Bateaux sans permis : Le Boat lance Liberty, sa nouvelle flotte de luxe

"répond à la demande croissante de vacances authentiques et de qualité, offrant une expérience de navigation sans permis unique et confortable, idéale pour les couples et les petites familles",

"Grâce à notre collaboration avec Beneteau/Delphia, nous avons créé le Liberty, un bateau qui surpasse tous nos précédents modèles, offrant encore plus de confort et d’attention aux détails"

Le Boat franchit une nouvelle étape avec l’introduction de sonqui sera. Les visiteurs du Salon pourront découvrir le bateau lors de visites guidées et de démonstration.Cette nouvelle gamme de bateauxprécise un communiqué de l'entreprise., insiste Cheryl Brown , directrice générale de Le Boat.La flotte Liberty est conçue pour offrir un, uneet des, avec des espaces lumineux et accueillants, précise le communiqué de l'entreprise.Parmi les équipements figurent un pont supérieur spacieux, une plancha, des zones de détente extérieures, des cabines spacieuses avec salles de bains privatives. Et aussi un lave-vaisselle et une machine à café Nespresso®.