagé.
Je pense qu'il y a un autre récit à écrire sur le tourisme français que celui qu'on nous sert tous les ans sur la première destination mondiale et sur la valeur censée prendre le pas sur le volume", nous précise-t-il.
Car si la France peut s'enorgueillir d'être un leader du tourisme mondial, elle donne l'impression de délaisser de plus en plus son marché intérieur.
Ainsi, la croissance n'est envisagée qu'à travers l'expansion des clientèles internationales, dont les paniers moyens sont supposés plus élevés. Pour le nouveau président de l'UNAT, il convient de reconsidérer le taux de départ des Français, qui stagne depuis près de 40 ans.
"Actuellement, vous avez d'un côté toute une réflexion stratégique sur l'économie du tourisme, principalement axée sur les clientèles étrangères, mais il nous faut une réflexion plus large sur les plans sociétal et social, sur le temps des vacances et le temps libre en général.
À chaque bilan de la saison d'été, il y a un chiffre que nous devrions connaître : est-ce qu'il y a plus ou moins de Français qui sont partis en vacances ? Ce chiffre, personne ne le calcule.
L'INSEE a sorti un bilan de l'été qui va du 1er mai au 31 août 2026, dans lequel 85 % des nuitées gagnées viennent du tourisme d'affaires. Sauf que ce ne sont pas des vacances, mais des déplacements professionnels", déplore Jean Pinard.
Jean Pinard : "une réflexion à poser sur l'usage du temps libre"
Vous l'aurez compris, l'ancien responsable du CRT Occitanie souhaite faire entendre la voix de ceux que nous entendons moins ou que nous n'entendons plus.
Surtout que si le tourisme social est abandonné par l'Exécutif, les habitudes des Français changent beaucoup depuis quelques années. Les jeux vidéo prennent de plus en plus de place et cela inquiète le nouveau président.
"Les pouvoirs publics, d'une manière générale, parlent du tourisme social 364 jours par an, puis le 365e, c'est le jour du budget et tout d'un coup, on en parle beaucoup moins.
Je peux comprendre qu'il y ait moins d'argent public, mais il y a un calcul à faire sur ce que rapportent à la société des centaines d'euros dépensés pour aider des gamins à partir en vacances.
Il y a tout ce qui n'est pas visible, comme le lien social, qui est important pour la société. Quand je vois que des Français ont posé des jours pour jouer à GTA 6, que fait-on par rapport à ça ? Car l'argent et le temps qui seront utilisés pour ce jeu, ce sera sans doute autant de moins pour les vacances.
D'ailleurs, quand je monte à Paris et que je vois les pubs dans le métro, je me dis qu'il serait plus judicieux de faire des publicités pour les vacances plutôt que pour les destinations", analyse-t-il.
La sortie du jeu le plus cher de l'histoire aurait d'ailleurs entraîné une hausse des demandes de congés en France.
Dans les prochaines semaines, l'auteur de l'étude pour l'institut Terram "Vacances : histoire et géographie d’un droit inachevé", qui avait donné lieu à un article sur TourMaG.com, entend questionner notre rapport au temps libre.
Toujours accompagné du sociologue Rémy Oudghir, l'empêcheur de penser en rond du tourisme souhaite quantifier la part des vacances dans la totalité du temps libre et surtout savoir si elle diminue.
L'usage du temps libre n'est pas le seul sujet de réflexion du nouveau président de l'UNAT.
Surtout que si le tourisme social est abandonné par l'Exécutif, les habitudes des Français changent beaucoup depuis quelques années. Les jeux vidéo prennent de plus en plus de place et cela inquiète le nouveau président.
"Les pouvoirs publics, d'une manière générale, parlent du tourisme social 364 jours par an, puis le 365e, c'est le jour du budget et tout d'un coup, on en parle beaucoup moins.
Je peux comprendre qu'il y ait moins d'argent public, mais il y a un calcul à faire sur ce que rapportent à la société des centaines d'euros dépensés pour aider des gamins à partir en vacances.
Il y a tout ce qui n'est pas visible, comme le lien social, qui est important pour la société. Quand je vois que des Français ont posé des jours pour jouer à GTA 6, que fait-on par rapport à ça ? Car l'argent et le temps qui seront utilisés pour ce jeu, ce sera sans doute autant de moins pour les vacances.
