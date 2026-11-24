Vue des toits de Lucques depuis le campanile de San Michele in Foro. Au premier plan, la statue de l'ange qui couronne le fronton de l'église. Photo PB
Comment ne pas être séduit par Lucques (Lucca en italien) ?
Moins connue que Florence, Pise ou Sienne, cette ville de Toscane mérite tout autant d'être visitée]b.
TourMaG y a séjourné quelques jours en version chic en descendant au Grand Universe Lucca, un hôtel historique emblématique situé en plein centre, sur la Place Napoléon (Piazza Napoleone) joliment ombragée par des platanes.
Celui qui pousse la porte du Grand Universe Lucca, découvre un 4 étoiles raffiné de 55 chambres (dont 9 suites). Il se trouve également engagé dans un véritable voyage dans le temps.
Il loge en effet dans un Palais construit à la Renaissance pour la prestigieuse famille Paoli. Mais, ses fondations reposent sur des vestiges de l'époque romaine !
Transformé en hôtel de luxe en 1857, sous le le nom d'Hotel Universo e Tosca, ce palais est alors devenu le lieu de rendez-vous privilégié de l'élite culturelle mondiale.
Parmi celle-ci, le grand compositeur d'opéra Giocomo Puccini qui, natif de Lucques, vivait habituellement dans une somptueuse villa Art nouveau à une trentaine de kilomètres de là, à Torre del Lago. Mais, il avait besoin de séjourner en ville lorsqu'un de ses opéras était programmé au Théâtre du Giglio, juste de l'autre côté de la place.
En hommage au compositeur, le Grand Universe a d'ailleurs baptisé "Puccini" une de ses suites Junior. Bien mieux, beaucoup de chambres ont un nom lié à la musique : Adagio, Aria, Allegro, Maestro...
Moins connue que Florence, Pise ou Sienne, cette ville de Toscane mérite tout autant d'être visitée]b.
TourMaG y a séjourné quelques jours en version chic en descendant au Grand Universe Lucca, un hôtel historique emblématique situé en plein centre, sur la Place Napoléon (Piazza Napoleone) joliment ombragée par des platanes.
Celui qui pousse la porte du Grand Universe Lucca, découvre un 4 étoiles raffiné de 55 chambres (dont 9 suites). Il se trouve également engagé dans un véritable voyage dans le temps.
Il loge en effet dans un Palais construit à la Renaissance pour la prestigieuse famille Paoli. Mais, ses fondations reposent sur des vestiges de l'époque romaine !
Transformé en hôtel de luxe en 1857, sous le le nom d'Hotel Universo e Tosca, ce palais est alors devenu le lieu de rendez-vous privilégié de l'élite culturelle mondiale.
Parmi celle-ci, le grand compositeur d'opéra Giocomo Puccini qui, natif de Lucques, vivait habituellement dans une somptueuse villa Art nouveau à une trentaine de kilomètres de là, à Torre del Lago. Mais, il avait besoin de séjourner en ville lorsqu'un de ses opéras était programmé au Théâtre du Giglio, juste de l'autre côté de la place.
En hommage au compositeur, le Grand Universe a d'ailleurs baptisé "Puccini" une de ses suites Junior. Bien mieux, beaucoup de chambres ont un nom lié à la musique : Adagio, Aria, Allegro, Maestro...
Une hospitalité moderne et haut de gamme
Autres articles
Bien qu'il ait toujours cultivé ce lien avec le monde de la culture, l'établissement avait, au fil des ans, un peu vieilli.
Devenu propriété du groupe italien Marcucci et de la division italienne de la société américaine Shaner Hotel Group, il a donc bénéficié d'une belle cure de rajeunissement à plusieurs millions d'euros, achevée en 2020.
Rebaptisé Grand Universe Lucca et franchisé sous l'enseigne Autograph Collection du groupe Marriott International, son esthétique rend désormais hommage au savoir-faire artisanal local d'autrefois (tissus précieux, luminaires en verre) tout en cochant toutes les cases d'une hospitalité moderne haut de gamme.
Les tarifs sont à la hauteur : si on peut trouver une chambre à partir de 235 € en basse saison, il faut compter au minimum 374 € en haute saison (d'avril à octobre). Quant aux prix des suites, ils se situent généralement entre 750 € et plus de 1 100 € par nuit, selon la catégorie choisie. Pour la prestigieuse suite Signature Maestro, installée en duplex, avec un grand salon séparé et la possibilité d'accueillir des familles, les tarifs dépassent fréquemment les 1 000 € à 1 150 € la nuit en plein été.
