Et ce n'est pas tout, il y a aussi un sujet qui lui tient à cœur, celui des aides au départ des Français.



" Il faut trouver de nouvelles aides et de nouveaux modèles pour que l'on maintienne ce patrimoine (de l'UNAT, ndlr) à flot.



Ça fait longtemps qu'on n'a pas inventé une aide un peu nouvelle pour aider les Français à partir en vacances, du moins ceux qui sont un peu justes financièrement.



J'attends le vrai bilan de l'été 2026 sur la clientèle française, car je maintiens qu'environ un million de nos compatriotes ne sont pas partis en vacances. Un article du Monde montrait que le prix des vacances a plus augmenté que l'inflation, donc la question du pouvoir d'achat se pose.



Si l'on rapporte le montant des aides directes de l'État au départ en vacances aux dépenses générées par le tourisme, soit 222 milliards d'euros, cela fait seulement 0,07 %. Ce n'est rien du tout.



Il n'y a pas de redistribution. Nous sommes la première destination au monde, mais cette performance n'aide pas ceux qui accueillent les touristes du monde entier à partir un peu en vacances ", déplore Jean Pinard.



L'ancien consultant émet l'idée que les clientèles étrangères, via une taxe de séjour additionnelle pratiquement indolore pour elles, pourraient contribuer au financement de moments de vie permettant de rassembler les jeunes Français lors de classes vertes ou de colonies de vacances.



Il souhaite aussi que les concessionnaires autoroutiers soient mis à contribution, comme peut l'être l'hôtelier pour financer l'office de tourisme du coin, d'autant que ces acteurs profitent allègrement des départs en vacances des Tricolores et réalisent des marges très conséquentes.



" Concernant la présidentielle, j'ai l'impression que le temps libre est un gros mot en ce moment.



Le débat sur la question du temps libre et de son usage, ça dépasse le tourisme. J'ai malheureusement peu d'espoir que ce sujet soit débattu par les candidats.



Je ne vais pas dire que les vacances, c'est la vie, mais ça en fait partie. Quand on n'en a pas, cela abîme quand même un peu la vie ", conclut-il.