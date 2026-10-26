Des expériences authentiques pour découvrir l’âme de l’Asie

Embarquez pour un voyage captivant de 7 jours au cœur de la culture fascinante de Sumba. De votre arrivée à Tambolaka aux paysages spectaculaires du district de Kodi, plongez dans la vie locale, les rituels traditionnels et les paysages préservés de l’île.



Explorez de charmants villages, initiez-vous à l’art du tissage ikat, reconnaissable à ses motifs élaborés, et découvrez la spiritualité de la culture Marapu. Partez en randonnée à la découverte de cascades, promenez-vous le long de plages de sable fin et percez les secrets de l’architecture traditionnelle unique de Sumba.



Votre aventure s’achève à Waingapu, après un voyage riche en rencontres, en découvertes culturelles et en paysages à couper le souffle.