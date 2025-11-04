Thaïlande : le COMO Metropolitan Bangkok rouvre après rénovation

Situé au cœur du quartier de Sathorn, le COMO Metropolitan Bangkok a été entièrement repensé par la designer italienne Paola Navone, qui signe un projet centré sur le luxe discret et le bien-être urbain.
Les travaux ont porté sur la totalité des espaces, y compris les chambres, les suites et les parties communes.
L’établissement compte désormais 137 chambres et suites, dont l’aménagement associe matériaux locaux (bois, céramique, pierre) et éléments contemporains.
Les surfaces ont été repensées pour améliorer la fonctionnalité des espaces et la circulation des clients.
L’hôtel conserve son restaurant nahm, récompensé d’une étoile au Guide Michelin 2025, qui propose une carte centrée sur les cuisines régionales de Thaïlande.
Un nouvel espace de restauration, COMO Kitchen, a été créé. Il s’inscrit dans le concept de COMO Shambhala Kitchen, développé par le groupe pour valoriser une alimentation équilibrée et locale.
Le COMO Metropolitan Bangkok, une adresse clé du portefeuille COMO en Asie
L'établissement dispose également d'une piscine extérieure de 25 mètres et d'un centre de bien-être, COMO Shambhala, avec dix salles de soins, un studio de yoga, une salle de sport et un bassin d’hydrothérapie.
Il propose également aux clients de tester ses « Iconic Experiences », conçues pour les immerger dans la culture de Bangkok, et qui incluent une expérience shopping privée ou encore une visite du Monsoon Valley Siam Winery, pionnier de la viticulture locale, qui éclaire la sélection de vins servis au restaurant nahm.
Avec la réouverture du COMO Metropolitan Bangkok, le groupe COMO Hotels and Resorts poursuit la modernisation de son parc hôtelier en Asie.
L’établissement de Sathorn fait partie du portefeuille urbain du groupe, aux côtés des deux hôtels de Londres, de celui de Perth et d'un autre à Singapour. D'ailleurs, un sixième hôtel urbain verra le jour début 2028, à Melbourne, sur la côte est de l’Australie.