Devenu propriété du groupe italien Marcucci et de la division italienne de la société américaine Shaner Hotel Group, il a donc bénéficié d'une belle cure de rajeunissement à plusieurs millions d'euros, achevée en 2020.
Rebaptisé Grand Universe Lucca et franchisé sous l'enseigne Autograph Collection du groupe Marriott International, son esthétique rend désormais hommage au savoir-faire artisanal local d'autrefois (tissus précieux, luminaires en verre) tout en cochant toutes les cases d'une hospitalité moderne haut de gamme.
Les tarifs sont à la hauteur : si on peut trouver une chambre à partir de 235 € en basse saison, il faut compter au minimum 374 € en haute saison (d'avril à octobre). Quant aux prix des suites, ils se situent généralement entre 750 € et plus de 1 100 € par nuit, selon la catégorie choisie. Pour la prestigieuse suite Signature Maestro, installée en duplex, avec un grand salon séparé et la possibilité d'accueillir des familles, les tarifs dépassent fréquemment les 1 000 € à 1 150 € la nuit en plein été.
Pour commencer, une promenade sur les remparts
Une fois bien installé au Grand Universe Lucca, l'envie vous vient naturellement de découvrir Lucques. Pour commencer, on peut aller marcher sur les remparts en briques qui, depuis la Renaissance, ceinturent la ville. Extrêmement larges et très bien conservés, ils ont été aménagés en promenade joliment arborée. On peut même, si l'on est sportif, y faire son footing matinal !
Comme cette promenade est surélevée, elle une première approche de la ville, vue d'en haut ! Depuis le Grand Universe Lucca, il y a seulement 300 mètres à parcourir pour y grimper (c'est gratuit) par l'une des nombreuses rampes d'accès aménagées à cet effet.
En revenant, on s'immerge avec plaisir dans le lacis de ruelles pavées du centre historique, peuplé – notamment la très commerçante Via Fillungo – de boutiques historiques et de jolis magasins de vêtements et de chaussures !
Comme cette promenade est surélevée, elle une première approche de la ville, vue d'en haut ! Depuis le Grand Universe Lucca, il y a seulement 300 mètres à parcourir pour y grimper (c'est gratuit) par l'une des nombreuses rampes d'accès aménagées à cet effet.
En revenant, on s'immerge avec plaisir dans le lacis de ruelles pavées du centre historique, peuplé – notamment la très commerçante Via Fillungo – de boutiques historiques et de jolis magasins de vêtements et de chaussures !
Au restaurant Legacy, traditions et touches modernes
Après cette première approche de la ville, retour au Grand Universe Lucca. Le Symphony Lounge est un endroit idéal pour déjeuner rapidement si l'on est pressé ou pour boire un verre si l'on a prévu de déjeuner, ensuite, au restaurant de l'hôtel, Legacy. Attention : il faut réserver ! Comme il est aussi accessible aux clients extérieurs de l'hôtel, il est souvent bondé aux heures de pointe.
Si l'on opte d'abord pour un apéritif au bar, on y est souvent tenté -on est en Italie, n'est-ce pas ? - par un Spritz à l'Aperol ou par un Campari. A moins de se laisser séduire par une spécialité locale, la Biadina. Pour être servie en apéritif, cette liqueur ambrée et sombre (titrant 27°) au goût herbacé, légèrement amère, est allongée avec du prosecco et un trait d'eau gazeuse !
Rendez-vous ensuite au Legacy. Son élégante salle, dotée de grandes baies vitrées, offre une belle vue sur la Piazza Napoleone. Le service y est attentionné, l'ambiance décontractée mais chic. Quant à la cuisine, elle mêle des touches modernes aux traditions culinaires de la Toscane, et propose aussi bien d'authentiques tordelli lucchesi au Ragù (raviolis traditionnels à la viande) et des tagliatelle au pesto de pistache et tartare de thon que des steaks de Black Angus très tendres. Les prix sont raisonnables. A la carte, compter entre 30 € et 55 € par personne.
Avant de commencer, le serveur propose évidemment de déguster l'huile d'olive locale. Une expérience à ne pas manquer. Fort réputée, l'huile de Lucques assez verte, un peu piquante aussi, mais dévoile de sublimes arômes d'herbes fraîches coupées.
Si l'on opte d'abord pour un apéritif au bar, on y est souvent tenté -on est en Italie, n'est-ce pas ? - par un Spritz à l'Aperol ou par un Campari. A moins de se laisser séduire par une spécialité locale, la Biadina. Pour être servie en apéritif, cette liqueur ambrée et sombre (titrant 27°) au goût herbacé, légèrement amère, est allongée avec du prosecco et un trait d'eau gazeuse !
