Le « Black Friday » a été décrété comme le coup d’envoi des achats de fin d’année dans tous les secteurs, y compris dans le tourisme - DepositPhotos.com, pressmaster
Pensons tout d’abord que la COP31 qui vient de se terminer a été un échec inadmissible…
Et puis, constatons que, comme si Halloween n’avait pas suffi à inonder les rues, les commerces, les vitrines de nos villes et nos écrans avec leurs fantômes, leurs citrouilles et leurs sorcières, un autre événement promotionnel mondialisé déferle depuis quelques jours sur ces mêmes médias.
En provenance des USA et de son génie pour le marketing, le Black Friday est en train de devenir le rendez-vous incontournable des consommateurs de tous âges et toutes catégories, tentés par la perspective d’occuper leur temps de loisir et de faire quelques économies.
Car, comme son nom ne l’indique pas, cette journée, fixée au vendredi après Thanksgiving, a été décrétée comme le coup d’envoi des achats de fin d’année dans tous les secteurs - électroménager, vêtements, chaussures, jouets, informatique, téléphonie, meubles - mais également dans le secteur touristique qui, depuis quelques années, semble avoir trouvé un moyen de remplir ses carnets de ventes de Noël et Nouvel an.
D’easyJet à Vueling en passant par quantité d’hôtels, de gîtes, de billets de train, de clubs de vacances et locations (Club Méditerranée, Pierre et Vacances, Odalys, TUI, MSC Croisières, etc.), le secteur du tourisme est sur les dents pour tenter de séduire sa clientèle avec des promotions substantielles.
Si bien qu’en 2025, par exemple, le chiffre d'affaires Black Friday de Thomas Cook (UK) a été en hausse de 274% par rapport à 2024 avec l'Espagne, l'Égypte et les États-Unis en tête des destinations réservées !
Et puis, constatons que, comme si Halloween n’avait pas suffi à inonder les rues, les commerces, les vitrines de nos villes et nos écrans avec leurs fantômes, leurs citrouilles et leurs sorcières, un autre événement promotionnel mondialisé déferle depuis quelques jours sur ces mêmes médias.
En provenance des USA et de son génie pour le marketing, le Black Friday est en train de devenir le rendez-vous incontournable des consommateurs de tous âges et toutes catégories, tentés par la perspective d’occuper leur temps de loisir et de faire quelques économies.
Car, comme son nom ne l’indique pas, cette journée, fixée au vendredi après Thanksgiving, a été décrétée comme le coup d’envoi des achats de fin d’année dans tous les secteurs - électroménager, vêtements, chaussures, jouets, informatique, téléphonie, meubles - mais également dans le secteur touristique qui, depuis quelques années, semble avoir trouvé un moyen de remplir ses carnets de ventes de Noël et Nouvel an.
D’easyJet à Vueling en passant par quantité d’hôtels, de gîtes, de billets de train, de clubs de vacances et locations (Club Méditerranée, Pierre et Vacances, Odalys, TUI, MSC Croisières, etc.), le secteur du tourisme est sur les dents pour tenter de séduire sa clientèle avec des promotions substantielles.
Si bien qu’en 2025, par exemple, le chiffre d'affaires Black Friday de Thomas Cook (UK) a été en hausse de 274% par rapport à 2024 avec l'Espagne, l'Égypte et les États-Unis en tête des destinations réservées !
Une petite histoire du Black Friday
Né aux États-Unis, et plus précisément à Philadelphie, dans les années 1950, le Black Friday désignait à l’origine le vendredi suivant Thanksgiving. Un jour marqué par d’importants embouteillages et une affluence massive dans les commerces débordés par l’afflux de clientèles.
Pour les forces de l’ordre mobilisées pour fluidifier les flots de consommateurs et d’automobilistes, ce vendredi est devenu le vendredi noir (black Friday), soit le jour où les comptes des commerçants passent du rouge au noir.
Inconnue dans la plupart des pays, la pratique a ensuite commencé à se généraliser à l’ensemble du monde occidental dès les années 1990-2000, avant d’exploser avec l’essor du commerce en ligne et aboutir à la création en 2005, du Cyber Monday, dédié pour sa part aux promotions exclusivement en ligne.
Toujours attendu et couru, ce Cyber Monday existe toujours et investira les écrans des ventes numériques le 30 novembre prochain.
De quoi offrir une période supplémentaire de dépenses à une clientèle pour laquelle on a déjà complété la journée du vendredi par un week-end entier, voire à une semaine complète et même à un « black month » !
