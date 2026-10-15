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Phuket : le DMC Golf and Thailand veut séduire les agences françaises

Un nouveau réceptif spécialiste des séjours golf, notamment Phuket et sa région


Alors que s'ouvre, ce 20 octobre à Cannes, le salon international du golf IGTM, un nouveau DMC spécialiste des offres golf en Thaïlande veut séduire les agences de voyages francophones. Basé à Phuket, Golf and Thailand propose des packages variés et une offre sur-mesure.


Rédigé par le Lundi 19 Octobre 2026 à 16:58

Golf and Thailand est un DMC spécialisé dans les séjours de golf à destination de la Thaïlande, et tout particulièrement Phuket et sa région - DepositPhotos.com, mersu999
Golf and Thailand est un DMC spécialisé dans les séjours de golf à destination de la Thaïlande, et tout particulièrement Phuket et sa région - DepositPhotos.com, mersu999
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Elle fait office de petit poucet dans le secteur des voyages golfiques.

Née de la passion d'un golfeur canadien expatrié en Thaïlande, l'agence réceptive Golf and Thailand a vu le jour à Phuket et s'est spécialisée en grande partie sur cette région.

D'abord ouverte aux clientèles locales et régionales, elle travaille depuis quelques mois à se faire connaître à l'international.

Pour ce faire, son dirigeant a mandaté une agence française, immatriculée Atout France, pour gérer ses ventes et sa représentation en France et en Europe, mais aussi sur les marchés nord-américains.

L'objectif ? Cibler les spécialistes du voyage de golf et les agences partenaires des différentes associations de golfeurs professionnels (PGA), en Europe, Amérique du Nord et Australie, avec une priorité pour la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse, afin de nouer des partenariats durables en tant qu'expert d'une destination unique.

Un service clé en main, de la planification au retour des voyageurs

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Son avantage ? L'équipe locale compte six personnes, en plus du dirigeant. De quoi rassurer les agences qui pourront trouver facilement un interlocuteur.

Golf and Thailand propose à la fois des packages variés (7, 10, 14 ou 21 jours) et une offre sur-mesure (ex : 2/3 jours ou nuitées supplémentaires), avec un service clé en main, de la planification au retour des voyageurs.

Les forfaits incluent l'hébergement, les parcours de golf et les transferts, avec en option les excursions et la restauration. A noter que le réceptif possède sa propre flotte de véhicules avec chauffeurs (capacités de 6, 8, 12, 16 et 24 personnes).

Golf and Thailand est une marque commerciale appartenant au Groupe Golf and Travel Link Co. Ltd., enregistrée à Phuket avec assurance locale et permis touristique. En 2026, elle enregistre déjà plus de 150 clients.

Ses équipes seront présentes cette semaine sur le salon IGTM de Cannes, du 20 au 22 octobre, ainsi qu'aux conventions IAGTO au printemps prochain (Asie, Espagne, République Dominicaine) pour rencontrer les clients et partenaires.

Contact : sales@golfandthailand.com

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Tags : golf, thailande
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