Tourisme : déréguler et copier le modèle espagnol, la fausse bonne idée ?

Ils parlent très peu, comme d’habitude, du tourisme domestique, comme s’il n’existait pas, comme s’il n’était pas intéressant.



On attend que ces élus trouvent des solutions pour héberger les saisonniers dans les stations balnéaires et les stations de ski, mais rien ou presque.



Après, vous savez, ce genre de rapport va au mieux aider à allumer un bon feu de cheminée, car, comme tous les rapports précédents qui n’ont jamais été suivis d’effet, celui-ci ne va déboucher sur rien

Ce qui est assez cocasse, c’est que l’autoproclamé parti du peuple, (le Rassemblement national, ndlr), qui passe son temps à parler d’immigration, considère que ce sont les étrangers qui amènent de la valeur en tourisme, tout en n’ayant rien écrit sur le fait d’aider les Français à partir en vacances.



Ce débat sur la valeur est une vue tronquée et un discours démagogique

"Ce sont des élus de l’Isère et de la Savoie qui ont été, de par leurs parcours professionnels précédents et leurs vécus actuels d’élus, au contact direct des exploitants des stations de montagne, lesquels ont des intérêts bien précis dans les recommandations suggérées.



La lecture de ce rapport montre que le seul et unique angle traité est celui de l’économie, orienté dans le sens des intérêts économiques de certains, avec l’objectif de pérenniser l’activité 'comme avant".



Il paraît particulièrement préoccupant que le mandat donné par l’Assemblée nationale sur ce rapport tolère, en 2026, une publication en l’état, sans processus de vérification scientifique et avec une négation des enjeux physiques planant sur ces territoires pourtant directement soumis aux impacts les plus lourds du changement climatique

Dans un pays où près de 40 % des habitants ne partent jamais en vacances, un taux constant depuis les années 1980, quand il atteint seulement 13 % au Royaume-Uni, 20 % en Allemagne et 25 % aux Pays-Bas, cette question devrait être cruciale.", ironise Mark Watkins.Bien que les Français soient et de loin les premiers clients de l’industrie touristique et contribuent à la faire tourner, une fois la lucrative clientèle étrangère retournée chez elle, aucune mesure n’est pensée pour faire de nos compatriotes un véritable levier de croissance.", souffle Jean Pinard.Un même parti qui oublie aussi que l'immigration participe grandement à la vie du secteur, il suffit de regarder dans les hôtels et les restaurants.Alors que la France a connu son été le plus chaud de son histoire, que le mois de septembre a battu tous les records et que le niveau des nappes phréatiques est au plus bas, affichant une situation "très préoccupante",tout en allégeant la fiscalité sur ce secteur.L'aérien est indispensable à la desserte de la France, comme destination touristique, mais aussi comme nation, mais d'ici à l'ériger en pilier de la stratégie nationale...", conclut Elsa Brindazur, fondatrice d'Happy Travels.L’enjeu n’est pas d’opposer l’économie à l’écologie et aux questions sociales. Il est de rappeler que toutes nos actions et toutes nos décisions ont un impact.