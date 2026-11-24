Fournisseurs et collaborateurs du réseau ont tous été réunis par Eden Tour au château du Bois-Guy, près de Fougères @LG (avec IA)
Au château du Bois- Guy, à Parigné (Ille-et-Vilaine), les vendeurs et les équipes du siège d’Eden Tour ont eu leur moment sur scène.
Six distinctions ont été remises lors de la soirée dansante du séminaire d’Eden Tour.
En 2026, le meilleur panier moyen réalisé par une collaboratrice a atteint 2.764 euros côté production et 2.112 euros en agence. Sur la même période, une vendeuse a réalisé 160 000 euros de chiffre d’affaires en croisière, avec un panier moyen de 10 654 euros.
Les nouvelles recrues ont quant à elles eu droit à un gentil bizutage. Chacune devait se présenter en glissant deux mots tirés au sort. Le workshop, qui s’était déroulé quelques heures avant, a permis à chaque vendeur de rencontrer l’ensemble des fournisseurs présents.
Des ateliers de team building ont clos le week-end le dimanche après-midi.
Six distinctions ont été remises lors de la soirée dansante du séminaire d’Eden Tour.
En 2026, le meilleur panier moyen réalisé par une collaboratrice a atteint 2.764 euros côté production et 2.112 euros en agence. Sur la même période, une vendeuse a réalisé 160 000 euros de chiffre d’affaires en croisière, avec un panier moyen de 10 654 euros.
Les nouvelles recrues ont quant à elles eu droit à un gentil bizutage. Chacune devait se présenter en glissant deux mots tirés au sort. Le workshop, qui s’était déroulé quelques heures avant, a permis à chaque vendeur de rencontrer l’ensemble des fournisseurs présents.
Des ateliers de team building ont clos le week-end le dimanche après-midi.
Une prime individuelle depuis début octobre
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Cette attention portée aux équipes se traduit aussi dans la rémunération. Depuis début octobre, Eden Tour a instauré une prime individuelle.
Elle était auparavant calculée sur les performances collectives par point de vente et, défend Yvon Peltanche, patron d’Eden Tour, une prime partagée peut susciter des frustrations lorsque sa répartition est jugée inéquitable.
Est-ce pourquoi les prises de commandes ont renoué avec la croissance en octobre ?
C’est évidemment difficile à dire mais les faits sont là. La tendance se confirmait à la mi-novembre et Yvon Peltanche table désormais sur un recul d’environ 8 % sur l’ensemble de 2026, un résultat meilleur que celui qu’il redoutait.
Le patron d’Eden Tour tient par ailleurs à faire le maximum pour qu'au moins deux personnes travaillent dans chaque agence. À ses yeux, en effet, c’est en s’appuyant sur ses équipes que le réseau pourra renouer durablement avec la croissance.
Elle était auparavant calculée sur les performances collectives par point de vente et, défend Yvon Peltanche, patron d’Eden Tour, une prime partagée peut susciter des frustrations lorsque sa répartition est jugée inéquitable.
Est-ce pourquoi les prises de commandes ont renoué avec la croissance en octobre ?
C’est évidemment difficile à dire mais les faits sont là. La tendance se confirmait à la mi-novembre et Yvon Peltanche table désormais sur un recul d’environ 8 % sur l’ensemble de 2026, un résultat meilleur que celui qu’il redoutait.
Le patron d’Eden Tour tient par ailleurs à faire le maximum pour qu'au moins deux personnes travaillent dans chaque agence. À ses yeux, en effet, c’est en s’appuyant sur ses équipes que le réseau pourra renouer durablement avec la croissance.
Un point de marge à gagner en 2027
Isabelle Jaecques, directrice commerciale, a fixé un objectif aux équipes pour 2027 : gagner un point de marge. Le dimanche matin, lors de sa conférence sur les mutations du transport aérien, l’animateur-consultant, François-Xavier Izenic a donné une piste concrète.
Chez Eden Tour, près de 97 % des billets Air France sont vendus en classe économique. Il est sans doute possible de faire mieux si l'on se réfère aux chiffres globaux de la compagnie : en 2025, la part des cabines premium dans les recettes atteignait 36.1% en 2025 contre 31.2% en 2023.
Au vendeur d'expliquer au client ce que le supplément lui apporte en confort. Ce qu’Isabelle Jaecques appelle « la valeur émotionnelle ».
De plus, en classe affaires, certains tarifs plus accessibles peuvent également convenir aux voyageurs de loisirs qui peuvent se passer de flexibilité ou d’un accès au salon.
Des ventes additionnelles comme choix du siège ou l’ajout d’un bagage offrent d’autres occasions d’augmenter sa marge qui passe par une augmentation des ventes NDC qui sont déjà conséquentes chez Eden Tour, à plus de 70% chez Air France alors que le taux global de la compagnie atteint 60% - 27% pour le voyage d’affaires.
Chez Eden Tour, près de 97 % des billets Air France sont vendus en classe économique. Il est sans doute possible de faire mieux si l'on se réfère aux chiffres globaux de la compagnie : en 2025, la part des cabines premium dans les recettes atteignait 36.1% en 2025 contre 31.2% en 2023.
