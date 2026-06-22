Chatrium Hospitality annonce l'ouverture de son premier resort à Phuket en 2026

Le groupe hôtelier thaïlandais Chatrium Hospitality s'apprête à inaugurer son tout premier resort sur l'île de Phuket.



Ce resort propose une grande variété d'hébergements haut de gamme avec 304 chambres, suites et villas avec piscine qui s'élèvent en terrasses superposées. La plupart de ces logements possèdent des balcons avec vue sur la mer d'Andaman.



Pour les séjours en famille, l'hôtel dispose d'un club enfants animé ainsi que de piscines ludiques équipées de toboggans aquatiques. Au-delà des chambres, les clients peuvent facilement circuler entre le centre de bien-être, le spa et le hub dédié aux sports nautiques sur la plage.