Invité au Bois-Guy pour parler décarbonation, le climatologue François Gemenne a insisté sur ce que le tourisme peut apporter aux destinations et aux voyageurs. Un séjour peut faire travailler des entreprises locales, favoriser les rencontres et donner aux visiteurs des idées qu’ils rapporteront chez eux.



La façon dont le voyage est conçu et vendu compte donc autant pour ce qu’il laisse sur place que pour ce que les voyageurs en retiennent.



Les agences ont un rôle à jouer, estime l’un des auteurs principaux du sixième rapport du GIEC. « Le rôle d’une agence de voyage, c’est aussi de faire des propositions et de faire des offres au client. » Au moment du conseil, elles peuvent ainsi ouvrir la discussion sur la destination, la durée du séjour ou le mode de transport.



Une demande de week-end dans une capitale européenne peut, par exemple, donner lieu à un devis en train. Pour un voyage lointain, l’agence peut aussi proposer un séjour plus long, avec davantage de temps passé sur place.



Ces choix répondent à deux questions distinctes. Le premier peut réduire les émissions du trajet.



Le second peut donner plus de place aux rencontres et aux dépenses locales tandis que le vol conserve son poids dans le bilan carbone. À l’agence de mettre ces éléments sur la table dès le devis, quand le client peut encore faire évoluer son projet.