Rendez-vous ensuite au Legacy. Son élégante salle, dotée de grandes baies vitrées, offre une belle vue sur la Piazza Napoleone. Le service y est attentionné, l'ambiance décontractée mais chic. Quant à la cuisine, elle mêle des touches modernes aux traditions culinaires de la Toscane, et propose aussi bien d'authentiques tordelli lucchesi au Ragù (raviolis traditionnels à la viande) et des tagliatelle au pesto de pistache et tartare de thon que des steaks de Black Angus très tendres. Les prix sont raisonnables. A la carte, compter entre 30 € et 55 € par personne.
Avant de commencer, le serveur propose évidemment de déguster l'huile d'olive locale. Une expérience à ne pas manquer. Fort réputée, l'huile de Lucques assez verte, un peu piquante aussi, mais dévoile de sublimes arômes d'herbes fraîches coupées.
S'attabler à une terrasse
Plus tard dans l'après-midi, retour dans le centre de Lucques. Créée par les Étrusques, devenue ensuite cité romaine, elle en conserve le plan en damier. Et sa place la plus célèbre, la Piazza dell'Anfiteatro, a gardé la forme ovale de l’ancienne arène romaine, avec seulement quatre portes voûtées aux extrémités pour y pénétrer. Les maisons qui l'entourent ont totalement englobé les murs extérieurs de l’ancienne arène romaine !
C'est en tous cas une place haute en couleur, très animée, où l'on résiste difficilement à l'envie de s'attabler à la terrasse !
Puisque nous étions sur les traces de la ville romaine, autant y rester ! Direction donc la place San Michele in Foro, aménagée, comme son nom l'indique, à l'emplacement précis de l'antique forum. L'église qui s'y dresse donne à voir une extraordinaire façade sculptée de style romano-pisan où alternent marbres blanc, vert ou noir, surmontée d'une grande statue de l'archange Michel terrassant le dragon.
A l'occasion de la nouvelle campagne de travaux en cours, le campanile haut de 42 mètres, ses cloches et l'escalier en bois qui conduit tout en haut ont été restaurés. Puisqu'il était de nouveau accessible (5 €) par petits groupes et sur réservation, nous avons grimpé là-haut : la vue panoramique sur les toits et les clochers de Lucques y est fabuleuse !
C'est en tous cas une place haute en couleur, très animée, où l'on résiste difficilement à l'envie de s'attabler à la terrasse !
Puisque nous étions sur les traces de la ville romaine, autant y rester ! Direction donc la place San Michele in Foro, aménagée, comme son nom l'indique, à l'emplacement précis de l'antique forum. L'église qui s'y dresse donne à voir une extraordinaire façade sculptée de style romano-pisan où alternent marbres blanc, vert ou noir, surmontée d'une grande statue de l'archange Michel terrassant le dragon.
A l'occasion de la nouvelle campagne de travaux en cours, le campanile haut de 42 mètres, ses cloches et l'escalier en bois qui conduit tout en haut ont été restaurés. Puisqu'il était de nouveau accessible (5 €) par petits groupes et sur réservation, nous avons grimpé là-haut : la vue panoramique sur les toits et les clochers de Lucques y est fabuleuse !
Découvrir ensuite la magie des églises et des toits
Pour finir la journée, après un petit détour par la Basilique San Frediano reconnaissable à la magnifique mosaïque dorée de sa façade, visite de la cathédrale Saint-Martin (entrée payante). On reste confondue devant la beauté de sa façade asymétrique en marbre polychrome du XIIIe siècle, qui se presse contre le campanile construit antérieurement.
On est encore plus admiratif devant les hautes nefs élancées et les voûtes peintes en bleu de l'intérieur qui, lui, est gothique. Et on reste baba devant ses trésors : la Cène peinte par le Tintoret, la Vierge à l'Enfant de Ghirlandaio, le tombeau d'Ilaria del Carretto sculpté dans le marbre par Jacopo della Quercia et aussi l'imposant crucifix en bois polychrome sculpté au VIIIe siècle mais bien que réputé dater de l'époque de Jésus !
Après ces découvertes, retour au Grand Universe Lucca. Avec, pour commencer, une petite virée sur la terrasse-bar, pour prendre l'apéritif en admirant les toits de Lucques. L'été, lorsque le Lucca Summer Festival transforme la Piazza Napoleone en immense salle de concerts à ciel ouvert, les clients de l'hôtel ont de la chance : ils peuvent s'y installer pour écouter d'immenses icônes de la pop et du rock !
