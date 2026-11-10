Vol sans escale Londres-Sydney : quel intérêt pour les voyageurs français ?

Le trajet entre Sydney et Londres est estimé entre 19 et 22 heures, selon les indications rapportées par ABC lors de l’annonce de juin.



Qantas annonce jusqu’à quatre heures gagnées par rapport à son service actuel via Singapour.



Mais ce gain concerne la liaison entre les deux villes : au départ de France, il faudra ajouter le vol vers Londres et le temps de correspondance.



Pour l’agent de voyages, l’intérêt se jugera donc sur l’itinéraire complet. Un client souhaitant rejoindre Sydney au plus vite pourra y trouver une option intéressante, à comparer aux horaires et tarifs des autres acheminements.



Il faudra aussi expliquer ce que représente une vingtaine d’heures à bord sans interruption, selon la cabine choisie et les habitudes du voyageur.