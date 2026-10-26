Des expériences authentiques pour découvrir l’âme de l’Asie

Rencontrez Little Wayan à Bali
Rencontrez Little Wayan et découvrez le tourisme communautaire à Bali. Originaire de Bakas, à Klungkung, dans l’est de Bali, Little Wayan vous invite à découvrir son village natal et sa vision d’un tourisme qui profite directement à la communauté locale.
Grâce à son métier de guide touristique, Little Wayan a eu accès à des opportunités que d’autres habitants de son village n’ont pas toujours pu saisir.
Aujourd’hui, il souhaite partager ces opportunités avec sa communauté en développant des expériences qui mettent en valeur la vie locale et contribuent à son développement.
Choisissez parmi plusieurs expériences soigneusement conçues au cœur du village : échangez avec les anciens pour découvrir leur histoire et leurs traditions, plongez pendant une journée dans le quotidien des habitants ou partagez une nuit chez l’habitant pour vivre une immersion authentique.
Quelle que soit l’expérience choisie, vous découvrirez une autre facette de Bali, tout en contribuant directement au développement et au bien-être de la communauté de Bakas.
Choisissez parmi plusieurs expériences soigneusement conçues au cœur du village : échangez avec les anciens pour découvrir leur histoire et leurs traditions, plongez pendant une journée dans le quotidien des habitants ou partagez une nuit chez l’habitant pour vivre une immersion authentique.
Quelle que soit l’expérience choisie, vous découvrirez une autre facette de Bali, tout en contribuant directement au développement et au bien-être de la communauté de Bakas.
Expédition culturelle à Sumba
Embarquez pour un voyage captivant de 7 jours au cœur de la culture fascinante de Sumba. De votre arrivée à Tambolaka aux paysages spectaculaires du district de Kodi, plongez dans la vie locale, les rituels traditionnels et les paysages préservés de l’île.
Explorez de charmants villages, initiez-vous à l’art du tissage ikat, reconnaissable à ses motifs élaborés, et découvrez la spiritualité de la culture Marapu. Partez en randonnée à la découverte de cascades, promenez-vous le long de plages de sable fin et percez les secrets de l’architecture traditionnelle unique de Sumba.
Votre aventure s’achève à Waingapu, après un voyage riche en rencontres, en découvertes culturelles et en paysages à couper le souffle.
Explorez de charmants villages, initiez-vous à l’art du tissage ikat, reconnaissable à ses motifs élaborés, et découvrez la spiritualité de la culture Marapu. Partez en randonnée à la découverte de cascades, promenez-vous le long de plages de sable fin et percez les secrets de l’architecture traditionnelle unique de Sumba.
Votre aventure s’achève à Waingapu, après un voyage riche en rencontres, en découvertes culturelles et en paysages à couper le souffle.
Nuit au musée
Embarquez pour une visite exclusive en dehors des heures d’ouverture du Musée national de Luang Prabang, à la découverte des secrets royaux du Laos, rien que pour vous.
Installé dans l’ancien Palais royal, construit en 1904 pour le roi Sisavang Vong, le musée retrace l’histoire de la monarchie laotienne et offre un fascinant voyage à travers le patrimoine du pays.
Avec Khiri Travel, profitez d’un accès privilégié aux espaces du musée après sa fermeture au public. Explorez la salle du trône et la chapelle royale, et admirez des trésors emblématiques tels que la statue sacrée du Bouddha Phra Bang. Découvrez également les pièces préservées depuis le départ de la famille royale, ainsi que l’abri des barques royales et le musée des voitures.
Loin de la foule et dans l’atmosphère particulière du musée après sa fermeture, cette expérience exclusive offre une rencontre privilégiée avec l’histoire et le patrimoine royal du Laos.
Pour plus d’informations sur Rencontrez Little Wayan à Bali et Expédition culturelle à Sumba, veuillez contacter notre équipe à l’adresse : sales.indonesia@khiri.com.
Pour plus d’informations sur Nuit au musée, veuillez contacter notre équipe à l’adresse : sales.laos@khiri.com.
Installé dans l’ancien Palais royal, construit en 1904 pour le roi Sisavang Vong, le musée retrace l’histoire de la monarchie laotienne et offre un fascinant voyage à travers le patrimoine du pays.
Avec Khiri Travel, profitez d’un accès privilégié aux espaces du musée après sa fermeture au public. Explorez la salle du trône et la chapelle royale, et admirez des trésors emblématiques tels que la statue sacrée du Bouddha Phra Bang. Découvrez également les pièces préservées depuis le départ de la famille royale, ainsi que l’abri des barques royales et le musée des voitures.
Loin de la foule et dans l’atmosphère particulière du musée après sa fermeture, cette expérience exclusive offre une rencontre privilégiée avec l’histoire et le patrimoine royal du Laos.
Pour plus d’informations sur Rencontrez Little Wayan à Bali et Expédition culturelle à Sumba, veuillez contacter notre équipe à l’adresse : sales.indonesia@khiri.com.
Pour plus d’informations sur Nuit au musée, veuillez contacter notre équipe à l’adresse : sales.laos@khiri.com.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur khiri.com ou contactez-nous à l'adresse marketing@khiri.com. Nous sommes impatients de vous rencontrer et de vous aider à créer des voyages enrichissants à travers l'Asie.
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