Vol sans escale Londres-Sydney : quel intérêt pour les voyageurs français ?

Les vols QF1 et QF2 passeront au sans escale entre Sydney et Londres avec Project Sunrise, dont les ventes ouvriront en février 2027 pour un lancement prévu en octobre - DepositPhotos.com, TKKurikawa
Les numéros QF1 et QF2 passeront au sans escale entre Sydney et Londres avec Project Sunrise.
Qantas l'a confirmé dans sa dernière communication, qui réaffirme une ouverture des ventes en février 2027 et un lancement en octobre.
Ce calendrier avait déjà été annoncé en juin : la précision nouvelle concerne l’organisation des dessertes, avec le maintien du service via Singapour.
Lors de notre passage au Qantas Founders Museum de Longreach cet été, nous avions raconté le lien entre les vols historiques du Double Sunrise et ce projet.
La prochaine étape sera commerciale : permettre aux voyageurs de choisir entre une liaison sans interruption et un parcours avec une étape asiatique.
Qantas l'a confirmé dans sa dernière communication, qui réaffirme une ouverture des ventes en février 2027 et un lancement en octobre.
Ce calendrier avait déjà été annoncé en juin : la précision nouvelle concerne l’organisation des dessertes, avec le maintien du service via Singapour.
Lors de notre passage au Qantas Founders Museum de Longreach cet été, nous avions raconté le lien entre les vols historiques du Double Sunrise et ce projet.
La prochaine étape sera commerciale : permettre aux voyageurs de choisir entre une liaison sans interruption et un parcours avec une étape asiatique.
Le temps gagné se mesure depuis la France
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Le trajet entre Sydney et Londres est estimé entre 19 et 22 heures, selon les indications rapportées par ABC lors de l’annonce de juin.
Qantas annonce jusqu’à quatre heures gagnées par rapport à son service actuel via Singapour.
Mais ce gain concerne la liaison entre les deux villes : au départ de France, il faudra ajouter le vol vers Londres et le temps de correspondance.
Pour l’agent de voyages, l’intérêt se jugera donc sur l’itinéraire complet. Un client souhaitant rejoindre Sydney au plus vite pourra y trouver une option intéressante, à comparer aux horaires et tarifs des autres acheminements.
Il faudra aussi expliquer ce que représente une vingtaine d’heures à bord sans interruption, selon la cabine choisie et les habitudes du voyageur.
Qantas annonce jusqu’à quatre heures gagnées par rapport à son service actuel via Singapour.
Mais ce gain concerne la liaison entre les deux villes : au départ de France, il faudra ajouter le vol vers Londres et le temps de correspondance.
Pour l’agent de voyages, l’intérêt se jugera donc sur l’itinéraire complet. Un client souhaitant rejoindre Sydney au plus vite pourra y trouver une option intéressante, à comparer aux horaires et tarifs des autres acheminements.
Il faudra aussi expliquer ce que représente une vingtaine d’heures à bord sans interruption, selon la cabine choisie et les habitudes du voyageur.
238 sièges et quatre cabines
Les Airbus A350-1000ULR seront aménagés avec 238 places : 6 suites First, 52 suites Business, 40 sièges Premium Economy et 140 sièges Economy.
Plus de 40% de la capacité sera ainsi consacrée aux trois cabines supérieures.
La Business disposera de lits entièrement plats et de portes coulissantes ; la First associera un lit et un fauteuil séparé.
En Economy, Qantas annonce un espacement entre les rangées de 33 pouces, soit environ 84 cm, porté à 34 pouces pour les 42 sièges Economy Plus, inclus dans les 140 places économiques.
Une « Wellbeing Zone », située entre la Premium Economy et l’Economy, permettra de s’étirer et de se désaltérer. Pour le conseiller, ces différences de confort devront entrer dans la comparaison autant que le temps gagné.
Plus de 40% de la capacité sera ainsi consacrée aux trois cabines supérieures.
La Business disposera de lits entièrement plats et de portes coulissantes ; la First associera un lit et un fauteuil séparé.
En Economy, Qantas annonce un espacement entre les rangées de 33 pouces, soit environ 84 cm, porté à 34 pouces pour les 42 sièges Economy Plus, inclus dans les 140 places économiques.
Une « Wellbeing Zone », située entre la Premium Economy et l’Economy, permettra de s’étirer et de se désaltérer. Pour le conseiller, ces différences de confort devront entrer dans la comparaison autant que le temps gagné.
Singapour restera une option
Le service Sydney-Londres via Singapour continuera sous les numéros QF5 et QF6.
Une possibilité à conserver pour les clients qui souhaitent couper le trajet ou intégrer quelques nuits en Asie.
L’ouverture des ventes permettra de comparer les horaires, les prix et les conditions de réservation des deux formules.
Une possibilité à conserver pour les clients qui souhaitent couper le trajet ou intégrer quelques nuits en Asie.
L’ouverture des ventes permettra de comparer les horaires, les prix et les conditions de réservation des deux formules.
Et demain, Paris-Sydney ?
Un Paris-Sydney sans escale supprimerait aussi la correspondance européenne pour les voyageurs partant de la capitale française.
Mais cette perspective ne constitue pas une ouverture annoncée : Londres et New York sont les seules destinations actuellement confirmées par Qantas pour Project Sunrise.
Pour les agences, le rendez-vous concret reste donc février 2027. Les horaires et les tarifs permettront alors de déterminer à quels clients proposer cette nouvelle façon de rejoindre l’Australie, sous réserve des autorisations et de la certification nécessaires au lancement.
Mais cette perspective ne constitue pas une ouverture annoncée : Londres et New York sont les seules destinations actuellement confirmées par Qantas pour Project Sunrise.
Pour les agences, le rendez-vous concret reste donc février 2027. Les horaires et les tarifs permettront alors de déterminer à quels clients proposer cette nouvelle façon de rejoindre l’Australie, sous réserve des autorisations et de la certification nécessaires au lancement.
Sébastien Cros - Photo : SC
Sébastien Cros est journaliste indépendant et photographe basé en Australie, fondateur de WeTravelAustralia™.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.
Après vingt-cinq ans dans l'industrie touristique australienne, notamment comme Managing Director d'Across Australia (groupe Goway), il consacre désormais son écriture à des récits éditoriaux dédiés à la destination, à la croisée du storytelling, de la photographie et du regard de terrain.