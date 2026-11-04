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Thaïlande : après un recul de 7,23 % des arrivées en 2025, le TAT mise sur la valeur

conférence de presse organisée en marge du World Travel Market à Londres


L’Office du tourisme de Thaïlande (TAT) a présenté en marge du World Travel Market (WTM) London 2026 sa stratégie 2027, « Value Over Volume » (Privilégier la valeur au volume). Il vise au moins 5 % de recettes touristiques supplémentaires et une répartition des visiteurs à 60/40 entre destinations majeures et moins connues.


Rédigé par le Mercredi 4 Novembre 2026 à 15:02

Conférence de presse Amazing Thailand au WTM 2026 - Photo TAT
Conférence de presse Amazing Thailand au WTM 2026 - Photo TAT
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La Thaïlande revoit sa stratégie touristique.

L’Office du tourisme de Thaïlande (TAT) a dévoilé son orientation 2027, « Privilégier la valeur au volume », lors de la conférence de presse Amazing Thailand, en marge du WTM London 2026.

Il faut dire que le pays sort d’une année de recul, en matière de fréquentation touristique.

En 2025, il a accueilli 32,97 millions de visiteurs internationaux en recul de -7,23 % par rapport à 2024. Ces visiteurs ont généré 1 540 milliards de bahts (40,6 Mds€) de recettes (−4,71 %), selon le bilan publié en janvier 2026 par le ministère thaïlandais du Tourisme et des Sports. Le marché chinois a chuté de 33,55 %, à 4 473 992 visiteurs.

Plusieurs marchés européens ont toutefois atteint des records. Le Royaume-Uni a envoyé 1 083 162 visiteurs, l’Allemagne 965 898 et la France 816 935.

Pour 2026, l'Office du tourisme de Thaïlande (TAT) prévoit plus de 31 millions d'arrivées internationales et des recettes touristiques supérieures à 1 560 milliards de bahts (41,2 milliards d'euros), soit un montant supérieur à 2025 pour un nombre d'arrivées en retrait.

Des liaisons vers les destinations secondaires

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En 2027, il vise une hausse d’au moins 5 % des recettes totales et une répartition des visiteurs à 60/40 entre destinations majeures et moins connues.

Pour ce faire, la Thaïlande souhaite mettre l'accent sur plusieurs thématiques notamment le bien-être et les voyages haut-de-gamme, ainsi que sur les vols régionaux.

Le programme Link Plus relie ainsi les marchés internationaux à des destinations moins connues, comme Takua Pa à Phang-nga, Nakhon Si Thammarat et les croisières sur le Mékong à Ubon Ratchathani. Le TAT vise une augmentation de 10 % du nombre d'arrivées internationales dans ces destinations.

L'offre touristique thaïlandaise va aussi s'étoffer de futurs hôtels de luxe tels que le Fairmont Bangkok Sukhumvit et le Langham Custom House Bangkok.

L’Office du tourisme de Thaïlande a également mis en avant l'Ultra Thailand 2027 , qui se tiendra du 20 au 24 juin 2027 à l’hôtel Four Seasons de Bangkok, au bord du fleuve Chao Phraya. Cet événement réunira des entreprises thaïlandaises du tourisme de luxe et des professionnels du voyage spécialisés venus des marchés internationaux.

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Tags : thailande
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