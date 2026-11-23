L’entreprise poursuit son partenariat avec, filiale du groupe, dans le cadre d’un programme d’investissement de plus dede livres sterling sur dix ans, soit environd’euros. Celui-ci prévoit l’intégration denouveaux bateaux.modèles Liberty ont déjà rejoint la flotte au cours des deux dernières années, et leur déploiement se poursuivra en 2027.Le Boat sera également présent au, dunovembre 2026, au parc des expositions de. La société y présentera notamment le, son programme de gestion-location, choisi parpropriétaires, ainsi quebateaux d’occasion disponibles pour 2027.