Retour ensuite sur la place du Giglio, pour dîner, juste en face de l'hôtel, au Restaurant Giglio (on avait réservé), un charmant restaurant qui figure dans le Guide Michelin (mais sans étoile) installé dans un palais du XVIIIe siècle. Menus à 40, 55 et 90 €. Une excellente cuisine italienne !
On est encore plus admiratif devant les hautes nefs élancées et les voûtes peintes en bleu de l'intérieur qui, lui, est gothique. Et on reste baba devant ses trésors : la Cène peinte par le Tintoret, la Vierge à l'Enfant de Ghirlandaio, le tombeau d'Ilaria del Carretto sculpté dans le marbre par Jacopo della Quercia et aussi l'imposant crucifix en bois polychrome sculpté au VIIIe siècle mais bien que réputé dater de l'époque de Jésus !
Après ces découvertes, retour au Grand Universe Lucca. Avec, pour commencer, une petite virée sur la terrasse-bar, pour prendre l'apéritif en admirant les toits de Lucques. L'été, lorsque le Lucca Summer Festival transforme la Piazza Napoleone en immense salle de concerts à ciel ouvert, les clients de l'hôtel ont de la chance : ils peuvent s'y installer pour écouter d'immenses icônes de la pop et du rock !
Retour ensuite sur la place du Giglio, pour dîner, juste en face de l'hôtel, au Restaurant Giglio (on avait réservé), un charmant restaurant qui figure dans le Guide Michelin (mais sans étoile) installé dans un palais du XVIIIe siècle. Menus à 40, 55 et 90 €. Une excellente cuisine italienne !
Découvrir quelques palais nobiliaires
Deux visages de Lucques : la tour Guinigi coiffée par son jardin suspendu; les jardins du Palais Pfanner. Photos PB. Composition générée par IA.
Après une nuit paisible, nouvelle journée de visite. Cette fois, découverte de quelques-uns des palais nobiliaires de Lucques, construits pour la plupart à l'initiative des dynamiques marchands, également banquiers, qui au Moyen Âge et à la Renaissance avaient fait de Lucques la capitale de la soie. Ils en exportaient dans toutes les villes d'Europe, et notamment à Lyon. Ils étaient devenus richissimes.
Parmi tous ces palais, le Palais Mansi mérite d'être visité pour ses salles baroques et sa belle collection de peintures des écoles italiennes et européennes du XVIe au XVIIIe.
Le palais, construit à la fin du XVIIe siècle, en bordure des remparts, pour les riches marchands Moriconi, vaut aussi la visite : racheté, au XIXe, par un brasseur autrichien dont il porte désormais le nom, le palais Pfanner se distingue par un escalier monumental, de belles fresques et surtout un opulent jardin baroque à l'italienne peuplé de statues.
Ensuite plutôt que de voir un palais de plus, nous avons de nouveau pris de la hauteur en grimpant à la tour Guinigi (45 m de haut). Construite comme le palais du même nom, vers 1300, pour une puissante dynastie de marchands et banquiers, elle est coiffée d'un jardin suspendu peuplé de 7 chênes verts. De là-haut aussi, la vue sur les toits de Lucques est également sublime.
Tout de même, en rentrant à l'hôtel, nous avons jeté un coup d'œil sur la place Napoléon, à l’imposant Palazzo Ducale. C'est aujourd'hui le siège de la Province de Lucques mais de 1805 à 1814, Élisa Bonaparte et son époux Felice Baciocchi, y ont vécu et régné. Ils avaient été nommés princes de Lucques par Napoléon 1er après qu'il eut envahi la République et l'eut transformé en principauté pour y installer sa soeur !
Parmi tous ces palais, le Palais Mansi mérite d'être visité pour ses salles baroques et sa belle collection de peintures des écoles italiennes et européennes du XVIe au XVIIIe.
Le palais, construit à la fin du XVIIe siècle, en bordure des remparts, pour les riches marchands Moriconi, vaut aussi la visite : racheté, au XIXe, par un brasseur autrichien dont il porte désormais le nom, le palais Pfanner se distingue par un escalier monumental, de belles fresques et surtout un opulent jardin baroque à l'italienne peuplé de statues.
Ensuite plutôt que de voir un palais de plus, nous avons de nouveau pris de la hauteur en grimpant à la tour Guinigi (45 m de haut). Construite comme le palais du même nom, vers 1300, pour une puissante dynastie de marchands et banquiers, elle est coiffée d'un jardin suspendu peuplé de 7 chênes verts. De là-haut aussi, la vue sur les toits de Lucques est également sublime.
