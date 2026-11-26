Outre le frein idéologique, on peut également espérer que grèves et mouvements sociaux, dans un contexte délétère, pourraient enfreindre le devoir de consommer qui est désormais imposé à la société.



On doit également avoir en tête l’augmentation de la défiance des consommateurs, de plus en plus alertés par les médias sur les fausses promotions, donc sur les arnaques qui se répandent à grande vitesse.



De nombreux médias en profitent même pour diffuser des conseils capables d’éviter les pièges. Notamment sur la nécessité de comparer les prix.



Parmi d’autres mises en garde, retenez que :



- la Commission européenne confirme, dans une étude publiée au printemps, que 30% des promotions du Black Friday et du Cyber Monday sont faussées ;



- dans le même temps, les spécialistes comme Kaspersky, NordVPN ou les autorités françaises voient exploser les arnaques : +250% de fausses boutiques en ligne, et une forte hausse du phishing ciblant les sites marchands ;



- enfin, une étude menée par l'organisation de consommateurs britannique Which? révèle que les outils d’IA pour acheter sont loin d'être infaillibles. Lors d'un test portant sur vingt-cinq produits, dont des ordinateurs portables, des téléviseurs, des machines à laver et des aspirateurs, l'outil n'a identifié correctement le prix le plus bas et le revendeur correspondant que dans huit cas.