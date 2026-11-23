Le Boat, spécialiste des croisières fluviales sans permis a clôturé la saison 2026 avec une hausse à deux chiffres de ses réservations.
La demande reste soutenue pour 2027, aussi bien sur les courts séjours que sur les croisières de sept nuits. Présent dans neuf pays en Europe et au Canada, Le Boat exploite plus de 950 bateaux répartis dans 18 régions de navigation.
La demande reste soutenue pour 2027, aussi bien sur les courts séjours que sur les croisières de sept nuits. Présent dans neuf pays en Europe et au Canada, Le Boat exploite plus de 950 bateaux répartis dans 18 régions de navigation.
Plus de 100 millions de livres investis dans la flotte
L’entreprise poursuit son partenariat avec Delphia, filiale du groupe Beneteau, dans le cadre d’un programme d’investissement de plus de 100 millions de livres sterling sur dix ans, soit environ 120 millions d’euros. Celui-ci prévoit l’intégration de 400 nouveaux bateaux. Vingt-quatre modèles Liberty ont déjà rejoint la flotte au cours des deux dernières années, et leur déploiement se poursuivra en 2027.
Le Boat sera également présent au Paris Nautic Show, du 25 au 29 novembre 2026, au parc des expositions de Paris-Le Bourget. La société y présentera notamment le Liberty, son programme de gestion-location, choisi par 170 propriétaires, ainsi que 51 bateaux d’occasion disponibles pour 2027.
A lire aussi : Bateaux sans permis : Le Boat lance Liberty, sa nouvelle flotte de luxe
Le Boat sera également présent au Paris Nautic Show, du 25 au 29 novembre 2026, au parc des expositions de Paris-Le Bourget. La société y présentera notamment le Liberty, son programme de gestion-location, choisi par 170 propriétaires, ainsi que 51 bateaux d’occasion disponibles pour 2027.
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