Selon le calendrier prévisionnel relayé par le site VisasNews, les aéroports du Caire-Sphinx et d’Alexandrie devraient adopter le dispositif le 1er mars 2027, suivis d’El-Alamein et de Marsa Matrouh le 1er mai.



Hurghada est annoncé pour le 1er juillet, Marsa Alam pour le 1er septembre, puis Louxor et Assouan pour le 1er octobre.



La date de déploiement à Charm el-Cheikh et Taba reste à confirmer.



Sur le plan tarifaire, le visa touristique à entrée simple passera de 30 à 33 dollars à compter du 1er janvier 2027.



Dans les aéroports utilisant le visa numérique à l’arrivée, six dollars de frais de service, d’émission et de paiement porteront le coût total à 39 dollars par personne.



Les QR codes seront valables sept jours à compter de leur émission.



Le calendrier de déploiement reste prévisionnel et peut évoluer. Le visa numérique à l’arrivée est par ailleurs distinct de l’e-visa classique demandé avant le départ.