Lire aussi : Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Pour les forces de l’ordre mobilisées pour fluidifier les flots de consommateurs et d’automobilistes, ce vendredi est devenu le vendredi noir (black Friday), soit le jour où les comptes des commerçants passent du rouge au noir.
Inconnue dans la plupart des pays, la pratique a ensuite commencé à se généraliser à l’ensemble du monde occidental dès les années 1990-2000, avant d’exploser avec l’essor du commerce en ligne et aboutir à la création en 2005, du Cyber Monday, dédié pour sa part aux promotions exclusivement en ligne.
Toujours attendu et couru, ce Cyber Monday existe toujours et investira les écrans des ventes numériques le 30 novembre prochain.
De quoi offrir une période supplémentaire de dépenses à une clientèle pour laquelle on a déjà complété la journée du vendredi par un week-end entier, voire à une semaine complète et même à un « black month » !
Lire aussi : Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !
Le contre marketing vert
Preuve de plus de la capacité des nord-Américains à déployer un marketing mondialisé et à imposer des événements promotionnels qui n’ont rien à voir avec les cultures et traditions nationales, le Black Friday est-il pour autant menacé ?
La réponse est plutôt négative. Elle l’est d’autant plus que la fête de Thanksgiving, auquel le Black Friday est totalement lié, est difficile à comprendre par un Européen.
Néanmoins, en étant optimiste, il se pourrait que la raison l’emporte sur les envies de consommer et que la surconsommation ambiante donne naissance à des alternatives, comme le « Green Friday ». Créé en 2017 par le réseau Envie et Altermundi, ce mouvement propose notamment de réparer, reconditionner, acheter d’occasion…
Make Friday Green Again est un autre collectif lancé en 2019 à l'initiative de la marque Faguo.
ATTAC, Les amis de la terre, et tant d’autres prônent également la déconsommation, tandis que le « Buy Nothing Day » a été lancé en 1992 par Ted Dave au Canada et popularisé par Adbusters.
Ou encore que Make Amazon Pay organise des mobilisations contre Amazon, notamment pendant le Black Friday, en dénonçant les conditions de travail, les pratiques fiscales et le pouvoir économique de l'entreprise.
La réponse est plutôt négative. Elle l’est d’autant plus que la fête de Thanksgiving, auquel le Black Friday est totalement lié, est difficile à comprendre par un Européen.
Néanmoins, en étant optimiste, il se pourrait que la raison l’emporte sur les envies de consommer et que la surconsommation ambiante donne naissance à des alternatives, comme le « Green Friday ». Créé en 2017 par le réseau Envie et Altermundi, ce mouvement propose notamment de réparer, reconditionner, acheter d’occasion…
Make Friday Green Again est un autre collectif lancé en 2019 à l'initiative de la marque Faguo.
ATTAC, Les amis de la terre, et tant d’autres prônent également la déconsommation, tandis que le « Buy Nothing Day » a été lancé en 1992 par Ted Dave au Canada et popularisé par Adbusters.
Ou encore que Make Amazon Pay organise des mobilisations contre Amazon, notamment pendant le Black Friday, en dénonçant les conditions de travail, les pratiques fiscales et le pouvoir économique de l'entreprise.
Crise de confiance ?
Outre le frein idéologique, on peut également espérer que grèves et mouvements sociaux, dans un contexte délétère, pourraient enfreindre le devoir de consommer qui est désormais imposé à la société.
On doit également avoir en tête l’augmentation de la défiance des consommateurs, de plus en plus alertés par les médias sur les fausses promotions, donc sur les arnaques qui se répandent à grande vitesse.
De nombreux médias en profitent même pour diffuser des conseils capables d’éviter les pièges. Notamment sur la nécessité de comparer les prix.
Parmi d’autres mises en garde, retenez que :
- la Commission européenne confirme, dans une étude publiée au printemps, que 30% des promotions du Black Friday et du Cyber Monday sont faussées ;
- dans le même temps, les spécialistes comme Kaspersky, NordVPN ou les autorités françaises voient exploser les arnaques : +250% de fausses boutiques en ligne, et une forte hausse du phishing ciblant les sites marchands ;
- enfin, une étude menée par l'organisation de consommateurs britannique Which? révèle que les outils d’IA pour acheter sont loin d'être infaillibles. Lors d'un test portant sur vingt-cinq produits, dont des ordinateurs portables, des téléviseurs, des machines à laver et des aspirateurs, l'outil n'a identifié correctement le prix le plus bas et le revendeur correspondant que dans huit cas.
