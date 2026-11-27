Les autorités égyptiennes ont communiqué aux professionnels du tourisme un calendrier de déploiement du visa à l’arrivée par QR code.
Déjà expérimenté à l’aéroport international du Caire depuis août 2026, le système doit progressivement remplacer la vignette traditionnelle apposée dans le passeport.
Les voyageurs pourront obtenir leur QR code en amont, via un site dédié, une application mobile ou les bornes installées dans les aéroports.
Déjà expérimenté à l’aéroport international du Caire depuis août 2026, le système doit progressivement remplacer la vignette traditionnelle apposée dans le passeport.
Les voyageurs pourront obtenir leur QR code en amont, via un site dédié, une application mobile ou les bornes installées dans les aéroports.
Un déploiement progressif jusqu’à l’automne 2027
Autres articles
-
Egypte : Jet tours fait construire son propre dahabieh sur le Nil
-
Moyen-Orient : le tourisme amorce une reprise, mais reste sous tension
-
Corse : Atelier Voyages lance des séjours en Tanzanie et Egypte en direct depuis Ajaccio !
-
L'Egypte se félicite d'une saison touristique réussie
-
Égypte : nouvelle procédure pour les voyageurs qui arrivent au Caire !
Selon le calendrier prévisionnel relayé par le site VisasNews, les aéroports du Caire-Sphinx et d’Alexandrie devraient adopter le dispositif le 1er mars 2027, suivis d’El-Alamein et de Marsa Matrouh le 1er mai.
Hurghada est annoncé pour le 1er juillet, Marsa Alam pour le 1er septembre, puis Louxor et Assouan pour le 1er octobre.
La date de déploiement à Charm el-Cheikh et Taba reste à confirmer.
Sur le plan tarifaire, le visa touristique à entrée simple passera de 30 à 33 dollars à compter du 1er janvier 2027.
Dans les aéroports utilisant le visa numérique à l’arrivée, six dollars de frais de service, d’émission et de paiement porteront le coût total à 39 dollars par personne.
Les QR codes seront valables sept jours à compter de leur émission.
Le calendrier de déploiement reste prévisionnel et peut évoluer. Le visa numérique à l’arrivée est par ailleurs distinct de l’e-visa classique demandé avant le départ.
Hurghada est annoncé pour le 1er juillet, Marsa Alam pour le 1er septembre, puis Louxor et Assouan pour le 1er octobre.
La date de déploiement à Charm el-Cheikh et Taba reste à confirmer.
Sur le plan tarifaire, le visa touristique à entrée simple passera de 30 à 33 dollars à compter du 1er janvier 2027.
Dans les aéroports utilisant le visa numérique à l’arrivée, six dollars de frais de service, d’émission et de paiement porteront le coût total à 39 dollars par personne.
Les QR codes seront valables sept jours à compter de leur émission.
Le calendrier de déploiement reste prévisionnel et peut évoluer. Le visa numérique à l’arrivée est par ailleurs distinct de l’e-visa classique demandé avant le départ.