Au vendeur d'expliquer au client ce que le supplément lui apporte en confort. Ce qu’Isabelle Jaecques appelle « la valeur émotionnelle ».
De plus, en classe affaires, certains tarifs plus accessibles peuvent également convenir aux voyageurs de loisirs qui peuvent se passer de flexibilité ou d’un accès au salon.
Des ventes additionnelles comme choix du siège ou l’ajout d’un bagage offrent d’autres occasions d’augmenter sa marge qui passe par une augmentation des ventes NDC qui sont déjà conséquentes chez Eden Tour, à plus de 70% chez Air France alors que le taux global de la compagnie atteint 60% - 27% pour le voyage d’affaires.
Acquisition d'une nouvelle agence à Chantonnay
Passé en juillet dans le giron du groupe Sainte-Claire, Eden Tour poursuit son développement dans l’Ouest avec la reprise de l’agence Garden Globe de Chantonnay située dans un centre Leclerc. Le réseau compte désormais 27 agences.
L’intégration à Sainte-Claire avance comme prévu, soulinge Yvon Peltanche. Le fondateur doit accompagner la transition pendant trois ans et des synergies sont à développer.
Les agences de Sainte-Claire pourraient par exemple vendre les voyages qu’Eden Tour produit aux Açores et aux Féroé tandis qu’Eden Tour pourrait participer à la croissance de Sainte-Claire dans la zone Caraïbes.
Cette logique de groupe s’avérer d’autant plus nécessaires qu’Yvon Peltanche s’attend à une année 2027 chahutée par l’élection présidentielle.
De plus, comme on l’a vu pendant la convention, la hausse des prix des billets d’avion est déjà une réalité. Ainsi chez Eden Tour, le chiffre d’affaires chez Air France a progressé cette année de 3% alors que les ventes de coupon étaient en baisse de 2%.
L’intégration à Sainte-Claire avance comme prévu, soulinge Yvon Peltanche. Le fondateur doit accompagner la transition pendant trois ans et des synergies sont à développer.
Les agences de Sainte-Claire pourraient par exemple vendre les voyages qu’Eden Tour produit aux Açores et aux Féroé tandis qu’Eden Tour pourrait participer à la croissance de Sainte-Claire dans la zone Caraïbes.
Cette logique de groupe s’avérer d’autant plus nécessaires qu’Yvon Peltanche s’attend à une année 2027 chahutée par l’élection présidentielle.
De plus, comme on l’a vu pendant la convention, la hausse des prix des billets d’avion est déjà une réalité. Ainsi chez Eden Tour, le chiffre d’affaires chez Air France a progressé cette année de 3% alors que les ventes de coupon étaient en baisse de 2%.
Invité au Bois-Guy pour parler décarbonation, le climatologue François Gemenne a insisté sur ce que le tourisme peut apporter aux destinations et aux voyageurs. Un séjour peut faire travailler des entreprises locales, favoriser les rencontres et donner aux visiteurs des idées qu’ils rapporteront chez eux.
La façon dont le voyage est conçu et vendu compte donc autant pour ce qu’il laisse sur place que pour ce que les voyageurs en retiennent.
Les agences ont un rôle à jouer, estime l’un des auteurs principaux du sixième rapport du GIEC. « Le rôle d’une agence de voyage, c’est aussi de faire des propositions et de faire des offres au client. » Au moment du conseil, elles peuvent ainsi ouvrir la discussion sur la destination, la durée du séjour ou le mode de transport.
Une demande de week-end dans une capitale européenne peut, par exemple, donner lieu à un devis en train. Pour un voyage lointain, l’agence peut aussi proposer un séjour plus long, avec davantage de temps passé sur place.
Ces choix répondent à deux questions distinctes. Le premier peut réduire les émissions du trajet.
Le second peut donner plus de place aux rencontres et aux dépenses locales tandis que le vol conserve son poids dans le bilan carbone. À l’agence de mettre ces éléments sur la table dès le devis, quand le client peut encore faire évoluer son projet.
La façon dont le voyage est conçu et vendu compte donc autant pour ce qu’il laisse sur place que pour ce que les voyageurs en retiennent.
Les agences ont un rôle à jouer, estime l’un des auteurs principaux du sixième rapport du GIEC. « Le rôle d’une agence de voyage, c’est aussi de faire des propositions et de faire des offres au client. » Au moment du conseil, elles peuvent ainsi ouvrir la discussion sur la destination, la durée du séjour ou le mode de transport.
Une demande de week-end dans une capitale européenne peut, par exemple, donner lieu à un devis en train. Pour un voyage lointain, l’agence peut aussi proposer un séjour plus long, avec davantage de temps passé sur place.
Ces choix répondent à deux questions distinctes. Le premier peut réduire les émissions du trajet.
Le second peut donner plus de place aux rencontres et aux dépenses locales tandis que le vol conserve son poids dans le bilan carbone. À l’agence de mettre ces éléments sur la table dès le devis, quand le client peut encore faire évoluer son projet.
Publié par Laurent Guéna Rédacteur CruiseMaG - TourMaG.com
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