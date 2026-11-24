Après une nuit paisible, nouvelle journée de visite. Cette fois, découverte de quelques-uns des palais nobiliaires de Lucques, construits pour la plupart à l'initiative des dynamiques marchands, également banquiers, qui au Moyen Âge et à la Renaissance avaient fait de Lucques la capitale de la soie. Ils en exportaient dans toutes les villes d'Europe, et notamment à Lyon. Ils étaient devenus richissimes.



Parmi tous ces palais, le Palais Mansi mérite d'être visité pour ses salles baroques et sa belle collection de peintures des écoles italiennes et européennes du XVIe au XVIIIe.



Le palais, construit à la fin du XVIIe siècle, en bordure des remparts, pour les riches marchands Moriconi, vaut aussi la visite : racheté, au XIXe, par un brasseur autrichien dont il porte désormais le nom, le palais Pfanner se distingue par un escalier monumental, de belles fresques et surtout un opulent jardin baroque à l'italienne peuplé de statues.



Ensuite plutôt que de voir un palais de plus, nous avons de nouveau pris de la hauteur en grimpant à la tour Guinigi (45 m de haut). Construite comme le palais du même nom, vers 1300, pour une puissante dynastie de marchands et banquiers, elle est coiffée d'un jardin suspendu peuplé de 7 chênes verts. De là-haut aussi, la vue sur les toits de Lucques est également sublime.



Tout de même, en rentrant à l'hôtel, nous avons jeté un coup d'œil sur la place Napoléon, à l’imposant Palazzo Ducale. C'est aujourd'hui le siège de la Province de Lucques mais de 1805 à 1814, Élisa Bonaparte et son époux Felice Baciocchi, y ont vécu et régné. Ils avaient été nommés princes de Lucques par Napoléon 1er après qu'il eut envahi la République et l'eut transformé en principauté pour y installer sa soeur !