D'ailleurs, quand je monte à Paris et que je vois les pubs dans le métro, je me dis qu'il serait plus judicieux de faire des publicités pour les vacances plutôt que pour les destinations", analyse-t-il.
La sortie du jeu le plus cher de l'histoire aurait d'ailleurs entraîné une hausse des demandes de congés en France.
Dans les prochaines semaines, l'auteur de l'étude pour l'institut Terram "Vacances : histoire et géographie d’un droit inachevé", qui avait donné lieu à un article sur TourMaG.com, entend questionner notre rapport au temps libre.
Toujours accompagné du sociologue Rémy Oudghir, l'empêcheur de penser en rond du tourisme souhaite quantifier la part des vacances dans la totalité du temps libre et surtout savoir si elle diminue.
L'usage du temps libre n'est pas le seul sujet de réflexion du nouveau président de l'UNAT.
UNAT : "Il ne faut pas les invisibiliser, ils ont un rôle important"
Sa prise de poste correspond, comme nous l'avons déjà dit, à un climat économiquement très difficile pour le monde associatif, largement bousculé par un fort désengagement de l'État.
Ce qui avait conduit à une mobilisation le 11 octobre 2025, autour du mouvement "Ça ne tient plus".
"Il y a un sujet autour du patrimoine. Comme la plupart des acteurs du tourisme, ils ne sont que rarement propriétaires des villages-vacances.
Ils dépendent de la bonne volonté des propriétaires, souvent des collectivités, d'autres acteurs publics, voire des mutuelles, pour engager des travaux de rénovation.
Des acteurs publics qui font face à des réductions de budget. Il est donc plus facile pour eux de vendre et de ne plus supporter le risque.
Puis, il y a ce qui s'est passé avec la disparition de la Fédération des Auberges de Jeunesse (FUAJ).
Elle a été liquidée parce que les loyers appliqués par les collectivités territoriales propriétaires des auberges étaient trop importants par rapport à la mission que s'était donnée la FUAJ, à savoir accueillir le monde et notamment tous les jeunes. Sans subvention, le modèle est difficilement tenable", nous explique Jean Pinard.
A lire : Auberges de jeunesse : un modèle économique à repenser ?
Une liquidation à remettre en perspective avec les aides et subventions accordées à certains acteurs.
Comme le rappelle l'ancien chroniqueur de TourMaG.com, pendant ce temps, le futur Club Med au Barcarès a bénéficié d'un soutien public de l'ordre de 45 millions d'euros.
Le nouveau président ne souhaite pas opposer les deux modèles, mais rappeler que le monde associatif constitue une véritable économie qu'il ne faut pas dénigrer.
"L'UNAT comprend tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire du tourisme, qui représentent environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais il y a aussi les CSE, ce qui double la mise.
En tout, nous représentons 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Cela n'est pas rien. Il ne faut pas les invisibiliser, ils ont un rôle important dans notre société et heureusement qu'ils sont là", poursuit-il.
Ce qui avait conduit à une mobilisation le 11 octobre 2025, autour du mouvement "Ça ne tient plus".
"Il y a un sujet autour du patrimoine. Comme la plupart des acteurs du tourisme, ils ne sont que rarement propriétaires des villages-vacances.
Ils dépendent de la bonne volonté des propriétaires, souvent des collectivités, d'autres acteurs publics, voire des mutuelles, pour engager des travaux de rénovation.
Des acteurs publics qui font face à des réductions de budget. Il est donc plus facile pour eux de vendre et de ne plus supporter le risque.
Puis, il y a ce qui s'est passé avec la disparition de la Fédération des Auberges de Jeunesse (FUAJ).
Elle a été liquidée parce que les loyers appliqués par les collectivités territoriales propriétaires des auberges étaient trop importants par rapport à la mission que s'était donnée la FUAJ, à savoir accueillir le monde et notamment tous les jeunes. Sans subvention, le modèle est difficilement tenable", nous explique Jean Pinard.
A lire : Auberges de jeunesse : un modèle économique à repenser ?
Une liquidation à remettre en perspective avec les aides et subventions accordées à certains acteurs.
Comme le rappelle l'ancien chroniqueur de TourMaG.com, pendant ce temps, le futur Club Med au Barcarès a bénéficié d'un soutien public de l'ordre de 45 millions d'euros.
Le nouveau président ne souhaite pas opposer les deux modèles, mais rappeler que le monde associatif constitue une véritable économie qu'il ne faut pas dénigrer.
