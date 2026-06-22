Le groupe Chatrium Hospitality annonce l'ouverture de son premier resort à Phuket en 2026, bedroom pool villa, photo by Chatrium press
Le groupe hôtelier thaïlandais Chatrium Hospitality s'apprête à inaugurer son tout premier resort sur l'île de Phuket.
Ce resort propose une grande variété d'hébergements haut de gamme avec 304 chambres, suites et villas avec piscine qui s'élèvent en terrasses superposées. La plupart de ces logements possèdent des balcons avec vue sur la mer d'Andaman.
Pour les séjours en famille, l'hôtel dispose d'un club enfants animé ainsi que de piscines ludiques équipées de toboggans aquatiques. Au-delà des chambres, les clients peuvent facilement circuler entre le centre de bien-être, le spa et le hub dédié aux sports nautiques sur la plage.
Ce resort propose une grande variété d'hébergements haut de gamme avec 304 chambres, suites et villas avec piscine qui s'élèvent en terrasses superposées. La plupart de ces logements possèdent des balcons avec vue sur la mer d'Andaman.
Pour les séjours en famille, l'hôtel dispose d'un club enfants animé ainsi que de piscines ludiques équipées de toboggans aquatiques. Au-delà des chambres, les clients peuvent facilement circuler entre le centre de bien-être, le spa et le hub dédié aux sports nautiques sur la plage.
Une expérience culinaire variée et locale
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Côté gastronomie, un restaurant est ouvert tout au long de la journée et propose des fruits de mer en s'inspirant des marchés de pêcheurs traditionnels, où les produits locaux se mêlent aux saveurs audacieuses des mers du Sud.
A noter que les voyageurs les voyageurs peuvent également profiter de l’offre exclusive Seaside Grand Opening, incluant le petit-déjeuner
Pour des moments plus décontractés, un restaurant et bar installé au bord de la piscine permet de savourer des cocktails tropicaux et des plats légers face à l'océan.
Enfin, un lounge situé dans le hall complète les prestations proposées.
A noter que les voyageurs les voyageurs peuvent également profiter de l’offre exclusive Seaside Grand Opening, incluant le petit-déjeuner
Pour des moments plus décontractés, un restaurant et bar installé au bord de la piscine permet de savourer des cocktails tropicaux et des plats légers face à l'océan.
Enfin, un lounge situé dans le hall complète les prestations proposées.