Thaïlande : après un recul de 7,23 % des arrivées en 2025, le TAT mise sur la valeur

En 2027, il vise une hausse d’au moins 5 % des recettes totales et une répartition des visiteurs à 60/40 entre destinations majeures et moins connues.



Pour ce faire, la Thaïlande souhaite mettre l'accent sur plusieurs thématiques notamment le bien-être et les voyages haut-de-gamme, ainsi que sur les vols régionaux.



Le programme Link Plus relie ainsi les marchés internationaux à des destinations moins connues, comme Takua Pa à Phang-nga, Nakhon Si Thammarat et les croisières sur le Mékong à Ubon Ratchathani. Le TAT vise une augmentation de 10 % du nombre d'arrivées internationales dans ces destinations.



L'offre touristique thaïlandaise va aussi s'étoffer de futurs hôtels de luxe tels que le Fairmont Bangkok Sukhumvit et le Langham Custom House Bangkok.



L’Office du tourisme de Thaïlande a également mis en avant l'Ultra Thailand 2027 , qui se tiendra du 20 au 24 juin 2027 à l’hôtel Four Seasons de Bangkok, au bord du fleuve Chao Phraya. Cet événement réunira des entreprises thaïlandaises du tourisme de luxe et des professionnels du voyage spécialisés venus des marchés internationaux.