On doit également avoir en tête l’augmentation de la défiance des consommateurs, de plus en plus alertés par les médias sur les fausses promotions, donc sur les arnaques qui se répandent à grande vitesse.
De nombreux médias en profitent même pour diffuser des conseils capables d’éviter les pièges. Notamment sur la nécessité de comparer les prix.
Parmi d’autres mises en garde, retenez que :
- la Commission européenne confirme, dans une étude publiée au printemps, que 30% des promotions du Black Friday et du Cyber Monday sont faussées ;
- dans le même temps, les spécialistes comme Kaspersky, NordVPN ou les autorités françaises voient exploser les arnaques : +250% de fausses boutiques en ligne, et une forte hausse du phishing ciblant les sites marchands ;
- enfin, une étude menée par l'organisation de consommateurs britannique Which? révèle que les outils d’IA pour acheter sont loin d'être infaillibles. Lors d'un test portant sur vingt-cinq produits, dont des ordinateurs portables, des téléviseurs, des machines à laver et des aspirateurs, l'outil n'a identifié correctement le prix le plus bas et le revendeur correspondant que dans huit cas.
Les chiffres clés en France
Autres articles
-
Le « crépuscule des bobos » annonce-t-il une nouvelle aube ? [ABO]
-
Route, rail, aérien : la sécurité des transports, le grand défi européen [ABO]
-
Tourisme bien-être : et pourquoi pas la Bulgarie ? [ABO]
-
Henri Giscard d’Estaing : si le leadership vous était conté [ABO]
-
De l’art de vivre à l’art de la crise : la France face à son image [ABO]
Intentions d'achat : selon une étude publiée par MoneyVox, 72% des Français déclarent avoir l'intention de faire des achats à cette occasion. Sur Internet uniquement, un sondage Toluna pour la Fevad porte cette proportion à 78% des cyberacheteurs. Soit une hausse de 8 points.
Anticipation des achats de Noël : près de 8 acheteurs sur 10 profitent de cette période promotionnelle pour acheter tout ou partie de leurs cadeaux de Noël à prix réduit.
Profil des participants : jeunes et seniors. Bien qu’élevée parmi toutes les classes d’âges, la participation est particulièrement élevée chez les jeunes actifs (près de 90% chez les 18-34 ans), mais reste majoritaire chez les seniors de plus de 65 ans qui sont environ 70% à y participer.
Budget moyen : bien que le nombre de participants reste très élevé, les Français arbitrent davantage leurs dépenses : l'enveloppe moyenne prévue sur Internet s'établit autour de 236€ en 2026, soit plus de 50€ en moins.
À l'échelle internationale : aux États-Unis, berceau de l'événement, le Black Friday mobilise chaque année plus de 130 millions d'acheteurs sur le seul week-end de Thanksgiving. Les heures d’ouverture des magasins sont allongées ou carrément ininterrompues comme chez Macy’s à New York. En Europe, le phénomène s'est imposé dans la majorité des pays européens, avec une forte prédominance des achats en ligne (notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France).
Lire aussi : Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus !
Anticipation des achats de Noël : près de 8 acheteurs sur 10 profitent de cette période promotionnelle pour acheter tout ou partie de leurs cadeaux de Noël à prix réduit.
Profil des participants : jeunes et seniors. Bien qu’élevée parmi toutes les classes d’âges, la participation est particulièrement élevée chez les jeunes actifs (près de 90% chez les 18-34 ans), mais reste majoritaire chez les seniors de plus de 65 ans qui sont environ 70% à y participer.
Budget moyen : bien que le nombre de participants reste très élevé, les Français arbitrent davantage leurs dépenses : l'enveloppe moyenne prévue sur Internet s'établit autour de 236€ en 2026, soit plus de 50€ en moins.
À l'échelle internationale : aux États-Unis, berceau de l'événement, le Black Friday mobilise chaque année plus de 130 millions d'acheteurs sur le seul week-end de Thanksgiving. Les heures d’ouverture des magasins sont allongées ou carrément ininterrompues comme chez Macy’s à New York. En Europe, le phénomène s'est imposé dans la majorité des pays européens, avec une forte prédominance des achats en ligne (notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et en France).
Lire aussi : Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus !
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com
Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.
Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com