"L'UNAT comprend tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire du tourisme, qui représentent environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, mais il y a aussi les CSE, ce qui double la mise.
En tout, nous représentons 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
Cela n'est pas rien. Il ne faut pas les invisibiliser, ils ont un rôle important dans notre société et heureusement qu'ils sont là", poursuit-il.
Présidentielle 2027 : "Le temps libre est un gros mot en ce moment"
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Et ce n'est pas tout, il y a aussi un sujet qui lui tient à cœur, celui des aides au départ des Français.
"Il faut trouver de nouvelles aides et de nouveaux modèles pour que l'on maintienne ce patrimoine (de l'UNAT, ndlr) à flot.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas inventé une aide un peu nouvelle pour aider les Français à partir en vacances, du moins ceux qui sont un peu justes financièrement.
J'attends le vrai bilan de l'été 2026 sur la clientèle française, car je maintiens qu'environ un million de nos compatriotes ne sont pas partis en vacances. Un article du Monde montrait que le prix des vacances a plus augmenté que l'inflation, donc la question du pouvoir d'achat se pose.
Si l'on rapporte le montant des aides directes de l'État au départ en vacances aux dépenses générées par le tourisme, soit 222 milliards d'euros, cela fait seulement 0,07 %. Ce n'est rien du tout.
Il n'y a pas de redistribution. Nous sommes la première destination au monde, mais cette performance n'aide pas ceux qui accueillent les touristes du monde entier à partir un peu en vacances", déplore Jean Pinard.
L'ancien consultant émet l'idée que les clientèles étrangères, via une taxe de séjour additionnelle pratiquement indolore pour elles, pourraient contribuer au financement de moments de vie permettant de rassembler les jeunes Français lors de classes vertes ou de colonies de vacances.
Il souhaite aussi que les concessionnaires autoroutiers soient mis à contribution, comme peut l'être l'hôtelier pour financer l'office de tourisme du coin, d'autant que ces acteurs profitent allègrement des départs en vacances des Tricolores et réalisent des marges très conséquentes.
"Concernant la présidentielle, j'ai l'impression que le temps libre est un gros mot en ce moment.
Le débat sur la question du temps libre et de son usage, ça dépasse le tourisme. J'ai malheureusement peu d'espoir que ce sujet soit débattu par les candidats.
Je ne vais pas dire que les vacances, c'est la vie, mais ça en fait partie. Quand on n'en a pas, cela abîme quand même un peu la vie", conclut-il.
"Il faut trouver de nouvelles aides et de nouveaux modèles pour que l'on maintienne ce patrimoine (de l'UNAT, ndlr) à flot.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas inventé une aide un peu nouvelle pour aider les Français à partir en vacances, du moins ceux qui sont un peu justes financièrement.
J'attends le vrai bilan de l'été 2026 sur la clientèle française, car je maintiens qu'environ un million de nos compatriotes ne sont pas partis en vacances. Un article du Monde montrait que le prix des vacances a plus augmenté que l'inflation, donc la question du pouvoir d'achat se pose.
Si l'on rapporte le montant des aides directes de l'État au départ en vacances aux dépenses générées par le tourisme, soit 222 milliards d'euros, cela fait seulement 0,07 %. Ce n'est rien du tout.
Il n'y a pas de redistribution. Nous sommes la première destination au monde, mais cette performance n'aide pas ceux qui accueillent les touristes du monde entier à partir un peu en vacances", déplore Jean Pinard.
L'ancien consultant émet l'idée que les clientèles étrangères, via une taxe de séjour additionnelle pratiquement indolore pour elles, pourraient contribuer au financement de moments de vie permettant de rassembler les jeunes Français lors de classes vertes ou de colonies de vacances.
Il souhaite aussi que les concessionnaires autoroutiers soient mis à contribution, comme peut l'être l'hôtelier pour financer l'office de tourisme du coin, d'autant que ces acteurs profitent allègrement des départs en vacances des Tricolores et réalisent des marges très conséquentes.
"Concernant la présidentielle, j'ai l'impression que le temps libre est un gros mot en ce moment.
Le débat sur la question du temps libre et de son usage, ça dépasse le tourisme. J'ai malheureusement peu d'espoir que ce sujet soit débattu par les candidats.
Je ne vais pas dire que les vacances, c'est la vie, mais ça en fait partie. Quand on n'en a pas, cela abîme quand même un peu la vie", conclut-il.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
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