Tout de même, en rentrant à l'hôtel, nous avons jeté un coup d'œil sur la place Napoléon, à l’imposant Palazzo Ducale. C'est aujourd'hui le siège de la Province de Lucques mais de 1805 à 1814, Élisa Bonaparte et son époux Felice Baciocchi, y ont vécu et régné. Ils avaient été nommés princes de Lucques par Napoléon 1er après qu'il eut envahi la République et l'eut transformé en principauté pour y installer sa soeur !
Rendre visite à Puccini, l'enfant du pays
Le théâtre du Giglio-Puccini depuis la terrasse du Gran Universe. Buste de Puccini exposé dans l'appartement familial. Photos PB. Composition générée par IA.
Notre dernier après-midi, nous l'avons consacré à Puccini, l'enfant du pays. L'étape incontournable, c'est bien sûr l’appartement où il est né en 1858 et où il a grandi dans une famille bourgeoise de musiciens.
Cet appartement se trouve au deuxième étage du 9, Corte San Lorenzo. Y sont exposés lettres, objets personnels, documents d'archives, partitions, manuscrits de livrets d’opéras et costumes de scène dont plusieurs robes fabuleuses portées par les sopranos lors des représentations de « Turandot » ainsi que le piano à queue Steinway sur lequel Puccini a notamment été composé ce chef-d'œuvre inachevé.
Le " parcours Puccini" proposé à Lucques permet de revisiter d'autres étapes de la vie du compositeur, mais, faute de temps, nous nous sommes contentée de passer devant le Théâtre du Giglio-Puccini, sur la place Napoléon, juste en face de l'hôtel. Manque de chance, lors de notre séjour, ce théâtre ne jouait aucune œuvre du compositeur. Dommage.
Cet appartement se trouve au deuxième étage du 9, Corte San Lorenzo. Y sont exposés lettres, objets personnels, documents d'archives, partitions, manuscrits de livrets d’opéras et costumes de scène dont plusieurs robes fabuleuses portées par les sopranos lors des représentations de « Turandot » ainsi que le piano à queue Steinway sur lequel Puccini a notamment été composé ce chef-d'œuvre inachevé.
Le " parcours Puccini" proposé à Lucques permet de revisiter d'autres étapes de la vie du compositeur, mais, faute de temps, nous nous sommes contentée de passer devant le Théâtre du Giglio-Puccini, sur la place Napoléon, juste en face de l'hôtel. Manque de chance, lors de notre séjour, ce théâtre ne jouait aucune œuvre du compositeur. Dommage.
Et finir au milieu de jeunes costumés en héros de mangas !
Retour donc à l'hôtel pour dîner. Le lendemain, jour de notre départ, une surprise nous attendait.
Ce jour-là débutait le Lucca Comics & Games qui, avec plus de 500 000 visiteurs en quatre jours, est le plus grand festival de bande dessinée et de jeux (vidéos et de rôle) de toute l'Europe, et même le deuxième au monde, paraît-il !
Tout de même, quelle surprise de croiser dans les rues tant de jeunes costumés (les "cosplayers") en robots, chevaliers médiévaux, elfes, les personnages de contes de fées, les héros de mangas, de jeux vidéo, ou de films...
C'est donc au milieu de cette étonnante foule colorée que nous avons dit au revoir à Lucques. Le contraste était un peu surréaliste avec l'architecture médiévale et Renaissance de la ville dont l'ambiance chaleureuse combinée avec l'hospitalité élégante du Grand Universe nous a vraiment donné envie de revenir.
Ce jour-là débutait le Lucca Comics & Games qui, avec plus de 500 000 visiteurs en quatre jours, est le plus grand festival de bande dessinée et de jeux (vidéos et de rôle) de toute l'Europe, et même le deuxième au monde, paraît-il !
Tout de même, quelle surprise de croiser dans les rues tant de jeunes costumés (les "cosplayers") en robots, chevaliers médiévaux, elfes, les personnages de contes de fées, les héros de mangas, de jeux vidéo, ou de films...
C'est donc au milieu de cette étonnante foule colorée que nous avons dit au revoir à Lucques. Le contraste était un peu surréaliste avec l'architecture médiévale et Renaissance de la ville dont l'ambiance chaleureuse combinée avec l'hospitalité élégante du Grand Universe nous a vraiment donné envie de revenir.
Publié par Paula Boyer Rédactrice LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
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